Bất động sản

Vingroup tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng của Fortune, vào Top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

23:51 | 17/06/2026
(TBTCO) - Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Vingroup xếp thứ 26 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Tạp chí Fortune, tăng 11 bậc so với hạng 37 của danh sách năm 2025 và 19 bậc so với hạng 45 năm 2024, tiếp tục dẫn đầu khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Việc thăng bậc trong 2 năm liên tiếp khẳng định quy mô, năng lực cạnh tranh và đà tăng trưởng bền vững của Vingroup, cho thấy vị thế ngày càng nổi bật trong Top doanh nghiệp hàng đầu khu vực.
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Đây là năm thứ ba Tạp chí Fortune công bố danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á. Thứ hạng sẽ dựa trên tổng doanh thu của doanh nghiệp đến từ 7 quốc gia trong khu vực, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Phillipines và Campuchia.

Theo Fortune, Vingroup xếp vị trí số 1 khối doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam và thứ 26 trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á. Bảng xếp hạng năm nay tôn vinh những doanh nghiệp sẵn sàng bứt phá, tận dụng tối đa sự dịch chuyển trong chuỗi cung ứng toàn cầu và làn sóng bùng nổ của các ngành công nghiệp mũi nhọn như xe điện và trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh tiêu chí quy mô tài sản, Vingroup được đánh giá cao ở các chỉ tiêu tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh. Theo ghi nhận của Fortune, trong năm 2025, Vingroup đạt 12,760 tỷ USD doanh thu, tăng vọt 69,1% so với con số được ghi nhận trong bảng xếp hạng năm 2025. Vingroup có lợi nhuận 436,5 triệu USD và tổng tài sản 42,536 tỷ USD.

Vingroup tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng của Fortune, vào Top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á
Vingroup xếp thứ 26 trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và tiếp tục giữ vị trí số 1 khối doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam

Hiện tại, Vingroup hoạt động trong các lĩnh vực từ Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh, Văn hóa cho đến Thiện nguyện xã hội.

Với trụ cột Công nghệ - Công nghiệp, VinFast củng cố vị trí số 1 về thị phần ô tô, xe máy điện tại Việt Nam và đang mở rộng mạnh mẽ trên toàn cầu.

Năm 2025, VinFast bàn giao gần 200.000 ô tô điện trên toàn cầu, tăng 102% so với năm 2024. Kết quả bàn giao đã vượt mục tiêu năm 2025 và đánh dấu số lượng xe bàn giao cao nhất của VinFast kể từ khi thành lập. Bước sang quý 1/2026, tổng số ô tô điện VinFast được bàn giao ở tất cả thị trường đạt 58.577 xe, tiếp tục tăng trưởng 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở trụ cột Thương mại - Dịch vụ, Vinhomes duy trì vị thế dẫn đầu thị trường với 32 dự án bất động sản đã đi vào vận hành, thu hút 650.000 cư dân về ở. Năm 2025, Vinhomes ghi nhận doanh số bán hàng 205.300 tỷ đồng, tăng 98% so với năm trước, với hơn 34.000 sản phẩm được bàn giao. Doanh số chưa ghi nhận đạt 186.400 tỷ đồng, tạo nền tảng tăng trưởng cho các năm tiếp theo. Tổng doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 153.271 tỷ đồng, tăng 49,8% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty đạt 43.335 tỷ đồng, tăng 23,6% so với năm 2024, vượt kế hoạch đã đề ra.

Sang năm 2026, Vinhomes ra mắt hàng loạt siêu đô thị trải rộng trên cả nước, từ Vinhomes Global Gate Hạ Long (Quảng Ninh) quy mô hơn 6.200 ha, Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng) quy mô hơn 512 ha và Vinhomes Saigon Park (TP.HCM) quy mô 1.080 ha... Các siêu đô thị Vinhomes không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị Việt Nam, mà còn tạo nguồn cung để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững.

Trong khi đó, Vinpearl tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí khi vận hành 60 cơ sở tại 20 tỉnh, thành. Hệ sinh thái bao gồm hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao với hơn 17.500 phòng; 15 công viên chủ đề VinWonders với đa dạng trò chơi, phù hợp mọi đối tượng, 6 sân golf đẳng cấp cùng 3 trung tâm hội nghị và nhà hát đẳng cấp quốc tế VinPalace. Cùng với đó là 2 công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã, một học viện ngựa… Đặc biệt, những show diễn thực cảnh ấn tượng, độc đáo tại các điểm đến như Nha Trang, Phú Quốc… thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Trong lĩnh vực Hạ tầng, VinSpeed hiện đã khởi công hai dự án đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại Việt Nam, bao gồm tuyến Bến Thành - Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) và tuyến Hà Nội - Quảng Ninh. Trong đó, tuyến Hà Nội - Quảng Ninh khởi công đầu tháng 4/2026 là tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên triển khai tại Việt Nam, không chỉ tạo động lực mạnh mẽ cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ mà còn có ý nghĩa đặc biệt trong việc góp phần hiện thực hóa quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong lĩnh vực Năng lượng xanh, VinEnergo công bố kế hoạch mở rộng tại châu Á và châu Âu với danh mục dự án năng lượng tái tạo có tổng quy mô 10 GW đã đạt thỏa thuận triển khai. Riêng ở Việt Nam, doanh nghiệp nhận giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án.

Ở trụ cột Thiện nguyện xã hội, VinUniversity trở thành trường đại học trẻ nhất tại Việt Nam nhận Dấu Chất lượng FIBAA vào tháng 3/2026. Trong y tế, Vinmec khai trương bệnh viện thứ 10 với diện tích hơn 31.000 m², 114 giường nội trú và công suất dự kiến 135.000 lượt khám mỗi năm.

Cuối năm 2025, Vingroup ra mắt trụ cột Văn hóa, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần của người dân và lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới. Tháng 5 năm nay, Tập đoàn công bố chiến lược phát triển V-Film thuộc trụ cột Văn hóa, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình, với mục tiêu xây dựng ngành điện ảnh Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Trong thời gian tới, Vingroup cam kết tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi, phát huy thế mạnh của hệ sinh thái đa ngành, nâng cao hiệu quả hoạt động và mở rộng hiện diện quốc tế, qua đó hoàn thành mục tiêu năm 2026 và tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những doanh nghiệp hàng đầu khu vực./.

Quỳnh Như
Từ khóa:
vingroup Top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

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