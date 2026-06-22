Ngày 22/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giảm sâu

Giá cà phê thế giới hôm nay tăng ấn tượng trên cả 2 sàn New York và London. Ảnh minh họa

Giá cà phê thế giới tăng ấn tượng

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tăng ấn tượng trên cả 2 sàn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 kết thúc tuần ở mức 3.640 USD/tấn, tăng 46 USD/tấn, tương đương 1,3% so với tuần trước. Đáng chú ý, hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng mạnh 197 USD/tấn, tương đương 5,8%, lên mức 3.592 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 tăng 17,9 US cent/pound, tương đương 7%, lên 275,1 US cent/pound. Hợp đồng tháng 9/2026 cũng tăng 5,7%, đạt 267,8 US cent/pound.

Kết thúc tuần giao dịch, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 89.000 - 89.300 đồng/kg, giảm nhẹ từ 300 - 400 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm 400 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 89.300 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 300 đồng/kg so với tuần trước, hiện được giao dịch ở mức 89.200 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực, duy trì ở mức 89.000 đồng/kg.

Mặc dù từng có thời điểm chạm mốc 90.000 đồng/kg trong phiên ngày 19/6, giá cà phê nội địa đã nhanh chóng điều chỉnh giảm trở lại vào cuối tuần. Điều này cho thấy lực mua trên thị trường vẫn chưa đủ mạnh để duy trì đà tăng bền vững.

Giá tiêu trong nước giảm mạnh

Giá tiêu mất mốc 140.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát tại các vùng trồng hồ tiêu trọng điểm cho thấy, giá tiêu hôm nay dao động từ 136.000 - 138.000 đồng/kg, giảm mạnh 2.500 - 3.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Trong đó, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) ghi nhận mức giảm mạnh nhất, mất 3.000 đồng/kg trong tuần qua, đưa giá thu mua xuống còn 136.500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá tiêu cùng giảm 2.500 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 138.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cũng giảm 2.500 đồng/kg, xuống còn 136.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương khảo sát.

Việc giá tiêu đồng loạt giảm mạnh đã kéo mặt bằng giá trong nước rời xa mốc 140.000 đồng/kg từng duy trì trong nhiều tuần trước đó.

Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, thị trường hồ tiêu thế giới tuần qua tiếp tục ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các quốc gia sản xuất lớn. Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia tăng 38 USD/tấn, tương đương 0,53% so với tuần trước, lên mức 7.175 USD/tấn.

Ngược lại, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giảm thêm 100 USD/tấn, xuống còn 5.850 USD/tấn, đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp và tiếp tục là mức giá thấp nhất trong nhóm các nước xuất khẩu lớn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia giữ ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn duy trì trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 49 USD/tấn, tương đương 0,53%, lên mức 9.260 USD/tấn. Giá tiêu trắng Malaysia và Việt Nam tiếp tục đi ngang ở mức lần lượt 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.