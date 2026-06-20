Báo Tài chính - Đầu tư: Tiếp tục phát huy vai trò và sứ mệnh trong giai đoạn mới

PV: Là chuyên gia thường xuyên theo dõi thông tin kinh tế - tài chính, ông đánh giá như thế nào về việc cung cấp thông tin chính sách tài chính, ngân sách và góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh của Báo Tài chính - Đầu tư thời gian qua?

TS. Nguyễn Quốc Việt

TS. Nguyễn Quốc Việt: Là một độc giả, cũng là một cộng tác viên thường xuyên của Thời báo Tài chính Việt Nam trước kia, nay là Báo Tài chính - Đầu tư, tôi đánh giá cao tờ báo trong thời gian qua.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Tài chính, Báo đã cập nhật kịp thời và chính thống các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là của Bộ Tài chính như: các chính sách về đầu tư công, chính sách về tài khóa, nhất là trong giai đoạn hỗ trợ phục hồi tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước.

Điểm mạnh của Báo còn gắn với việc cung cấp các thông tin dựa trên các nguồn dữ liệu chính thống từ Bộ Tài chính và cập nhật một cách khách quan cũng như đảm bảo sự tin cậy của các nguồn dữ liệu. Trong thời gian vừa qua, Báo đã có cách thức thể hiện sinh động các nguồn dữ liệu thông qua chuyên mục infographic, cho phép các độc giả với trình độ khác nhau có thể dễ dàng tiếp cận được thông tin về lĩnh vực tài chính.

Đồng thời, Báo đã cung cấp những phân tích chuyên sâu dựa trên ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, kinh tế vĩ mô, để từ đó cho phép độc giả, đặc biệt là những nhà đầu tư, doanh nghiệp có thêm thông tin về môi trường đầu tư kinh doanh và những yếu tố để quyết định trong việc phát triển đầu tư kinh doanh ở Việt Nam.

PV: Theo ông, Báo Tài chính - Đầu tư cần làm gì để đáp ứng vai trò trong tình hình mới hiện nay?

TS. Nguyễn Quốc Việt: Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư được hợp nhất thành Bộ Tài chính. Với vai trò mới, Bộ Tài chính không chỉ hoạch định các chính sách về tài khóa, đầu tư công mà còn là “tổng công trình sư” trong việc thiết kế môi trường kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Báo Tài chính - Đầu tư cũng mang trên mình vai trò và sứ mệnh mới. Báo không chỉ là kênh truyền thông chính sách của một bộ quản lý như trước đây, mà còn cần góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam đổi mới, năng động và hội nhập, đồng hành cùng quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước.

Vì vậy, bên cạnh việc truyền tải các thông điệp chính sách, Báo cần đẩy mạnh hơn vai trò phản biện và góp ý chính sách. Không chỉ dừng ở việc tuyên truyền, giải thích cơ chế, chính sách, Báo cần tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng chính sách thông qua các diễn đàn trao đổi, tạo không gian để doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và nhà nghiên cứu đóng góp ý kiến đối với các dự thảo chính sách. Qua đó, chính sách sẽ sát thực tiễn hơn và dễ đi vào cuộc sống.

“Nhân dịp 21/6, xin chúc Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, khẳng định vị thế là kênh thông tin kinh tế - tài chính uy tín, góp phần đồng hành cùng sự phát triển và “cất cánh” của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. TS. Nguyễn Quốc Việt

Một nhiệm vụ quan trọng khác là làm cầu nối giữa các chính sách phát triển của Nhà nước với quyết định đầu tư và niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Để thực hiện tốt vai trò này, Báo không chỉ tập trung vào các vấn đề chuyên ngành sâu, dù đó vẫn là thế mạnh cần được phát huy. Các tuyến bài phân tích cần được đặt trong bối cảnh rộng hơn của kinh tế vĩ mô, xu hướng phát triển toàn cầu và mô hình tăng trưởng mới. Chẳng hạn, các chủ đề như công nghệ mới, fintech, tài sản số hay kinh tế xanh không chỉ là những lĩnh vực mới nổi, mà còn gắn chặt với các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Việc phân tích mối liên hệ giữa những xu hướng này với các chính sách tài khóa, tiền tệ và cải cách môi trường kinh doanh sẽ giúp độc giả, doanh nghiệp và nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện hơn về triển vọng phát triển của Việt Nam.

Việc mở rộng nhưng có trọng tâm, trọng điểm, có bản sắc riêng gắn với chính sách chung cũng như những chính sách riêng biệt của Bộ Tài chính là những điểm mà Báo được kỳ vọng trong thời gian tới.

Để đồng hành cùng cộng đồng Báo chí Cách mạng Việt Nam thực hiện sứ mệnh “khai dân trí, nâng dân khí” trong bối cảnh mới, thì ngoài việc là cơ quan phát ngôn chính sách và truyền tải những thông điệp, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính, Báo Tài chính - Đầu tư cần chú trọng hơn nữa đến việc phổ biến kiến thức tài chính cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Với thế mạnh chuyên sâu về lĩnh vực tài chính - kinh tế, Báo Tài chính - Đầu tư có thể trở thành một kênh cung cấp kiến thức tin cậy, góp phần trang bị cho người dân những kỹ năng và hiểu biết cần thiết về tài chính, từ các vấn đề vĩ mô đến những kiến thức thiết thực trong đời sống hằng ngày. Đây cũng là cách để góp phần nâng cao năng lực tài chính của xã hội và bồi dưỡng nhận thức cho thế hệ công dân tương lai của đất nước.

Tọa đàm Sức hút các lớp tài sản do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức tháng 11/2025. Ảnh: Đức Thanh

PV: Chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc hoạt động báo chí. Cuối tháng 3 vừa qua, Báo Tài chính - Đầu tư đã ra mắt giao diện nâng cấp của báo điện tử là thoibaotaichinhvietnam.vn theo hướng hiện đại và thân thiện hơn với độc giả số. Theo ông, đâu là những hướng đi quan trọng để tờ báo gia tăng sức lan tỏa và trở thành nền tảng thông tin tài chính - kinh tế hiện đại trong thời gian tới?

TS. Nguyễn Quốc Việt: Chuyển đổi số và xã hội số đã thấm đẫm vào trong tất cả các ngành, các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực báo chí. Báo Tài chính - Đầu tư đã có sự chuyển đổi song hành giữa phát hành báo giấy, đẩy mạnh phát hành trên phương tiện điện tử và truyền thông đa phương tiện. Tuy nhiên, trong thời đại số và nhu cầu của chuyển đổi số, tiêu dùng số hiện nay, tôi cho rằng, Báo nên có một định hướng mạnh mẽ hơn trong việc chuyển đổi số.

Với lợi thế của truyền thông đa phương tiện, thoibaotaichinhvietnam.vn có thể đẩy mạnh các tọa đàm, thảo luận và diễn đàn chuyên gia trên nền tảng trực tuyến. Đây sẽ là điểm nhấn giúp tăng tính tương tác với độc giả, đồng thời nâng cao chiều sâu phân tích chính sách và kết nối hiệu quả các dữ liệu kinh tế, tài chính từ vĩ mô đến vi mô.

Vì vậy tôi rất kỳ vọng quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là việc ra mắt giao diện điện tử mới, hiện đại sẽ trở thành bước đột phá của Báo. Qua đó, Báo Tài chính - Đầu tư không chỉ là cơ quan báo chí uy tín mà còn phát triển thành nền tảng thông tin tài chính - kinh tế đa phương tiện hàng đầu Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của độc giả và nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế.

PV: Xin cảm ơn ông!