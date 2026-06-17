Nhưng câu hỏi lớn nhất hiện nay không còn là “thị trường có phục hồi hay không”, mà là: Ai sẽ dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng tiếp theo? Dòng tiền sẽ chảy về đâu? Và mô hình bất động sản du lịch nào đủ sức tạo ra lợi nhuận bền vững trong 5 - 10 năm tới? Đó cũng là những vấn đề trọng tâm sẽ được thảo luận tại Hội thảo “Thị trường Bất động sản du lịch 2026: Kênh lưu trú dòng tiền”", diễn ra sáng ngày 23/6/2026 tại Hà Nội. Sự kiện do báo Tài chính – Đầu tư tổ chức.

Khi dòng vốn đang tìm một điểm đến mới

Trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư truyền thống đang bước vào giai đoạn tái định giá, bất động sản du lịch bất ngờ trở lại tâm điểm chú ý.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm thị trường du lịch phát triển năng động nhất thế giới với tốc độ tăng trưởng khách quốc tế thuộc nhóm dẫn đầu khu vực. Mỗi năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng khoảng 19%, tạo nền tảng quan trọng cho nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và các loại hình bất động sản phục vụ du lịch.

Không chỉ là câu chuyện của ngành du lịch, đây còn là câu chuyện của dòng vốn. Từ Vũng Tàu, Phú Quốc, Nha Trang, Vân Phong, Đà Nẵng đến Phan Thiết, hàng loạt dự án quy mô hàng chục đến hàng trăm héc-ta đang được triển khai trở lại. Nhiều doanh nghiệp lớn như Sun Group, Vingroup, TTC Land, Five Star Group hay các nhà phát triển mới đều đang chuẩn bị tung sản phẩm ra thị trường trong nửa cuối năm 2026.

Bất động sản du lịch 2026: Cuộc săn tìm “kênh lưu trú dòng tiền” bắt đầu

Theo số liệu mới nhất, chỉ riêng tháng 5/2026, thị trường ghi nhận 63 dự án biệt thự nghỉ dưỡng với 2.526 căn được mở bán và 49 dự án condotel với hơn 5.000 sản phẩm. Điều đó cho thấy niềm tin của doanh nghiệp vào triển vọng dài hạn của phân khúc này vẫn rất lớn. Tuy nhiên, thị trường hiện nay đã khác rất nhiều so với giai đoạn tăng trưởng nóng trước đây.

Những cam kết lợi nhuận cao, những đợt đầu cơ ngắn hạn hay các chiến dịch bán hàng dựa trên kỳ vọng tăng giá nhanh đang dần nhường chỗ cho một cuộc chơi mới: cuộc chơi của vận hành, dòng tiền và hiệu quả khai thác thực tế.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, chu kỳ mới của bất động sản du lịch sẽ được dẫn dắt bởi các dự án có khả năng tạo doanh thu lưu trú thực sự, sở hữu đơn vị quản lý chuyên nghiệp, có hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh và kết nối tốt với hạ tầng giao thông.

Điều này đồng nghĩa với việc vai trò của các quỹ đầu tư, nhà đầu tư tổ chức, đơn vị quản lý khách sạn quốc tế và các nhà phát triển có năng lực tài chính mạnh sẽ ngày càng quan trọng. Đối với giới đầu tư, bài toán hiện nay không còn là mua để chờ tăng giá, mà là lựa chọn tài sản có khả năng tạo dòng tiền ổn định trong dài hạn.

Sự kiện dành cho những người muốn đi trước thị trường

Trước thềm hội thảo, ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính – Đầu tư, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo, cho rằng thị trường bất động sản du lịch đang đứng trước thời điểm mang tính bản lề.

Mặc dù Chính phủ đã liên tục hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản, đồng thời triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn vẫn còn rất lớn.

Theo ông Phạm Văn Hoành, vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các định chế tài chính quan tâm nhất hiện nay là cơ chế khơi thông dòng vốn. Làm thế nào để thu hút dòng vốn dài hạn? Làm thế nào để kết nối hiệu quả nguồn vốn trong nước với các quỹ đầu tư quốc tế? Và đâu sẽ là những mô hình có khả năng phục hồi nhanh nhất trong giai đoạn tới? Đó là những câu hỏi mà thị trường đang chờ lời giải.

Khác với những diễn đàn mang tính tổng kết hay dự báo đơn thuần, Hội thảo “Thị trường Bất động sản du lịch 2026: Kênh lưu trú dòng tiền” được kỳ vọng trở thành nơi gặp gỡ của các chủ đầu tư lớn, quỹ đầu tư, ngân hàng, tổ chức tài chính, đơn vị vận hành quốc tế và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Không chỉ cập nhật bức tranh mới nhất của thị trường, hội thảo sẽ đi thẳng vào những vấn đề đang được giới đầu tư, các quỹ tài chính và doanh nghiệp phát triển bất động sản đặc biệt quan tâm trong giai đoạn hiện nay.

Khi thị trường bước vào chu kỳ tái cấu trúc sâu rộng, câu hỏi không còn là bất động sản du lịch có phục hồi hay không, mà là dòng vốn sẽ chảy về đâu trong giai đoạn 2026 - 2030. Địa phương nào sẽ trở thành những cực tăng trưởng mới bên cạnh các thị trường truyền thống? Loại hình nào sẽ dẫn dắt chu kỳ tiếp theo: condotel, villa nghỉ dưỡng, branded residences hay những mô hình lưu trú thế hệ mới đang nổi lên trên thế giới?

Một nội dung đáng chú ý khác là góc nhìn của các quỹ đầu tư quốc tế đối với Việt Nam. Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu đang được tái phân bổ, Việt Nam có đang nằm trong "tầm ngắm” của các nhà đầu tư lớn? Những tiêu chí nào quyết định khả năng thu hút vốn ngoại vào lĩnh vực bất động sản du lịch?

Đặc biệt, hội thảo sẽ tập trung thảo luận về bài toán mà hầu hết nhà đầu tư hiện nay đều quan tâm: làm thế nào để chuyển đổi bất động sản nghỉ dưỡng từ một tài sản sở hữu đơn thuần thành tài sản tạo dòng tiền bền vững. Đây được xem là yếu tố quyết định thành công của thị trường trong chu kỳ phát triển mới, khi giá trị của dự án không còn nằm ở cam kết lợi nhuận hay kỳ vọng tăng giá, mà đến từ năng lực vận hành thực tế, khả năng khai thác lưu trú và sức hấp dẫn đối với du khách trong nước cũng như quốc tế.

Những câu hỏi lớn này được kỳ vọng sẽ tìm thấy lời giải từ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, định chế tài chính, quỹ đầu tư và các doanh nghiệp đang trực tiếp dẫn dắt thị trường tại Hội thảo “Thị trường Bất động sản du lịch 2026: Kênh lưu trú dòng tiền”.

Trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn tái định hình, đây có thể là một trong những diễn đàn hiếm hoi quy tụ đầy đủ các mắt xích của hệ sinh thái bất động sản du lịch – từ nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính đến các nhà phát triển dự án và nhà đầu tư. Với nhiều người, đây không chỉ là một hội thảo. Đó là cơ hội để nhìn thấy sớm hơn bức tranh của chu kỳ tăng trưởng tiếp theo./.