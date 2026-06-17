OCB chốt quyền nhận cổ phiếu 15% ngày 1/7, đưa vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - mã Ck: OCB) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, tỷ lệ phát hành là 15% vốn điều lệ, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 quyền và cứ 01 quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 1/7.

Như vậy, OCB dự kiến phát hành thêm 399,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Trong đó, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đóng góp hơn 400,9 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đóng góp hơn 3.593,7 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng thêm 3.994,6 tỷ đồng, từ 26.630,5 tỷ đồng lên 30.625 tỷ đồng.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Theo kế hoạch được công bố, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được OCB sử dụng để mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất với tổng số tiền khoảng 868,4 tỷ đồng; đồng thời bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư và cho vay khoảng 3.126,2 tỷ đồng.

Việc nâng vốn điều lệ là cần thiết giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính. Số tiền thu được từ tăng vốn, ngân hàng sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh hệ thống công nghệ phục vụ cho việc hiện đại hóa ngân hàng, hỗ trợ cho việc phát triển sản phẩm mới, tăng trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng, đây là những động lực quan trọng trong chiến lược tăng trưởng và phát triển dài hạn.

Sau khi tăng vốn, OCB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 354.214 tỷ đồng năm 2026, tăng 10% so với thực hiện năm trước; tổng huy động thị trường 1 đạt 251.919 tỷ đồng, tăng 14%; tổng dư nợ thị trường 1 đạt 235.875 tỷ đồng, tăng 15%; tỷ lệ nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước được kiểm soát dưới 3%. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.960 tỷ đồng, tăng 39%.

Nguồn: OCB.

Từ mức vốn điều lệ 70 tỷ đồng khi thành lập năm 1996, OCB đã phát triển thành ngân hàng có quy mô vốn trên 30.000 tỷ đồng. Mức vốn điều lệ mới không chỉ phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô mà còn cho thấy năng lực tích lũy nội lực và hiệu quả hoạt động của ngân hàng, tạo nền tảng giúp OCB phát triển.

Mới đây, OCB cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Chris Shayan giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/6/2026, OCB kỳ vọng, dưới sự dẫn dắt của ông Chris Shayan, ngân hàng sẽ tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng AI và dữ liệu trong vận hành, quản trị rủi ro cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng./.