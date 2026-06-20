Khẳng định vai trò kênh thông tin kinh tế - tài chính uy tín

TS. Đặng Thảo Quyên - Phó chủ nhiệm nhóm Bộ môn Quản trị, kiêm Chủ nhiệm cấp cao bộ môn Kinh doanh quốc tế, Đại học RMIT Việt Nam: Cầu nối giữa chính sách, doanh nghiệp và học thuật

Là một độc giả lâu năm và cộng tác viên chuyên môn, tôi luôn xem Báo Tài chính - Đầu tư, cơ quan ngôn luận của Bộ Tài chính là một kênh thông tin quan trọng trong lĩnh vực kinh tế - tài chính.

Đối với tôi, uy tín của Báo được xây dựng và duy trì bởi tính chính thống, chuẩn xác và nhất quán trong việc truyền tải các chủ trương, chính sách của Chính phủ và Bộ Tài chính. Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới biến động nhanh, vai trò của một cơ quan báo chí có khả năng phản ánh kịp thời, sâu sắc những cơ chế, chính sách mới, các chương trình cải cách cũng như định hướng điều hành của Bộ Tài chính càng trở nên quan trọng.

Báo không chỉ thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền mà còn là kênh định hướng có giá trị đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và giới nghiên cứu. Thông qua các bài viết phân tích, diễn giải chính sách, Báo giúp độc giả hiểu đúng, hiểu đầy đủ những thay đổi trong tư duy quản lý, những ưu tiên điều hành cũng như các xu hướng chính sách đang được triển khai, từ đó nắm bắt kịp thời những chuyển động của môi trường kinh tế và kinh doanh.

Tôi đặc biệt đánh giá cao cách Báo luôn bảo đảm tính chính xác, khách quan và cập nhật trong từng thông tin đăng tải. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, việc tiếp cận những thông tin đáng tin cậy từ Báo không chỉ giúp hiểu rõ hơn về môi trường đầu tư, kinh doanh mà còn hỗ trợ quá trình dự báo, xây dựng kế hoạch và đưa ra các quyết định một cách hiệu quả, phù hợp với định hướng chính sách của nhà nước.

Trong công việc giảng dạy tại RMIT, tôi luôn xem tờ báo như một kênh thông tin rất hữu ích để tham khảo. Bởi vì sinh viên ở RMIT không chỉ học lý thuyết mà luôn được yêu cầu áp dụng từ lý thuyết vào thực tiễn nên việc các bạn cập nhật thông tin, cập nhật từng nhịp đập của thị trường, những thông tin kinh tế, tài chính sẽ giúp các em học một cách hiệu quả và có thể áp dụng được những gì được học vào thực tiễn. Điều này cũng giúp trường đại học trở thành cầu nối giữa lý thuyết và thực tiễn.

Ngoài ra, tôi kỳ vọng ấn phẩm báo điện tử Thời báo Tài chính Việt Nam của Báo Tài chính - Đầu tư có thể tiếp tục phát huy vai trò lan tỏa, cập nhật thông tin đến người đọc, đặc biệt là trong mô hình bốn vòng xoắn ốc kết nối Chính phủ, doanh nghiệp, trường đại học và cơ quan truyền thông, tờ báo luôn luôn giữ vững được vai trò truyền tải thông tin và kết nối các kênh, các bên liên quan. Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ, tôi cho rằng, vai trò của tờ báo không chỉ là lan tỏa thông tin mà còn đóng vai trò định hướng, kích thích tinh thần đổi mới sáng tạo của tất cả các bên.q

Luyện Vũ (ghi)

Ông Trần Thanh Quyết - Giám đốc Điều hành Hiệp hội doanh nghiệp Italia (ICHAM) tại Việt Nam: Kênh thông tin tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp FDI

Dưới góc độ đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Italia tại Việt Nam, chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của Báo Tài chính - Đầu tư trong việc truyền tải kịp thời, chính xác các chủ trương, chính sách về tài chính, thuế, ngân sách cũng như các định hướng điều hành kinh tế của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Đối với các doanh nghiệp FDI nói chung và doanh nghiệp Italia nói riêng, việc cập nhật nhanh chóng những thay đổi về chính sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phần lớn doanh nghiệp Italia hoạt động trong môi trường pháp lý có tính tuân thủ cao, do đó việc tiếp cận thông tin chính thống và kịp thời giúp doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định, chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động tại Việt Nam.

Theo chúng tôi, niềm tin của nhà đầu tư không được xây dựng từ những cam kết mang tính khẩu hiệu mà từ sự minh bạch và khả năng dự báo của môi trường chính sách. Đối với các nhà đầu tư quốc tế, khả năng dự báo là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi đưa ra quyết định đầu tư. Một hệ thống thông tin chính sách minh bạch, đáng tin cậy sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, củng cố niềm tin thị trường và tạo động lực cho các quyết định đầu tư dài hạn. Việc được tiếp cận thường xuyên với các nguồn thông tin chính thống cũng giúp doanh nghiệp nước ngoài thêm tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam và yên tâm gắn bó lâu dài với thị trường.

