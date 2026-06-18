Doanh nghiệp

Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways nâng tầm hợp tác, hướng tới chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng không an toàn, chất lượng và hiệu quả

16:10 | 18/06/2026
(TBTCO) - Ngày 16/6/2026 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) và Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways đã tổ chức Hội thảo chuyên đề Nhiên liệu hàng không với chủ đề “Nâng tầm hợp tác: An toàn, Chất lượng và Hiệu quả trong cung ứng nhiên liệu hàng không”.
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Petrolimex dự kiến bán toàn bộ cổ phiếu quỹ, có thể thu về hơn 900 tỷ đồng Petrolimex Aviation đảm bảo nguồn cung Jet A1 liên tục, ứng phó linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động

Tham dự hội thảo có lãnh đạo cấp cao cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hai đơn vị. Về phía Petrolimex Aviation có ông Phạm Huy Thông- Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Văn Học - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty; cùng Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban, chi nhánh trực thuộc. Về phía Sun PhuQuoc Airways có ông Nguyễn Mạnh Quân - Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ của hãng trên toàn quốc.

Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways nâng tầm hợp tác, hướng tới chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng không an toàn, chất lượng và hiệu quả
Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways nâng tầm hợp tác. Ảnh: CTV
Sự kiện là diễn đàn trao đổi chuyên sâu giữa hai doanh nghiệp nhằm tăng cường phối hợp trong hoạt động khai thác, cung ứng nhiên liệu hàng không, đồng thời mở ra những định hướng hợp tác chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của ngành hàng không Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Petrolimex Aviation khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của nhiên liệu hàng không trong chuỗi giá trị vận hành của ngành hàng không, đồng thời nhấn mạnh cam kết của doanh nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ tra nạp nhiên liệu bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả. Với gần hai thập kỷ phát triển, Petrolimex Aviation hiện chiếm hơn 30% thị phần nhiên liệu hàng không tại Việt Nam, không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý, vận hành.

Trong khuôn khổ chương trình, hai bên đã chia sẻ nhiều nội dung chuyên sâu liên quan đến xu hướng thị trường nhiên liệu hàng không, chiến lược phát triển mạng bay, công tác bảo đảm an toàn, kiểm soát chất lượng nhiên liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế JIG và AFQRJOS cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong hoạt động khai thác.

Điểm nhấn quan trọng của hội thảo là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về cung cấp và sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) giữa Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways. Đây được xem là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình phát triển hàng không xanh, thể hiện cam kết của hai doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng mục tiêu giảm phát thải, góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050.

Đánh giá về kết quả chương trình, ông Nguyễn Văn Học cho rằng hội thảo đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra khi tạo được diễn đàn trao đổi thực chất, cởi mở và hiệu quả giữa các đơn vị chuyên môn của hai doanh nghiệp. Theo ông, những nội dung được chia sẻ không chỉ giúp hai bên hiểu rõ hơn về quy trình vận hành, yêu cầu kỹ thuật và định hướng phát triển của nhau mà còn góp phần lan tỏa văn hóa an toàn, chất lượng trong toàn bộ chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng không.

Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways nâng tầm hợp tác, hướng tới chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng không an toàn, chất lượng và hiệu quả

Ký kết MOU về nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Văn Học nhấn mạnh, những kết quả đạt được từ hội thảo sẽ là nền tảng quan trọng để Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways tiếp tục mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động và cùng hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Mạnh Quân đánh giá cao công tác chuẩn bị chuyên nghiệp, chu đáo của Petrolimex Aviation cũng như giá trị thực tiễn mà các nội dung trao đổi mang lại cho hoạt động khai thác của hãng. Ông cho rằng hội thảo không chỉ góp phần tăng cường hiệu quả phối hợp trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu hàng không mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai doanh nghiệp.

Đặc biệt, ông Nguyễn Mạnh Quân đề xuất hai bên nghiên cứu mở rộng phạm vi hợp tác trên cơ sở phát huy thế mạnh, nguồn lực và hệ sinh thái dịch vụ của mỗi bên, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực nhiên liệu hàng không. Theo ông, đây là định hướng quan trọng nhằm tạo ra các giá trị cộng hưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành hàng không cũng như nền kinh tế Việt Nam.

Phát biểu bế mạc hội thảo, ông Phạm Huy Thông đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, thẳng thắn và hiệu quả của các đại biểu tham dự, đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực mà hai bên đã đạt được thông qua các nội dung trao đổi, thảo luận.

Ông khẳng định sự đồng thuận cao giữa Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways đối với các định hướng hợp tác trong thời gian tới, coi đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ngày càng thực chất, bền vững và hiệu quả. Kết thúc hội thảo, ông đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chương trình phối hợp cụ thể, tăng cường trao đổi thông tin, phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược lên một tầm cao mới, từng bước hiện thực hóa những cam kết ban đầu thành các kết quả hợp tác thiết thực, mang lại giá trị vượt trội cho cả hai doanh nghiệp.

Hội thảo khép lại trong không khí cởi mở, hợp tác và thành công tốt đẹp, mở ra những triển vọng hợp tác sâu rộng hơn giữa Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways. Với nền tảng đã được thiết lập, hai bên kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành trong hành trình xây dựng chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng không an toàn, chất lượng, hiệu quả và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành hàng không Việt Nam trong giai đoạn mới.
Song Linh
Từ khóa:
Nhiên liệu hàng không chuỗi cung ứng Hiệu quả hoạt động An toàn chất lượng phát triển bền vững hợp tác chiến lược

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