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Tỷ giá USD hôm nay (23/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.189 đồng, thị trường nâng cược Fed tăng lãi suất 2 lần

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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09:49 | 23/06/2026
(TBTCO) - Sáng 23/6, tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.189 đồng, tăng 6 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, chỉ số DXY tăng 0,23% lên 100,99 điểm khi thị trường gia tăng kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 02 lần trong năm nay đã lên tới 58,5%.
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Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 23/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.189 đồng, tăng 6 đồng phiên đầu tuần. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối được điều chỉnh tương ứng theo diễn biến của tỷ giá trung tâm.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.929,55 - 26.448,45 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD trên thị trường tự do phổ biến ở mức 26.750 - 26.780 VND/USD, vượt xa mặt bằng niêm yết tại các ngân hàng thương mại.

Khảo sát tại các ngân hàng chốt phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.092 - 26.442 VND/USD, cùng tăng 2 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.122 - 26.442 VND/USD, cũng tăng 2 đồng ở cả hai chiều. ACB niêm yết tỷ giá USD 26.100 - 26.442 VND/USD, giữ nguyên chiều mua vào và tăng 2 đồng chiều bán ra. Trong khi đó, MSB niêm yết tỷ giá USD 26.100 - 26.442 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua vào nhưng tăng 2 đồng chiều bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 22/6 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (23/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.189 đồng, thị trường nâng cược Fed tăng lãi suất 2 lần
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá GBP tại Vietcombank được niêm yết ở mức 33.891,8 - 35.330,4 VND/GBP, tăng lần lượt 2,5 đồng chiều mua vào và 2,6 đồng chiều bán ra. BIDV niêm yết tỷ giá GBP 34.162 - 35.352 VND/GBP, tăng mạnh 31 đồng chiều mua vào và 21 đồng chiều bán ra. Ngược lại, ACB giảm 13 đồng ở cả hai chiều, đưa tỷ giá xuống 34.289 - 35.332 VND/GBP. Tại MSB, tỷ giá GBP đạt 34.248 - 35.318 VND/GBP, tăng 37 đồng chiều mua vào và 38 đồng chiều bán ra.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện giao dịch ở 100,99 điểm, tăng 0,23%.

Đồng USD đang vượt trội so với các đồng tiền chủ chốt khác khi thị trường ngày càng tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất nhiều hơn một lần trong năm nay. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed thực hiện ít nhất 02 đợt tăng lãi suất trong năm 2026 đã tăng vọt lên 58,5%, so với chỉ 17,1% cách đây một tuần.

Trong thời gian tới, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ hướng vào các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, gồm Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ tháng 6 do S&P Global công bố và Chỉ số Giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 5 - thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Kết quả của các dữ liệu này có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng chính sách tiền tệ và diễn biến của đồng USD.

Sự thay đổi này xuất phát từ việc các nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng sau cuộc họp chính sách mới nhất của Fed. Trong báo cáo dự báo kinh tế công bố tuần trước, 9 trong số 19 thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) dự báo sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất trong năm nay.

Đây là sự thay đổi đáng kể so với dự báo hồi tháng 3, khi không có quan chức nào ủng hộ việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Thông điệp Fed phát đi khá rõ ràng, ưu tiên cuộc chiến chống lạm phát, chưa thấy nhu cầu cấp thiết phải nới lỏng chính sách tiền tệ và đang bước vào một “chương mới” dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh.

Diễn biến trên cho thấy Fed vẫn duy trì lập trường cứng rắn trong cuộc chiến chống lạm phát và chưa có dấu hiệu sớm nới lỏng chính sách. Kỳ vọng lãi suất cao hơn đã hỗ trợ đồng USD tăng giá trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ, diễn biến địa chính trị tiếp tục là tâm điểm của thị trường. Đáng chú ý, Mỹ và Iran đã ký điện tử một Biên bản ghi nhớ (MOU) vào cuối tuần trước nhằm tạo nền tảng cho tiến trình hòa giải.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc gặp tại Thụy Sĩ, hai bên cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí về một lộ trình đàm phán, với mục tiêu đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới. Những diễn biến này góp phần làm giảm bớt lo ngại về nguy cơ tiến trình ngoại giao đổ vỡ, nhất là sau khi Iran tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz vào cuối tuần qua và Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo khả năng tiến hành các hành động quân sự mới nhằm vào Iran./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 23/06/2026 11:00

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VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80