Trong bối cảnh quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Italia, cũng như giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), ngày càng phát triển sâu rộng, chúng tôi kỳ vọng Báo Tài chính - Đầu tư không chỉ là một kênh thông tin chuyên ngành uy tín mà còn trở thành cầu nối hiệu quả giữa cơ quan hoạch định chính sách với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, góp phần tăng cường đối thoại, nâng cao sự thấu hiểu và thúc đẩy môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi hơn.

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp Italia tại Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể những người làm báo Báo Tài chính - Đầu tư. Chúng tôi tin tưởng rằng với diện mạo mới cùng nền tảng nội dung chất lượng, Báo sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh trong việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và có chiều sâu. Qua đó khẳng định vai trò là một kênh thông tin quan trọng giới thiệu các chính sách tài chính, thuế và chủ trương phát triển của Việt Nam tới cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình đầu tư và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Hà My

Ông Phạm Quang Long - Giám đốc kinh doanh và phát triển thị trường, Công ty Allied Movers (Hoa Kỳ) tại Việt Nam: Cầu nối kết nối chính sách với thực tiễn kinh doanh

Là một độc giả thường xuyên, tôi thấy Báo Tài chính - Đầu tư đang làm rất tốt vai trò cơ quan ngôn luận của ngành Tài chính, cung cấp thông tin chính sách một cách kịp thời, chính xác và có chiều sâu phân tích, giúp doanh nghiệp nước ngoài “đọc là làm được”. Sau khi hợp nhất 3 tờ báo kinh tế - tài chính lớn: Thời báo Tài chính Việt Nam, Đầu tư, Đấu thầu thành Báo Tài chính - Đầu tư từ ngày 1/3/2025, hệ sinh thái thông tin của Báo tiếp tục được mở rộng. Các tuyến bài chuyên sâu về FDI cùng các tọa đàm kết nối đầu tư đã cung cấp nhiều thông tin, số liệu và định hướng chính sách quan trọng đối với hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài, giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở để đánh giá môi trường đầu tư, kinh doanh và triển vọng phát triển của Việt Nam.

Điều tôi đánh giá cao, Báo hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng rất thực tế: vừa “giải thích chính sách”, vừa “mở kênh đối thoại”. Trên Báo có nhiều tuyến bài hướng dẫn, diễn giải các thông tư, nghị định bằng ngôn ngữ dễ hiểu, dễ áp dụng, giúp doanh nghiệp nhanh chóng cập nhật quy định mới và điều chỉnh quy trình tuân thủ một cách phù hợp.

Ở khía cạnh đối thoại chính sách, tôi đặc biệt ấn tượng với Diễn đàn Thuế và Hải quan thường niên do Báo tổ chức. Đây là kênh kết nối hiệu quả khi có đại diện ngành Thuế và Hải quan trực tiếp giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính, đồng thời phổ biến và giải thích các chính sách mới. Cùng với đó là các tọa đàm hướng dẫn thực thi chính sách được tổ chức kịp thời, giúp doanh nghiệp, đặc biệt là khối FDI, cập nhật thông tin và có sự chuẩn bị từ sớm. Nhờ vậy, doanh nghiệp giảm bớt sự thiếu chắc chắn trong quá trình thực hiện chính sách, hạn chế rủi ro sai sót và chủ động, yên tâm hơn trong việc xây dựng kế hoạch tài chính, kinh doanh.

Thời gian tới, tôi kỳ vọng Báo tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hai chiều giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp; vừa truyền tải thông tin chính sách tài chính chính thống, vừa là diễn đàn để doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp FDI, phản ánh khó khăn, kiến nghị và đối thoại với các cơ quan chức năng. Một hướng đi hiệu quả là tiếp tục duy trì các tọa đàm định kỳ theo các chủ đề thuế, hải quan, đầu tư, đồng thời xây dựng các bản tóm lược chính sách (policy brief) ngắn gọn bằng tiếng Anh để nhà đầu tư nước ngoài có thể nhanh chóng nắm bắt những điểm mới của chính sách.

Tôi cũng tin tưởng việc làm mới giao diện báo in và báo điện tử của Báo vừa qua sẽ giúp trải nghiệm tìm đọc, tra cứu thông tin thuận tiện hơn, qua đó nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin. Hợp tác với Báo Tài chính - Đầu tư mang lại giá trị lớn trong việc cung cấp thông tin chính thống, minh bạch cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Cá nhân tôi luôn theo dõi Báo để cập nhật kịp thời các chính sách mới.

Xin chúc Báo Tài chính - Đầu tư tiếp tục phát triển mạnh mẽ và khẳng định vị thế là một trong những kênh thông tin kinh tế - tài chính hàng đầu của Việt Nam.

Thảo Miên (ghi)