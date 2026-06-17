Quảng Ninh phát triển nguồn cung nhà ở xã hội

Phát triển nhà ở xã hội đang được Quảng Ninh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an sinh, ổn định nguồn nhân lực và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

Đến nay, Quảng Ninh đã có 3 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, cung cấp khoảng 2.370 căn hộ. Cùng với đó, 15 dự án khác đang được triển khai với tổng quy mô hơn 18.500 căn, tạo nguồn cung đáng kể cho thị trường nhà ở dành cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động.

Một trong những dự án đang được đẩy nhanh tiến độ là khu nhà ở xã hội tại ô đất OXH-01, thuộc Khu đô thị tại phường Cao Xanh và Hà Lầm.

Dự án được khởi công vào cuối tháng 9/2025, có tổng vốn đầu tư khoảng 968 tỷ đồng, gồm 850 căn hộ để bán, cho thuê và cho thuê mua. Diện tích mỗi căn dao động từ 50 đến 69 m2, phù hợp với nhu cầu của các hộ gia đình trẻ và người lao động tại khu vực đô thị.

Để đáp ứng tiến độ cam kết, đơn vị thi công đã huy động từ 140 đến 200 lao động trong mỗi ca, cùng hệ thống máy móc, thiết bị hoạt động liên tục. Phương án tăng ca, tăng kíp cũng được chuẩn bị nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết và bảo đảm yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động.

Năm 2026, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành 3.878 căn nhà ở xã hội. Ảnh T.D

Theo kế hoạch của chủ đầu tư, dự án dự kiến bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội trong tháng 6/2026 và cất nóc vào tháng 10/2026.

Cách đó không xa, dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh cũng đang được triển khai với cường độ cao. Trên công trường, các đơn vị đang tổ chức thi công 3 ca liên tục, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh các hạng mục nền móng.

Các đơn vị tham gia dự án cho biết sẽ tiếp tục rà soát kế hoạch thi công, bổ sung nhân lực, thiết bị khi cần thiết và kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh, qua đó duy trì tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư và tỉnh Quảng Ninh.

Không chỉ yêu cầu các chủ đầu tư tăng tốc thi công, Quảng Ninh đang tập trung hoàn thiện môi trường đầu tư cho phân khúc nhà ở xã hội. Theo ông Vũ Quyết Tiến - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, khẳng định: Nhà ở xã hội là chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước nhằm đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện người lao động gắn bó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2026 - 2030, Quảng Ninh được Trung ương giao hoàn thành 17.588 căn nhà ở xã hội, trong đó riêng năm 2026, tỉnh được giao 2.770 căn.

Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến thủ tục đầu tư, quỹ đất, giá vật liệu xây dựng và quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Sở Xây dựng được giao làm đầu mối theo dõi, cập nhật tiến độ và tham mưu phương án xử lý đối với từng dự án gặp khó khăn.

Các sở, ngành cũng được yêu cầu khẩn trương điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030, làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026 - 2030. Việc điều chỉnh phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, quỹ đất và nhu cầu thực tế sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, địa phương yêu cầu chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để có thể khởi công trong quý II và quý III/2026. Những dự án đã triển khai sẽ được kiểm tra thường xuyên, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ hoặc đưa từng phần công trình vào sử dụng ngay trong năm.

Một trong những giải pháp được Quảng Ninh ưu tiên là bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại các vị trí có khả năng kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông, trường học, cơ sở y tế và các dịch vụ thiết yếu. Cách tiếp cận này không chỉ giúp người dân giảm chi phí đi lại, nâng cao chất lượng cuộc sống, mà còn gia tăng tính hấp dẫn của dự án đối với doanh nghiệp đầu tư.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai quy trình xét duyệt đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra để hạn chế tình trạng đầu cơ, chuyển nhượng sai đối tượng hoặc sử dụng nhà ở xã hội không đúng mục đích.