Thị trường

Ngày 18/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp tục giảm

06:24 | 18/06/2026
Giá heo hơi hôm nay (18/6) tiếp tục chịu áp lực giảm tại một số địa phương thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam với mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg.
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Ngày 18/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp tục giảm
Giá heo hơi hôm nay có xu hướng giảm tại một số địa phương thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục lặng sóng. Các tỉnh gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất cả nước.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La vẫn giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Lâm Đồng.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Hà Tĩnh giảm xuống còn 65.000 đồng/kg. Quảng Trị lùi về mức 64.000 đồng/kg, trong khi Huế và Lâm Đồng cùng giảm xuống mức 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại Thanh Hóa tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Nghệ An giữ nguyên mức 66.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại Đồng Tháp và An Giang. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại hai địa phương này cùng giảm xuống mức 62.000 đồng/kg, ngang với Cà Mau và trở thành mức thấp nhất cả nước.

Trong khi đó, Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giữ nguyên mức 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục chịu áp lực giảm tại một số địa phương miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, trong khi miền Bắc vẫn giữ trạng thái ổn định. Sau nhiều phiên điều chỉnh giảm cục bộ, mặt bằng giá heo hơi tại các khu vực phía Nam và miền Trung đang có xu hướng thu hẹp.

Hiện mức giá thấp nhất cả nước là 62.000 đồng/kg tại Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau, còn mức cao nhất 68.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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