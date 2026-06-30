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Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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09:01 | 30/06/2026
(TBTCO) - Sáng 30/6, tỷ giá trung tâm tăng lên 25.206 đồng, trong khi chỉ số DXY giảm nhẹ xuống 101,1 điểm. Dù áp lực địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt, lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn được đánh giá là yếu tố nâng đỡ đồng USD. Đáng chú ý, tỷ giá USD/JPY đã vượt mốc 162, lên mức cao nhất trong 4 thập kỷ.
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Diễn biến thị trường trong nước

Sáng 30/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.206 đồng, tăng 5 đồng so với phiên trước. Cùng với biến động của tỷ giá trung tâm, tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.945,7 - 26.466,3 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD neo ở mức cao, phổ biến ở mức 26.700 - 26.720 VND/USD.

Khảo sát tại các ngân hàng trong phiên gần nhất, đối với đồng USD, tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 26.091 - 26.461 VND/USD, tăng 7 đồng ở cả hai chiều; tỷ giá USD tại BIDV mua vào - bán ra ở mức 26.121 - 26.461 VND/USD, giảm 13 đồng ở chiều mua vào và tăng 7 đồng ở chiều bán ra.

Tại ACB, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.070 - 26.461 VND/USD, giảm 10 đồng ở chiều mua vào, nhưng tăng 7 đồng ở chiều bán ra. Trong khi đó, MSB giao dịch tỷ giá ở mức 26.110 - 26.461 VND/USD, giữ nguyên giá mua vào và tăng 7 đồng ở chiều bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 29/6 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm
Biến động tỷ giá ngoại tệ phiên 29/6 so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với đồng GBP, tỷ giá GBP tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 33.819,9 - 35.255,5 VND/GBP, giảm lần lượt 25,6 đồng và 26,7 đồng; tỷ giá GBP tại BIDV là 34.293 - 35.514 VND/GBP, tăng lần lượt 139 đồng và 175 đồng.

Tỷ giá GBP tại ACB ở mức 34.263 - 35.226 VND/GBP, tăng 27 đồng ở chiều mua vào và giảm 53 đồng ở chiều bán ra; tỷ giá GBP tại MSB là 34.149 - 35.252 VND/GBP, giảm lần lượt 58 đồng và 25 đồng.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,25% xuống còn 101,1 điểm.

Các chuyên gia của HSBC nhận định, đồng USD đã thoát khỏi vùng dao động quen thuộc, sau thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran cùng sự thay đổi trong thông điệp chính sách của Fed.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trên mạng xã hội, Mỹ và Iran sẽ nối lại đàm phán vào thứ Ba tại Doha, thủ đô Qatar, sau tuần leo thang căng thẳng tại Trung Đông.

Theo HSBC, sự chuyển hướng sang lập trường “diều hâu” hơn của Fed, tức ưu tiên kiểm soát lạm phát và duy trì mặt bằng lãi suất cao, đang trở thành yếu tố chính hỗ trợ đồng USD. Nhờ đó, chỉ số sức mạnh đồng đô la DXY vẫn duy trì trên mốc 101 điểm.

HSBC cho rằng, dù căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt thường làm giảm nhu cầu nắm giữ USD với vai trò tài sản trú ẩn an toàn, triển vọng lãi suất cao hơn tại Mỹ vẫn có thể tiếp tục củng cố sức mạnh của đồng bạc xanh trong ngắn hạn.

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư đang chuyển dịch sang bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại diễn đàn Sintra do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tổ chức vào thứ Tư tới.

Trong bối cảnh đồng USD biến động, tỷ giá USD/JPY đã chính thức phá vỡ giai đoạn tích lũy ngắn hạn và vượt ngưỡng tâm lý quan trọng 162, qua đó chạm mức cao nhất trong 4 thập kỷ. Tuy nhiên, đà tăng của cặp tiền này phần nào bị hạn chế do thị trường lo ngại Nhật Bản có thể can thiệp để hỗ trợ đồng yên.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã nhất trí rằng, hai bên có thể thực hiện các bước đi liên quan đến tiền tệ nếu cần thiết. Bên cạnh đó, các quan chức sẽ có hành động phù hợp nếu thị trường ngoại hối biến động quá mạnh. Ngoài yếu tố can thiệp, giới giao dịch cũng thận trọng hơn trong việc đặt cược vào đà giảm tiếp theo của đồng yên, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) phát tín hiệu chính sách theo hướng cứng rắn hơn./.

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Cập nhật: 30/06/2026 09:30

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Cập nhật: 30/06/2026 09:30

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VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80