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SHB được vinh danh trong Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2026 và Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune

09:18 | 01/07/2026
(TBTCO) - Liên tiếp được vinh danh tại các bảng xếp hạng uy tín cùng giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế, SHB tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và năng lực cạnh tranh của một định chế tài chính hàng đầu Việt Nam.
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Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Tạp chí Fortune vừa công bố bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 (Fortune SEA 500) năm 2026 - danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á dựa trên doanh thu của năm tài chính trước đó. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) xếp vị trí 141, tăng 20 bậc so với năm 2025, đồng thời ghi dấu năm thứ ba liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này.

Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên do Fortune thực hiện nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có quy mô và hiệu quả hoạt động hàng đầu tại 7 quốc gia Đông Nam Á. Năm 2026 là năm thứ ba Fortune công bố danh sách này, phản ánh bức tranh tăng trưởng và chuyển dịch của nền kinh tế khu vực.

SHB được vinh danh trong Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2026 và Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune
Ba năm liên tiếp SHB góp mặt trong Fortune Southeast Asia 500

Năm 2025, SHB ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lãi trước thuế 15.021 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2024 và vượt 4% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được duy trì ở mức 22,1% - thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành, phản ánh hiệu quả trong quản trị chi phí, đặc biệt nhờ đẩy mạnh số hóa quy trình và ứng dụng công nghệ trên toàn hệ thống.

Bước sang quý I/2026, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 4.656 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ và thực hiện 26% kế hoạch năm. Tổng thu nhập thuần đạt 7.471 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.288 tỷ đồng, tăng 291%, trở thành điểm sáng nổi bật trong cơ cấu thu nhập quý đầu năm.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản hợp nhất của SHB đạt 930.983 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cuối năm 2025, hướng đến cột mốc 1 triệu tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến nâng vốn điều lệ lên 58.786 tỷ đồng, vững vàng vị thế Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín

SHB cũng được Vietnam Report vinh danh trong Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2026 và Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân uy tín năm 2026. Kết quả này được đưa ra dựa trên các tiêu chí đánh giá toàn diện về năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động, mức độ hiện diện trên truyền thông và niềm tin của khách hàng, đối tác.

Việc liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng danh giá là minh chứng rõ nét cho năng lực tài chính vững mạnh, hiệu quả hoạt động bền vững và chiến lược tăng trưởng đúng hướng của SHB. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của SHB trong nhóm 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam, đồng thời cho thấy sức cạnh tranh ngày càng gia tăng của ngân hàng trên bản đồ tài chính Đông Nam Á và quốc tế.

SHB được vinh danh trong Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2026 và Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune
SHB - Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2026.

Trong những năm qua, SHB đã được nhiều tổ chức trong nước và quốc tế vinh danh tại các giải thưởng uy tín như “Ngân hàng có Sáng kiến Giải pháp Thanh toán tốt nhất Việt Nam” (The Asian Banker); “Ngân hàng tốt nhất cho Khách hàng khu vực công tại Việt Nam” (FinanceAsia); “Ngân hàng Việt Nam có hoạt động tài trợ bền vững tốt nhất” (Global Finance), “Ngân hàng của năm 2025” (The Banker); “Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam” (Vietnam Report), “Top 100 ngân hàng khu vực ASEAN” (The Banker), “Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất toàn cầu” (Brand Finance)…

SHB vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (2 lần), Huân chương Lao động hạng Ba và rất nhiều cờ, Bằng khen, Giấy khen của Chính phủ, các bộ, ngành, đoàn thể và các giải thưởng cao quý khác.

Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới

Trải qua hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển, SHB luôn bám sát các định hướng của Đảng, Chính phủ và các chiến lược phát triển quốc gia. Bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, ngân hàng xác định hai mũi nhọn là phát triển hệ sinh thái khách hàng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

SHB được vinh danh trong Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2026 và Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune
SHB đang chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, định hướng trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”.

Với định hướng kinh doanh phát triển hệ sinh thái đối tác - ecosystem, SHB không tiếp cận khách hàng theo từng đơn vị riêng lẻ, mà theo toàn bộ hệ sinh thái xoay quanh khách hàng trung tâm. Từ một tập đoàn hay doanh nghiệp đầu chuỗi, SHB cung cấp các giải pháp tài chính cho toàn thể các công ty thành viên, nhà cung cấp, nhà phân phối, đại lý, đối tác, người lao động và khách hàng cuối. Như vậy, mỗi quan hệ hợp tác lớn không chỉ tạo ra tăng trưởng tín dụng, mà mở ra một không gian tăng trưởng đa tầng cho ngân hàng.

Bên cạnh đó, SHB đang triển khai mô hình “Future Bank” dựa trên định hướng công nghệ “5 First”: Data + AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First. Nếu ecosystem là không gian tăng trưởng, thì công nghệ là hạ tầng tăng trưởng. Nếu hệ sinh thái giúp SHB mở rộng chiều sâu khách hàng, thì “5 First” giúp SHB nâng cao chất lượng phục vụ, tốc độ vận hành và khả năng mở rộng quy mô. Sự kết hợp giữa hai trụ cột này tạo ra mô hình tăng trưởng mới của SHB: tăng trưởng dựa trên kết nối hệ sinh thái, vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ, phát triển dựa trên trải nghiệm khách hàng và niềm tin số.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái chuỗi cung ứng, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân, chuỗi giá trị, phát triển xanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, SHB đang tiếp tục tập trung triển khai Chiến lược chuyển đổi toàn diện dựa theo 4 trụ cột: lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; con người là chủ thể; hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, với 6 giá trị cốt lõi: Tâm - Tin - Tín - Tri - Trí - Tầm./.

Tài Tâm
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shb ngân hàng shb Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2026 Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune

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BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80