Thị trường

Ngày 20/6: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động mới

07:00 | 20/06/2026
Giá heo hơi hôm nay (20/6) không biến động tại các địa phương khảo sát. Hiện mức giá thấp nhất cả nước vẫn được ghi nhận tại Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ với 62.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh miền Bắc tiếp tục giữ mức cao nhất 68.000 đồng/kg.
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Ngày 20/6: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động mới
Giá heo hơi hôm nay không biến động tại các địa phương khảo sát. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đi ngang tại tất cả các địa phương được khảo sát. Các tỉnh gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất cả nước.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La vẫn giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp đà đi ngang. Thanh Hóa duy trì mức 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Nghệ An giữ mức 66.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Quảng Trị tiếp tục giữ mức 64.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng duy trì mức 63.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ổn định tại tất cả các địa phương được khảo sát. Tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Trong khi đó, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng duy trì mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trên cả nước khi không có địa phương nào điều chỉnh giá. Sau chuỗi phiên giảm tại một số khu vực trước đó, thị trường hiện chưa xuất hiện thêm biến động mới.

Mức giá thấp nhất 62.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ, trong khi mức cao nhất 68.000 đồng/kg vẫn xuất hiện tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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