Tỷ giá USD hôm nay (26/6): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.195 đồng, lạm phát Mỹ vượt 4% cao nhất ba năm

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 26/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.195 đồng, giảm 2 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối được điều chỉnh tương ứng theo diễn biến của tỷ giá trung tâm.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.935,25 - 26.454,75 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD trên thị trường tự do đứng ở mức 26.600 - 26.640 VND/USD. Khảo sát tại các ngân hàng chốt phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.106 - 26.456 VND/USD, cùng tăng 5 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tỷ giá USD tại BIDV là 26.136 - 26.456 VND/USD, cũng tăng 5 đồng ở cả hai chiều. Tỷ giá USD tại ACB là 26.100 - 26.456 VND/USD, giảm 20 đồng chiều mua vào nhưng tăng 5 đồng chiều bán ra. Trong khi đó, tỷ giá USD tại MSB là 26.120,0 - 26.456,0 VND/USD, giữ nguyên chiều mua vào và tăng 5 đồng chiều bán ra. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 25/6 như sau: Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR tại Vietcombank là 29.133,0 - 30.668,9 VND/EUR, giảm 7,3 đồng chiều mua vào và 7,7 đồng chiều bán ra. Tỷ giá EUR tại BIDV là 29.435,0 - 30.794,0 VND/EUR, giảm lần lượt 17 đồng và 14 đồng.

Trái lại, tỷ giá EUR tại ACB tăng 16 đồng chiều mua vào và 17 đồng chiều bán ra, lên 29.306,0 - 30.600,0 VND/EUR. Tại MSB, tỷ giá EUR giảm mạnh nhất, xuống 28.936,0 - 30.686,0 VND/EUR, tương ứng giảm 39 đồng chiều mua vào và 13 đồng chiều bán ra.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 101,4 điểm, giảm nhẹ 0,14%.

Lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng trong tháng 5 khi chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 3,3% của tháng 4 và lần đầu tiên vượt ngưỡng 4% sau ba năm.

Diễn biến này chủ yếu phản ánh tác động của xung đột Trung Đông khiến giá năng lượng leo thang, qua đó làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt. Trong khi đó, PCE cốt lõi - thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng - tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, nhích lên từ mức 3,3% của tháng 4 và là mức cao nhất kể từ tháng 10/2023.

Sau cuộc họp chính sách đầu tiên dưới thời Chủ tịch Fed Kevin Warsh, thị trường đã thay đổi đáng kể quan điểm. Trước đó, nhiều nhà đầu tư cho rằng ông Warsh sẽ có lập trường tương đối ôn hòa. Tuy nhiên, những thông điệp mang tính “diều hâu” tại cuộc họp đã khiến thị trường hiện định giá khoảng 38 điểm cơ bản các đợt tăng lãi suất từ nay đến cuối năm 2026, trở thành động lực quan trọng hỗ trợ đồng USD.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong năm nay lên gần 82%, trong đó khả năng có ít nhất 02 lần tăng lãi suất đạt khoảng 42,2%. Đây là sự đảo chiều mạnh so với kỳ vọng 02 lần cắt giảm lãi suất trước khi xung đột Trung Đông bùng phát và làm gia tăng áp lực lạm phát.

Trong khi đó, đồng euro chịu áp lực sau những phát biểu mang tính ôn hòa từ các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Dù ECB đã nâng lãi suất tiền gửi thêm 25 điểm cơ bản, lên 2,25% tại cuộc họp tháng 6, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho rằng ngân hàng trung ương không cần phản ứng quá mạnh trước các tác động lan tỏa từ xung đột Trung Đông. Cú sốc lạm phát tại khu vực đồng euro là đáng lưu ý nhưng chưa đủ lớn để đẩy kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng mạnh.

Tại Nhật Bản, số liệu do Cục Thống kê công bố cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Tokyo tháng 6 tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 1,4% của tháng 5. CPI Tokyo được xem là chỉ báo sớm về xu hướng lạm phát trên phạm vi cả nước và là cơ sở quan trọng để thị trường đánh giá định hướng chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).

Bản tóm tắt ý kiến của cuộc họp cũng cho thấy có thành viên Hội đồng Chính sách BoJ cho rằng lãi suất điều hành cần sớm được nâng lên gần mức trung lập, ước khoảng 2%, nhằm kiểm soát lạm phát và bình thường hóa chính sách tiền tệ./.