Báo chí - "cánh tay nối dài” kết nối nhà đầu tư với thị trường tài chính

Củng cố niềm tin cho nhà đầu tư

Nhắc đến trung tâm tài chính quốc tế, người ta thường nghĩ đến các chính sách đặc thù, hạ tầng hiện đại hay khả năng thu hút dòng vốn toàn cầu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, muốn một trung tâm tài chính phát triển bền vững thì trước hết phải tạo dựng được niềm tin cho thị trường.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh cho rằng, niềm tin của nhà đầu tư quốc tế không chỉ được xây dựng từ chính sách ưu đãi hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của môi trường thông tin. Thực tế cho thấy, các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới như Singapore, London hay Hong Kong đều sở hữu hệ sinh thái thông tin minh bạch, nhanh chóng và đáng tin cậy.

Theo ông Huân, một trung tâm tài chính quốc tế muốn vận hành hiệu quả cần bảo đảm 5 yếu tố cốt lõi: tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin, tính chính xác và độ tin cậy cao, tính kịp thời, tính quốc tế hoá và khả năng chống tin giả, quản trị khủng hoảng truyền thông. Đây là những điều kiện giúp nhà đầu tư tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách, pháp lý, thị trường và doanh nghiệp trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển mô hình Trung tâm Tài chính quốc tế, vai trò của báo chí vì thế được đặt ra rõ nét hơn bao giờ hết.

Ảnh minh họa: An Thư

TS. Cấn Văn Lực nhận định đây là lĩnh vực mới, đòi hỏi sự đồng hành của truyền thông trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời. Thông qua báo chí, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân có thể hiểu đúng, hiểu sâu hơn về Trung tâm Tài chính quốc tế, từ đó nhận diện cơ hội, vượt qua những rào cản về nhận thức và đồng hành với quá trình phát triển của mô hình này.

Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến kiến thức, báo chí còn góp phần nâng cao hiểu biết của cộng đồng về lĩnh vực tài chính nói chung và Trung tâm Tài chính quốc tế nói riêng. Đây được xem là điều kiện quan trọng để hình thành một hệ sinh thái tài chính phát triển và có khả năng hội nhập quốc tế.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm khoa học công nghệ, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng báo chí vẫn là kênh thông tin chính thống và đáng tin cậy nhất để doanh nghiệp tiếp cận các thông tin liên quan đến Trung tâm Tài chính quốc tế.

Theo ông Minh, hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn còn khá mơ hồ về mô hình hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế, từ cơ chế vận hành, khung pháp lý đến những cơ hội mà mô hình này mang lại. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh với lượng thông tin lớn nhưng không phải lúc nào cũng được kiểm chứng, vai trò của báo chí càng trở nên quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và có chiều sâu cho cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh vai trò thông tin, báo chí còn là cầu nối giữa doanh nghiệp, Trung tâm Tài chính quốc tế và các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo ông Minh, việc truyền tải đầy đủ các thông tin về cơ hội đầu tư, lợi thế cạnh tranh và định hướng phát triển của Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tham gia hệ sinh thái này, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn lực tài chính.

Ở chiều ngược lại, báo chí cũng góp phần đưa hình ảnh và thông tin về Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng đầu tư quốc tế. Ông Minh cho rằng, báo chí có thể được xem là “cánh tay nối dài” trong quá trình kết nối nhà đầu tư với thị trường Việt Nam. Khi nguồn thông tin minh bạch, dễ tiếp cận và được cập nhật đầy đủ hơn, nhà đầu tư sẽ có thêm cơ sở để đưa ra quyết định nhanh chóng và tự tin hơn.

Ngoài ra, báo chí còn là kênh phản ánh ý kiến của chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách cũng như nâng cao tính minh bạch của thị trường.

Thông tin minh bạch - lợi thế của một trung tâm tài chính

Nếu trước đây báo chí chủ yếu được nhìn nhận là kênh truyền tải thông tin, thì trong bối cảnh phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, vai trò đó đang mở rộng hơn rất nhiều.

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, trong nền kinh tế hiện đại, thông tin chính là một loại “hạ tầng mềm” của trung tâm tài chính, quan trọng không kém hạ tầng pháp lý, công nghệ hay thị trường vốn. Một trung tâm tài chính muốn phát triển bền vững phải xây dựng được niềm tin, và niềm tin luôn bắt đầu từ sự minh bạch của thông tin.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của mạng xã hội và các công cụ AI đang đặt ra thách thức mới đối với báo chí. Thông tin ngày nay có thể lan truyền với tốc độ rất nhanh, thậm chí trước khi cơ quan quản lý hoặc doanh nghiệp kịp đưa ra phản hồi chính thức.

Trong bối cảnh đó, ông Huân cho rằng, báo chí chính thống không nên cạnh tranh với mạng xã hội bằng tốc độ đăng tải thông tin. Giá trị cốt lõi của báo chí không nằm ở việc ai đưa tin trước vài phút hay vài giây, mà nằm ở việc ai đưa tin đúng và có trách nhiệm nhất.

Theo ông Huân, khi xuất hiện các tin đồn liên quan đến ngân hàng, tỷ giá, doanh nghiệp hay thị trường chứng khoán, nhà đầu tư sẽ tìm đến những cơ quan báo chí uy tín để kiểm chứng đâu là thông tin chính xác. Vì vậy, vai trò của báo chí đang dịch chuyển từ “người đưa tin” sang “người xác thực thông tin”.

Bên cạnh nhiệm vụ kiểm chứng, báo chí cũng cần tăng cường các nội dung phân tích chuyên sâu. Trong khi AI có thể hỗ trợ tổng hợp dữ liệu và xử lý thông tin nhanh hơn, việc giải thích tác động của một chính sách, một thay đổi pháp lý hay một biến động thị trường vẫn cần đến kiến thức chuyên môn và góc nhìn phân tích của các nhà báo và chuyên gia.

TS. Cấn Văn Lực nhấn mạnh, yêu cầu đó đồng thời đặt ra trách nhiệm nâng tầm đối với chính báo chí. Theo ông, báo chí kinh tế - tài chính Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong thời gian qua nhưng vẫn cần tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của Trung tâm Tài chính quốc tế.

Đây là lĩnh vực có tính chuyên môn cao, tương đối phức tạp và đặc biệt nhạy cảm. Vì vậy, đội ngũ nhà báo cần nắm chắc và nắm đúng bản chất vấn đề để có thể truyền tải thông tin hiệu quả, giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân có nhận thức đầy đủ hơn về các vấn đề tài chính.