Ngân hàng - Bảo hiểm

Sản phẩm mới tạo lực đẩy cho bảo hiểm nhân thọ

09:59 | 03/07/2026
(TBTCO) - Sau giai đoạn chịu nhiều sức ép về niềm tin và khai thác mới, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đang đẩy mạnh ra mắt sản phẩm mới theo hướng đơn giản hơn, thiết thực hơn và sát nhu cầu bảo vệ tài chính của khách hàng, qua đó kỳ vọng mở rộng tệp khách hàng và hỗ trợ thị trường phục hồi bền vững trong thời gian tới.
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Sản phẩm mới tạo lực đẩy cho bảo hiểm nhân thọ
Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Xanh Phú Quý cho phép khách hàng rút tiền định kỳ từ năm thứ 11 để phục vụ các mục tiêu tài chính dài hạn.

Từ bảo vệ bệnh lý nghiêm trọng đến tích lũy, đầu tư dài hạn

Thời gian gần đây, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã và đang đẩy mạnh làm mới danh mục sản phẩm. Điểm đáng chú ý là các sản phẩm mới không còn chỉ nhấn mạnh yếu tố tích lũy dài hạn, mà chuyển mạnh sang hướng bảo vệ thiết thực, dễ hiểu, dễ tham gia, đồng thời tích hợp thêm các lựa chọn đầu tư, chăm sóc sức khỏe hoặc phúc lợi hưu trí.

Bảo Việt Nhân thọ đã chính thức mở bán Life Care 2.0 từ ngày 25/6/2026. Đây là sản phẩm bảo vệ trước 4 bệnh lý nghiêm trọng phổ biến gồm ung thư ngay từ giai đoạn đầu, đột quỵ, nhồi máu cơ tim và cơn đau thắt ngực không ổn định, với tổng quyền lợi bảo vệ lên tới 1,3 tỷ đồng.

Sản phẩm có mức phí từ 1.000 đồng/ngày, đối tượng tham gia từ 18 đến 60 tuổi, thời hạn bảo vệ 5 năm hoặc 10 năm, phí cố định trong suốt thời gian tham gia. Điểm đáng chú ý là khách hàng không cần khám sức khỏe, chỉ trả lời 4 câu hỏi sức khỏe cơ bản và thực hiện 3 bước đăng ký; toàn bộ quy trình có thể hoàn tất trong khoảng 10 phút.

Trong bối cảnh khách hàng ngày càng thận trọng với các hợp đồng dài hạn, nhiều điều khoản, việc đưa ra một sản phẩm độc lập, phí thấp, quyền lợi tập trung vào nhóm rủi ro bệnh lý phổ biến có thể xem là bước đi của Bảo Việt Nhân thọ nhằm mở rộng cách tiếp cận tới nhóm khách hàng trẻ, người mới đi làm hoặc các gia đình muốn có thêm lớp dự phòng tài chính.

Không chỉ Bảo Việt Nhân thọ, một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác cũng đang chọn hướng đi mới trong phát triển sản phẩm. Trước đó, Manulife Việt Nam ra mắt Xanh Phú Quý (Evergreen Prosperity), sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị thế hệ mới, được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về bảo vệ tài chính, đầu tư dài hạn và tích lũy tài sản để kiến tạo gia sản nhiều thế hệ.

Manulife Việt Nam cho biết, bảo hiểm liên kết đơn vị Xanh Phú Quý giúp khách hàng vừa bảo vệ tài chính trước rủi ro, vừa tích lũy và đầu tư dài hạn thông qua các quỹ liên kết đơn vị được quản lý và đầu tư chuyên nghiệp. Sản phẩm được thiết kế với nhiều điểm nổi bật, kết hợp bảo vệ và đầu tư dài hạn trong cùng một giải pháp tài chính. Thời gian đóng phí ngắn, chỉ từ 5 năm; đồng thời, sản phẩm cho phép rút tiền định kỳ từ năm thứ 11 để phục vụ các mục tiêu tài chính dài hạn.

Bên cạnh đó, sản phẩm hướng tới tối ưu hiệu quả đầu tư thông qua việc giảm thiểu các loại chi phí liên quan. Khách hàng tham gia các quỹ liên kết đơn vị được quản lý chuyên nghiệp, tận dụng lợi thế của đầu tư dài hạn và lãi kép. Hợp đồng bảo hiểm cũng có thể được chuyển giao cho thế hệ tiếp theo, hỗ trợ việc kế thừa và tiếp tục tích lũy tài sản. Qua đó, khách hàng có thể chủ động tích lũy và quản lý tài sản dài hạn, hướng tới mục tiêu tài chính bền vững cho gia đình.

Ở phân khúc bảo vệ tài chính linh hoạt, Dai-ichi Life Việt Nam cũng ra mắt bộ đôi sản phẩm bảo hiểm mới: Vững Bước Vươn Xa và Vững Bước Vươn Xa - Phí Đơn Kỳ, giải pháp bảo vệ linh hoạt, giúp khách hàng an tâm duy trì nền tảng tài chính vững mạnh, hướng đến tương lai rộng mở.

