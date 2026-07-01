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Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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09:19 | 01/07/2026
(TBTCO) - Sáng 1/7, trong phiên giao dịch đầu tháng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.206 đồng, trong khi các ngân hàng thương mại niêm yết giá bán USD kịch trần 26.466 đồng. Chỉ số DXY tăng lên 101,17 điểm, hỗ trợ đồng USD đi lên và đẩy tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ.
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Diễn biến thị trường trong nước

Sáng 1/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.206 đồng, giữ nguyên so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không điều chỉnh.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.945,7 - 26.466,3 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD neo ở mức cao, phổ biến khoảng 26.700 - 26.720 VND/USD.

Khảo sát tại các ngân hàng trong phiên gần nhất, tỷ giá USD tại nhóm ngân hàng thương mại ghi nhận biến động khá hẹp. Tại Vietcombank, tỷ giá USD niêm yết ở mức 26.076 VND/USD mua vào và 26.466 VND/USD bán ra, tương ứng giảm 15 đồng ở chiều mua, nhưng tăng 5 đồng ở chiều bán. Tương tự, BIDV niêm yết USD ở 26.106 VND/USD mua vào - 26.466 VND/USD bán ra, với mức giảm 15 đồng chiều mua và tăng 5 đồng chiều bán.

Tại ACB, USD giao dịch ở 26.090 - 26.466 VND/USD hai chiều, trong đó mua vào tăng 20 đồng, bán ra tăng 5 đồng. Trong khi đó, MSB niêm yết tỷ giá USD ở 26.119 - 26.466 VND/USD, tăng 9 đồng chiều mua và bán ra tăng 5 đồng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 30/6 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ
Biến động tỷ giá ngoại tệ phiên 29/6 so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Với EUR, diễn biến phân hóa rõ hơn. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR giao dịch ở 29.214 - 30.766, tăng 30,3 đồng ở chiều mua và 43,6 đồng ở chiều bán. Ngược lại, BIDV giảm mạnh tỷ giá EUR xuống còn 29.487 VND/EUR (mua vào) và 30.895 VND/EUR (bán ra), lần lượt giảm 127 đồng và 105 đồng.

ACB cũng giảm giá mua EUR xuống 29.372 VND/EUR (giảm 37 đồng), trong khi giá bán tăng 31 đồng, lên 30.670 VND/EUR. MSB tăng mạnh nhất với EUR, niêm yết ở 29.050 - 30.782 VND/EUR hai chiều, tăng lần lượt 85 đồng và 67 đồng.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng 0,06% lên 101,17 điểm.

Ngân hàng Quốc gia Canada (NBC) nhận định triển vọng tăng trưởng của Mỹ vẫn khá tích cực, với GDP dự kiến tăng trên 2% trong năm 2026. Tuy nhiên, triển vọng lạm phát lại kém thuận lợi hơn. Cơ quan này cho rằng, dù lạm phát chung có thể giảm về gần mức mục tiêu 2% vào giữa năm 2027, lạm phát cơ bản vẫn ở mức cao và có xu hướng dai dẳng hơn.

NBC cũng nhấn mạnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn ưu tiên mục tiêu ổn định giá cả. Dù trong nội bộ ủy ban chính sách có sự chia rẽ, với một số quan điểm nghiêng về thắt chặt tiền tệ hơn, phần lớn chuyên gia kinh tế vẫn cho rằng, khả năng Mỹ tăng lãi suất trong năm 2026 là không cao.

Tỷ giá USD/JPY tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ trong phiên giao dịch, với giá giao ngay hiện quanh 162,7 JPY/USD.

Vào tháng 6, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã nâng lãi suất chính sách lên 1%, mức cao nhất kể từ năm 1995. Trong khi đó, Fed vẫn duy trì lãi suất mục tiêu trong khoảng 3,5 - 3,75%, qua đó, giữ chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản ở mức cao.

Dù thị trường kỳ vọng BoJ sẽ tiếp tục bình thường hóa chính sách tiền tệ theo lộ trình thận trọng và từng bước, mặt bằng lãi suất tại Nhật Bản vẫn tương đối thấp. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của đồng yên, đồng thời hỗ trợ hoạt động carry trade (giao dịch hưởng chênh lệch lãi suất), qua đó, tạo thêm động lực tăng cho tỷ giá USD/JPY. Bên cạnh đó, đà tăng nhẹ của đồng USD cũng tiếp tục củng cố xu hướng đi lên của tỷ giá.

Đồng yên vẫn nhận được một phần hỗ trợ từ khả năng can thiệp của giới chức Nhật Bản. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết, nhà chức trách sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối khi cần thiết. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama khẳng định, Chính phủ sẽ có phản ứng phù hợp trước các biến động mạnh của tỷ giá./.

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BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80