Hoàn thiện Luật Chứng khoán: Tạo nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới

Rà soát đồng bộ, bảo đảm thống nhất hệ thống pháp luật

Trong quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Bộ Tài chính đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với hồ sơ dự án Luật. Theo cơ quan soạn thảo, hồ sơ đã được gửi xin ý kiến 16 bộ, ngành, 34 UBND tỉnh, thành phố, 34 đoàn đại biểu Quốc hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, người dân, doanh nghiệp.

Qua tổng hợp, đa số ý kiến thống nhất về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Chính phủ về cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường vốn trong bối cảnh mới.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Chứng khoán với các luật có liên quan như Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Giao dịch điện tử, Luật Dữ liệu cũng như các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Việc hoàn thiện dự thảo Luật hướng tới xây dựng khuôn khổ pháp lý minh bạch, hiện đại cho thị trường chứng khoán. Ảnh Đức Thanh

Tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý, Bộ Tài chính cho biết đã rà soát toàn diện dự thảo Luật và các tài liệu kèm theo nhằm bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. Đồng thời, cơ quan soạn thảo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, chuẩn mực quản lý hiện đại để hoàn thiện các quy định theo hướng minh bạch, khả thi và phù hợp với thực tiễn phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Một trong những nhóm nội dung nhận được nhiều góp ý là quy định về công bố thông tin, trách nhiệm giải trình của các chủ thể tham gia thị trường, cơ chế báo cáo, lưu trữ dữ liệu và tăng cường công tác hậu kiểm nhằm bảo vệ nhà đầu tư.

Theo Bộ Tài chính, đây đều là những nội dung cần thiết. Tuy nhiên, phạm vi sửa đổi Luật lần này chủ yếu tập trung thực hiện chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và xử lý các vấn đề cấp bách theo yêu cầu của Chính phủ. Đối với các nội dung cần nghiên cứu kỹ hơn, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục đánh giá trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật hoặc hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hoàn thiện quy định cho giai đoạn phát triển mới

Bộ Tài chính cũng giải trình và làm rõ nội dung đánh giá về nguồn lực thực thi, hạ tầng công nghệ, yêu cầu chuyển đổi số và nguồn nhân lực nhằm bảo đảm tính khả thi khi Luật được ban hành và triển khai trên thực tế.

Đối với đề xuất xây dựng một Luật Chứng khoán mới thay thế toàn bộ luật hiện hành, Bộ Tài chính cho biết, dự án Luật lần này chỉ tập trung xử lý các vấn đề cấp thiết như cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh; hoàn thiện cơ sở pháp lý cho giao dịch điện tử, chuyển đổi số và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành.

Theo đánh giá của cơ quan soạn thảo, phần lớn các quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 vẫn phát huy hiệu quả và tiếp tục phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung một số điều sẽ đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý, đồng thời bảo đảm tiến độ hoàn thiện thể chế mà không kéo dài thời gian xây dựng luật. Việc nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật Chứng khoán sẽ được xem xét trong giai đoạn tiếp theo trên cơ sở tổng kết đầy đủ thực tiễn thi hành và yêu cầu phát triển của thị trường.

Đối với góp ý bổ sung nội dung đánh giá tác động cụ thể đối với các nội dung mới có tính chất quan trọng và phức tạp như tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu tại Điều 96a, Điều 96b và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát tại Điều 6a chưa được đánh giá đầy đủ đối với một số nội dung như: tác động đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp khi hình thành thiết chế tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu mới do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, song song với hoạt động bảo lãnh của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước cấp phép; cơ chế phối hợp giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quản lý hoạt động bảo lãnh thanh toán trái phiếu; phạm vi và giới hạn của cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán, đặc biệt là các nội dung không được miễn trừ như bảo vệ nhà đầu tư, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn tài chính hệ thống.

Bộ Tài chính tiếp thu hoàn thiện dự thảo Bản thuyết minh quy phạm hóa chính sách. Đối với nội dung mới có tính chất quan trọng và phức tạp như tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu, Bộ Tài chính thấy rằng, cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá cụ thể hơn nữa về tác động của quy định. Do vậy, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến về việc không quy định về tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu tại dự thảo Luật lần này.

Việc tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và thành viên thị trường góp phần nâng cao chất lượng dự thảo Luật, tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng chính sách. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán theo hướng minh bạch, hiện đại, nâng cao hiệu lực quản lý, tăng cường năng lực giám sát và đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường vốn trong giai đoạn mới./.