Việc ra mắt bộ đôi sản phẩm bảo hiểm Vững Bước Vươn Xa đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm của Dai-ichi Life Việt Nam theo định hướng đơn giản hóa thiết kế, dễ tiếp cận và tăng tính linh hoạt, với hai lựa chọn đóng phí phù hợp với nhu cầu bảo vệ thiết thực của khách hàng và gia đình.

Với Vững Bước Vươn Xa, khách hàng được tùy chỉnh kế hoạch bảo vệ và đóng phí hàng năm, với độ tuổi tối đa kết thúc thời hạn bảo hiểm lên đến 75 tuổi. Với Vững Bước Vươn Xa - Phí Đơn Kỳ, khách hàng chỉ cần đóng phí một lần duy nhất để duy trì kế hoạch bảo vệ trong thời gian từ 2 đến 5 năm, với độ tuổi tối đa kết thúc thời hạn bảo hiểm lên đến 75 tuổi.

Ở một hướng khác, Sun Life Việt Nam trong tháng 5/2026 đã ra mắt Bảo hiểm Hưu trí Sun Life. Sản phẩm được thiết kế như một giải pháp tài chính toàn diện, kết hợp giữa bảo vệ và tích lũy dài hạn, hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị bền vững cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Đối với doanh nghiệp, giải pháp không chỉ góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút và giữ chân nhân tài, mà còn giúp tối ưu chi phí nhờ khoản đóng góp được hạch toán khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Đồng thời, doanh nghiệp có thể linh hoạt thiết kế chương trình phúc lợi phù hợp với chiến lược nhân sự và chính sách đãi ngộ riêng.

Với người lao động, sản phẩm mang đến sự an tâm tài chính xuyên suốt hành trình nghề nghiệp. Cụ thể, giải pháp cung cấp sự bảo vệ trước các rủi ro nghiêm trọng như tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn, đồng thời gia tăng giá trị tích lũy với lãi suất đầu tư cam kết tối thiểu. Quyền lợi hưu trí được chi trả định kỳ khi nghỉ hưu, đi kèm các khoản thưởng tuổi vàng và quyền lợi bổ sung khác.

Minh bạch quyền lợi, tư vấn đúng nhu cầu là điều kiện then chốt

Nhìn từ các sản phẩm mới được giới thiệu trong năm 2026, có thể thấy thị trường bảo hiểm nhân thọ đang phân hóa rõ hơn theo từng nhu cầu cụ thể. Nhóm sản phẩm như Life Care 2.0 tập trung vào bảo vệ bệnh lý nghiêm trọng với mức phí dễ tiếp cận. Nhóm sản phẩm như Vững Bước Vươn Xa là giải pháp bảo vệ linh hoạt, giúp khách hàng an tâm duy trì nền tảng tài chính vững mạnh, hướng đến tương lai rộng mở. Nhóm sản phẩm như Xanh Phú Quý hướng đến khách hàng có nhu cầu kết hợp bảo vệ và đầu tư dài hạn. Trong khi đó, Bảo hiểm Hưu trí Sun Life mở rộng cách tiếp cận sang phúc lợi doanh nghiệp, gắn bảo hiểm với chiến lược giữ chân nhân sự và chuẩn bị tài chính tuổi già.

Bà Tina Nguyễn - Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam chia sẻ: “Ngày nay, khách hàng không chỉ tìm kiếm sự bảo vệ trước rủi ro mà còn mong muốn những giải pháp giúp họ xây dựng và phát triển tài sản dài hạn cho bản thân và gia đình. Với Xanh Phú Quý, doanh nghiệp mong muốn mang đến một giải pháp giúp khách hàng được bảo vệ ngay từ hôm nay, đồng thời từng bước tích lũy và kiến tạo gia sản cho các thế hệ tương lai”.

“Dai-ichi Life Việt Nam tin rằng, mọi kế hoạch tài chính bền vững đều bắt đầu từ sự bảo vệ vững chắc. Với triết lý kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm, bộ đôi sản phẩm bảo hiểm Vững Bước Vươn Xa được thiết kế nhằm mang đến sự linh hoạt trong lựa chọn đóng phí và thời hạn bảo vệ, từ đó giúp khách hàng dễ dàng tích hợp bảo hiểm vào kế hoạch tài chính tổng thể của bản thân và gia đình”- bà Nguyễn Thị Thanh Nhã - Phó Tổng Giám đốc Tài chính Dai-ichi Life Việt Nam nhấn mạnh.

Sự xuất hiện liên tiếp của các sản phẩm mới cho thấy các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đang nỗ lực tái định vị cách tiếp cận thị trường, đặt trọng tâm nhiều hơn vào nhu cầu bảo vệ tài chính thực chất, tính linh hoạt và trải nghiệm của khách hàng. Trong bối cảnh thị trường vẫn cần thêm thời gian để củng cố niềm tin, những thay đổi từ chính sản phẩm, quy trình tư vấn và chất lượng dịch vụ được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để bảo hiểm nhân thọ từng bước lấy lại đà tăng trưởng bền vững./.

Hồng Chi
Từ khóa:
khách hàng bảo hiểm nhân thọ sản phẩm mới

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Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80