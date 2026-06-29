Thị trường

Ngày 29/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

07:42 | 29/06/2026
Giá cà phê trong nước tuần qua tăng 400 - 700 đồng/kg, đưa giá thu mua trở lại mốc 90.000 đồng/kg tại một số địa phương. Trong khi đó, giá tiêu duy trì ổn định tại các vùng nguyên liệu trọng điểm nhưng tính chung cả tuần vẫn tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg.
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Giá cà phê trong nước tuần qua chạm mốc 90.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê trở lại mốc 90.000 đồng/kg

Kết thúc tuần giao dịch, thị trường cà phê trong nước ghi nhận xu hướng phục hồi nhẹ tại khu vực Tây Nguyên. Giá thu mua phổ biến dao động từ 89.400 - 90.000 đồng/kg, tăng từ 400 - 700 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước khi tăng khoảng 700 đồng/kg, đưa giá cà phê lên ngưỡng 90.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng tăng khoảng 600 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 89.400 đồng/kg.

Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất trong nhóm khảo sát, tuy nhiên cũng tăng thêm khoảng 400 đồng/kg, lên 89.400 đồng/kg.

Theo các doanh nghiệp thu mua, việc giá quay trở lại vùng 90.000 đồng/kg đã kích thích một bộ phận nông dân bán ra để chốt lợi nhuận. Tuy nhiên, không ít hộ vẫn tiếp tục giữ hàng với kỳ vọng giá sẽ còn cải thiện trong thời gian tới.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê khép lại tuần với diễn biến tích cực trên cả hai sàn giao dịch lớn.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 tăng 177 USD/tấn, tương đương gần 5% so với tuần trước, lên mức 3.817 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng khoảng 35 USD/tấn, đạt 3.627 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7 tăng khoảng 4,2%, lên 286,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9 cũng tăng khoảng 2%, đạt 273,2 US cent/pound.

Giá tiêu khởi sắc

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Giá tiêu tuần qua điều chỉnh tăng. Ảnh minh họa

Khảo sát tại các vùng trồng hồ tiêu trọng điểm cho thấy giá tiêu trong nước sáng 29/6 tiếp tục dao động trong khoảng 137.000 - 139.000 đồng/kg.

So với phiên trước, thị trường nhìn chung không có nhiều biến động. Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) là địa phương duy nhất ghi nhận mức giảm nhẹ 500 đồng/kg, đưa giá thu mua về 137.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại tiếp tục giữ nguyên mặt bằng giá.

Dù diễn biến trong ngày khá trầm lắng, tính chung cả tuần, giá hồ tiêu nội địa vẫn tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg so với tuần trước.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là hai địa phương có giá cao nhất cả nước, đạt 139.000 đồng/kg, tăng khoảng 1.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Gia Lai và Đồng Nai cũng ghi nhận mức tăng tương tự, hiện cùng giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu khép lại tuần giao dịch với những diễn biến không đồng nhất giữa các quốc gia sản xuất lớn.

Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm khoảng 54 USD/tấn trong tuần, xuống còn 7.121 USD/tấn. Ngược lại, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tăng thêm 50 USD/tấn, lên mức 5.900 USD/tấn, cho thấy nhu cầu đối với nguồn cung từ quốc gia Nam Mỹ đang có dấu hiệu cải thiện. Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia tiếp tục đi ngang ở mức 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l vẫn ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok của Indonesia giảm nhẹ còn 9.252 USD/tấn, trong khi Malaysia và Việt Nam tiếp tục giữ nguyên lần lượt ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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