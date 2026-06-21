Ngày 21/6: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay lặng sóng ở cả 3 miền. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 21/6 cho thấy, thị trường heo hơi miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Giá thu mua tại các địa phương dao động trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg và vẫn là khu vực có mặt bằng giá cao nhất cả nước.

Cụ thể, các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La tiếp tục giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên vẫn duy trì mức 68.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Theo các thương lái, nguồn cung tại khu vực phía Bắc hiện tương đối cân bằng với nhu cầu tiêu thụ, giúp thị trường không xuất hiện những biến động lớn về giá.

Tương tự miền Bắc, thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên cũng không biến động trong sáng nay. Giá heo hơi tại khu vực hiện dao động từ 63.000 - 67.000 đồng/kg.

Trong đó, Thanh Hóa tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 67.000 đồng/kg. Nghệ An duy trì mức 66.000 đồng/kg, Hà Tĩnh đạt 65.000 đồng/kg và Quảng Trị giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Nhóm địa phương gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất miền Trung - Tây Nguyên, cùng ở mức 63.000 đồng/kg.

Sau nhiều phiên giảm liên tiếp trong tuần qua, thị trường heo hơi miền Nam đã tạm thời chững lại, giá thu mua tại khu vực hiện dao động trong khoảng 62.000 - 63.000 đồng/kg.

Cụ thể, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ và Cà Mau tiếp tục giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi cả nước đã bước vào giai đoạn ổn định sau những đợt điều chỉnh giảm trước đó. Hiện giá heo hơi trên toàn quốc được giao dịch trong khoảng 62.000 - 68.000 đồng/kg.

Dù chưa xuất hiện tín hiệu phục hồi rõ nét nhưng việc giá heo hơi ngừng giảm được xem là tín hiệu tích cực đối với người chăn nuôi sau giai đoạn thị trường chịu nhiều áp lực./.