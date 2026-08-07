MB Life được vinh danh Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín 2026

Bảng xếp hạng “Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín” được Vietnam Report nghiên cứu và thực hiện dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan, kết hợp với các phân tích chuyên sâu của các chuyên gia. Kết quả của bảng xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding; khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện cập nhật đến tháng 5/2026.

Tại lễ trao giải, đại diện MB Life Việt Nam chia sẻ: “Danh hiệu Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín khẳng định sự tin tưởng và gắn kết bền chặt của khách hàng dành cho chúng tôi. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của MB Life trong việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến các sản phẩm thiết thực, số hóa gia tăng trải nghiệm khách hàng…, qua đó, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành bảo hiểm cũng như an sinh xã hội và nền kinh tế Việt Nam”.

Đại diện MB Life nhận giải tại Lễ công bố và vinh danh Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2026.

MB Life được thành lập năm 2016 trên nền tảng hợp tác chiến lược giữa Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Tập đoàn bảo hiểm quốc tế Ageas (Bỉ) và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Muang Thai Life (Thái Lan). Trong hành trình phát triển, MB Life luôn mang sứ mệnh đồng hành dựng xây hạnh phúc, không ngừng củng cố niềm tin bằng các giá trị cốt lõi: Minh bạch - Tin cậy - Đoàn kết - Đam mê - Năng động.

Từ 18 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm năm 2016, sau 10 năm, con số này đã đạt gần 6.500 tỷ đồng, tăng hơn 360 lần. Doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng đều qua các năm và duy trì tốc độ ổn định suốt một thập kỷ, chứng minh chiến lược phát triển bền vững cùng năng lực tài chính mạnh mẽ của MB Life.

Kết quả này đưa MB Life vươn lên Top 6 thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam về doanh thu phí khai thác mới trong năm 2025, triển khai 23 sản phẩm đa dạng, phục vụ hơn 2,3 triệu khách hàng với hơn 80% giao dịch được số hóa.

Ngoài ra, khả năng thanh toán thực tế còn được thể hiện qua việc MB Life đã chi trả bồi thường cho 150.000 khách hàng, tổng giá trị 1.400 tỷ đồng. Trong đó, có 7.700 trường hợp được chi trả nhân đạo, hỗ trợ các gia đình trước nghịch cảnh ngay cả khi thủ tục chưa hoàn tất.

Sau 10 năm hoạt động, MB Life đã xây dựng một danh mục sản phẩm đa dạng và không ngừng cải tiến quyền lợi cho khách hàng. Các sản phẩm mới được thiết kế tối ưu hơn về quyền lợi và tính linh hoạt, giúp khách hàng chủ động ứng phó với rủi ro, nâng tầm bảo vệ sức khỏe và tài chính cho tương lai của cá nhân cùng gia đình một cách vững chắc. Đây cũng là định hướng mà Luật Kinh doanh bảo hiểm hướng đến gia tăng lợi ích cho khách hàng.

Trải nghiệm khách hàng là ưu tiên hàng đầu của MB Life xuyên suốt một thập kỷ.

Song hành với phát triển kinh doanh, MB Life cũng tích cực thực hiện các hoạt động trách nhiệm xã hội nhằm lan tỏa yêu thương đến cộng đồng. Từ tài trợ phẫu thuật nụ cười cho trẻ em mắc dị tật bẩm sinh, đến trao học bổng cho sinh viên ngành y tại Đại học Y Hà Nội, ủng hộ đồng bào tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ và tri ân thăm khám sức khỏe cho các thương binh, bệnh binh cùng thân nhân liệt sĩ.

Đáng chú ý, từ năm 2026, với mỗi hợp đồng bảo hiểm mới, MB Life sẽ trích 50.000 đồng thay mặt khách hàng đóng góp vào quỹ phẫu thuật nụ cười, để mỗi khách hàng cũng trở thành một người lan tỏa hạnh phúc đến cộng đồng. MB Life cam kết hỗ trợ ít nhất 2 tỷ đồng phẫu thuật cho hơn 200 em nhỏ không may mắc dị tật khe hở môi - hàm ếch. Trước đó, từ năm 2022, doanh nghiệp đã mang lại nụ cười cho 115 bệnh nhi trên cả nước.

Trong thời gian tới, MB Life sẽ tiếp tục kiên định với phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm” trong chiến lược phát triển bền vững và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, qua đó hiện thực hóa mục tiêu trở thành “Công ty bảo hiểm nhân thọ được tin yêu nhất”./.