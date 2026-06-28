Ngày 28/6: Giá heo hơi tại nhiều địa phương giảm về 66.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay tại một số tỉnh miền Bắc tiếp tục điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Thị trường heo hơi miền Bắc tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm trong phiên giao dịch cuối tuần. Sau nhiều ngày biến động nhẹ, một số địa phương đã đồng loạt điều chỉnh giảm thêm 1.000 đồng/kg, khiến mặt bằng giá trong khu vực tiếp tục hạ nhiệt.

Theo khảo sát, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Hưng Yên là những địa phương ghi nhận mức giảm trong sáng 28/6.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại miền Bắc hiện dao động từ 66.000 - 67.000 đồng/kg. Trong đó, mức thấp nhất khu vực là 66.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La.

Các địa phương còn lại gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên hiện cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Dù vẫn là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước, nhưng khoảng cách giữa miền Bắc với các vùng còn lại đang dần thu hẹp khi xu hướng giảm xuất hiện liên tiếp trong những ngày gần đây. Theo các thương lái, lượng heo xuất chuồng tại nhiều địa phương đang ở mức ổn định, trong khi sức mua chưa có nhiều cải thiện, khiến thị trường thiếu động lực để duy trì vùng giá cao như trước.

Khác với diễn biến tại miền Bắc, thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên vẫn duy trì trạng thái ổn định trong phiên cuối tuần. Hiện giá thu mua trong khu vực dao động từ 62.000 - 67.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục là hai địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 62.000 đồng/kg. Nhóm các tỉnh Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng vẫn duy trì mức 63.000 đồng/kg.

Quảng Trị hiện giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg, Hà Tĩnh đạt 65.000 đồng/kg, Nghệ An giữ mức 66.000 đồng/kg, còn Thanh Hóa tiếp tục dẫn đầu khu vực với giá 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường cũng chưa ghi nhận bất kỳ biến động mới nào. Giá heo hơi dao động từ 61.000 - 63.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Theo khảo sát, mức 61.000 đồng/kg vẫn được ghi nhận tại Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ.

TP Hồ Chí Minh duy trì giá thu mua ở mức 62.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Việc cả miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam đồng loạt đi ngang cho thấy cung - cầu tại hai khu vực này vẫn khá cân bằng, chưa xuất hiện yếu tố đủ mạnh để tạo ra biến động đáng kể về giá./.