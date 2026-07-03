Doanh nghiệp

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cần nâng năng lực sản xuất để đón cơ hội từ dòng vốn FDI

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
08:07 | 03/07/2026
(TBTCO) - Dòng vốn FDI cùng sự mở rộng của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, để đón được dòng đơn hàng mới, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
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Trong bối cảnh nhiều tập đoàn tiếp tục mở rộng sản xuất và dịch chuyển chuỗi cung ứng, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn duy trì đà tăng.

Cùng với đó, hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận kết quả tích cực. Đến ngày 15/6, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 496,7 tỷ USD, trong đó xuất khẩu gần 240 tỷ USD và nhập khẩu 256,7 tỷ USD. Ở nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, các lĩnh vực có hàm lượng công nghiệp hỗ trợ cao (như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; điện thoại và linh kiện) tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn.

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cần nâng năng lực sản xuất để đón cơ hội từ dòng vốn FDI
Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cần chuẩn hóa để gia nhập chuỗi cung ứng FDI. Ảnh: Lạc Nguyên

Chia sẻ tại Diễn đàn “Công nghiệp hỗ trợ trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu: Định vị chiến lược và giải pháp phát triển cho doanh nghiệp” diễn ra ngày 2/7/2026, bà Cao Thị Phi Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC), cho rằng, những con số trên cho thấy dư địa phát triển của công nghiệp hỗ trợ ngày càng rõ nét.

Theo bà Vân, công nghiệp hỗ trợ không còn chỉ đóng vai trò phụ trợ, mà đã trở thành nền tảng quan trọng giúp nâng cao năng lực tự chủ của ngành công nghiệp. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải từng bước làm chủ linh kiện, phụ tùng, công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng, thay vì chỉ dừng lại ở khâu gia công.

Bà Nguyễn Minh Tâm - Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh, cho biết, sau khi mở rộng không gian công nghiệp từ tháng 7/2025, TP. Hồ Chí Minh hiện có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 50.288 ha; trong đó 67 khu đã có quyết định thành lập và 58 khu đang hoạt động.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực. Thành phố thu hút hơn 6,8 tỷ USD vốn FDI, tăng hơn 114% so với cùng kỳ; GRDP quý I tăng 8,27%; chỉ số sản xuất của 4 ngành công nghiệp trọng điểm tăng 13,6%.

Đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu GRDP bình quân đầu người đạt 14.400 USD, đồng thời nâng tỷ lệ nội địa hóa thêm 3 - 5% mỗi năm.

Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội từ dòng vốn FDI và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng, các chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị và tiêu chuẩn sản xuất.

Theo ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa - Phó Giám đốc Phát triển kinh doanh Công ty TNHH SMC Cơ khí chính xác Phú Mỹ, bên cạnh các hệ thống quản lý phổ biến như ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 và tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội RBA 8.0, doanh nghiệp cần đáp ứng thêm các chứng chỉ chuyên ngành như IATF 16949 trong ngành ô tô, AS9100 trong hàng không vũ trụ và ISO 13485 trong thiết bị y tế.

Ông Khoa chia sẻ, các tiêu chuẩn này không chỉ là điều kiện để tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn, mà còn là nền tảng giúp chuẩn hóa quy trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm giữa các nhà máy khác nhau có chất lượng đồng nhất. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
FDI Việt Nam 2026 công nghiệp hỗ trợ chuỗi cung ứng toàn cầu xuất nhập khẩu việt nam Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

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