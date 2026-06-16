Thuế - Hải quan

Quảng Ninh thu ngân sách hơn 31.400 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2026

Tiến Dũng

Tiến Dũng

[email protected]
11:18 | 16/06/2026
(TBTCO) - Trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ước đạt 31.417 tỷ đồng, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước.
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Theo số liệu ước tính, thu nội địa của Quảng Ninh trong 5 tháng đạt 23.631 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều khu vực kinh tế trên địa bàn tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Trong cơ cấu thu nội địa, nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương ước đạt 6.450 tỷ đồng, tăng 6,6%. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp khoảng 1.332 tỷ đồng, tăng 25%. Đáng chú ý, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 4.331 tỷ đồng, tăng tới 72,5% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm ước đạt 7.785 tỷ đồng, tăng 7%. Đây tiếp tục là một trong những nguồn thu quan trọng của địa phương có thế mạnh về cảng biển, cửa khẩu và dịch vụ logistics.

Hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Cùng với kết quả thu ngân sách, tổng chi ngân sách địa phương trong 5 tháng năm 2026 ước đạt 12.851 tỷ đồng, tăng 38,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt khoảng 6.000 tỷ đồng, tăng 101,1%. Mức tăng này cho thấy tỉnh đang ưu tiên bố trí nguồn lực cho các công trình hạ tầng, dự án phát triển kinh tế - xã hội và những nhiệm vụ có tính chất tạo động lực tăng trưởng.

Chi thường xuyên ước đạt 6.851 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ, phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị và bảo đảm thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Trên nền tảng kết quả đạt được trong những tháng đầu năm, Quảng Ninh đặt mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước năm 2026 vượt 100.000 tỷ đồng và cao hơn dự toán Trung ương giao.

Năm 2026, Quảng Ninh xác định nhiều chỉ tiêu phát triển ở mức cao. Ngoài mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 13%, tỉnh phấn đấu đưa GRDP bình quân đầu người đạt từ 11.800 USD trở lên.

Địa phương cũng đặt mục tiêu nâng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP lên trên 14%; kinh tế số chiếm trên 12% GRDP; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế đạt 51%.

Trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp, Quảng Ninh dự kiến thành lập mới trên 2.500 doanh nghiệp, đồng thời nâng tỷ lệ đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân trong GRDP lên từ 40% trở lên.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội được đặt mục tiêu tăng từ 12,5% đến 13%; năng suất lao động xã hội tăng trên 13%; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 75%, gắn với yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị.

Để cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng và đóng góp vào mức tăng trưởng hai con số của cả nước, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1612/QĐ-UBND, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GRDP trong từng quý và cả năm 2026.

Theo phương án điều chỉnh, GRDP quý II dự kiến tăng 12,58%, đưa mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 11,07%. Quý III được đặt mục tiêu tăng 15,48%, qua đó giúp GRDP 9 tháng tăng 12,56%. Trong quý IV, tỉnh phấn đấu đạt mức tăng 14,86%, hướng tới tăng trưởng GRDP cả năm 2026 ở mức 13,21%.

Các mục tiêu trên đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân; đồng thời yêu cầu tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đẩy nhanh đầu tư công, thu hút nguồn lực xã hội và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới.

Tiến Dũng
Từ khóa:
quảng ninh thu ngân sách nội địa đầu tư phát triển kinh doanh Xúc tác

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