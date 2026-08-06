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Bạc dẫn đầu giao dịch, kim loại quý nối dài đà tăng

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
14:04 | 06/08/2026
(TBTCO) - Thị trường kim loại quý khép lại phiên giao dịch với phiên tăng thứ tư liên tiếp. Đáng chú ý, bạc tiếp tục là mặt hàng giao dịch sôi động nhất nhóm kim loại, giá bạc giao ngay tiếp đà tăng mạnh lên mức 62,13 - 62,33 USD/ounce, tăng 2,58 USD/ounce so với vùng 59,55 - 59,75 USD/ounce của phiên trước.
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Diễn biến của bạc trong những phiên gần đây chủ yếu đồng pha với xu hướng của nhóm kim loại quý, đặc biệt là vàng. Vì vậy, các yếu tố đang hỗ trợ giá vàng cũng đồng thời tạo nền tảng tích cực cho giá bạc.

Trước hết, căng thẳng địa chính trị tiếp tục có dấu hiệu hạ nhiệt khi Mỹ, Iran và Oman đang hoàn tất một thỏa thuận tạm thời kéo dài 60 ngày nhằm mở lại eo biển Hormuz. Diễn biến này kéo giá dầu đi xuống, góp phần làm dịu áp lực lạm phát và khiến kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất giảm bớt. Theo đó, xác suất thị trường dự báo Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã giảm từ 73% của tuần trước xuống còn 55%.

Bên cạnh đó, việc Mỹ và Nhật Bản phối hợp can thiệp tỷ giá đồng Yên tiếp tục gây sức ép lên đồng USD. Chỉ số Dollar Index (DXY) giảm phiên thứ ba liên tiếp, xuống còn 99,68 điểm từ mức đỉnh một năm là 101,61 điểm. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm cũng giảm hơn 7 điểm cơ bản sau ba phiên, xuống 4,18%.

Bạc dẫn đầu giao dịch, kim loại quý nối dài đà tăng

Những yếu tố này đã hỗ trợ đà tăng của cả nhóm kim loại quý. Trên thị trường kỳ hạn, giá bạc tăng 3,3% lên 62,2 USD/ounce, nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, giá vàng tăng hơn 4% lên 4.245 USD/ounce, mức cao nhất trong bảy tuần. Tính đến rạng sáng nay, giá vàng tiếp tục vượt mốc 4.300 USD/ounce.

Một yếu tố khác tiếp tục nâng đỡ thị trường kim loại quý là lực mua vàng từ các ngân hàng trung ương. Dù dòng tiền này tập trung vào vàng, đây vẫn là yếu tố hỗ trợ cho toàn bộ nhóm kim loại quý, trong đó có bạc. Khảo sát mới nhất của Diễn đàn các Định chế Tài chính và Tiền tệ Chính thức (OMFIF) với hơn 70 ngân hàng trung ương cho thấy tỷ lệ đơn vị nắm giữ vàng vật chất đã tăng từ 71% lên 82% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 30% cho biết sẽ tiếp tục tăng dự trữ vàng trong 1-2 năm tới; 68% coi vàng là công cụ đa dạng hóa danh mục, còn 51% lựa chọn vàng để phòng ngừa rủi ro địa chính trị, tăng 11 điểm phần trăm so với năm 2024.

Thị trường bạc tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên giao dịch sáng nay khi giá vượt qua ngưỡng 60 USD/ounce, vùng kháng cự quan trọng được giới phân tích theo dõi trong ngắn hạn. Đà tăng này phản ánh lực mua vẫn duy trì, trong bối cảnh nhà đầu tư gia tăng quan tâm tới triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ, đặc biệt là khả năng điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Xu hướng này cũng được phản ánh qua số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC). Trong tháng 6, các ngân hàng trung ương đã mua ròng 63 tấn vàng, tăng 225% so với cùng kỳ năm ngoái. Ba Lan dẫn đầu với 19 tấn, nâng tổng lượng mua từ đầu năm lên 82 tấn. Trung Quốc cũng bổ sung 15 tấn, đưa tổng dự trữ lên 2.346 tấn. Tính chung quý II, lượng mua ròng của các ngân hàng trung ương đạt 289 tấn, tăng 62% so với cùng kỳ và lập kỷ lục mới đối với một quý II.

Tại thị trường trong nước, sáng nay giá vàng được niêm yết ở mức 139,5-143,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1,4-1,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Giá bạc đạt 60,85-62,75 triệu đồng/kg, tăng khoảng 500.000 đồng/kg.

Theo ông Nguyễn Đại Hào - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Á Châu SPS, giá bạc tiếp tục được hỗ trợ khi đồng USD suy yếu, giá dầu giảm và căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ông Hào cho biết, thị trường hiện vẫn tập trung vào cuộc họp Fed trong tháng 9 khi kỳ vọng chính sách tiền tệ còn khá phân hóa. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất và tăng thêm 0,25 điểm phần trăm hiện gần như ngang nhau, trong khi các tổ chức tài chính cũng đưa ra nhiều dự báo trái chiều. Sự thiếu đồng thuận này khiến đồng USD chưa thể phục hồi mạnh, qua đó tiếp tục hỗ trợ giá bạc. Về kỹ thuật, bạc đang tiến sát vùng kháng cự 63,0 ± 0,2 USD/ounce. Sau nhịp tăng mạnh vừa qua, giá nhiều khả năng sẽ tích lũy quanh vùng này trước khi hình thành xu hướng mới.

Văn Nam
Từ khóa:
kim loại quý giá bạc tăng ngân hàng trung ương chính sách tiền tệ căng thẳng địa chính trị lợi suất trái phiếu thị trường kỳ hạn

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