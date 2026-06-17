Chứng khoán phái sinh 17/6: Thận trọng trước thềm phiên đáo hạn phái sinh

Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục ghi nhận trạng thái thận trọng trong phiên giao dịch trước ngày đáo hạn hợp đồng tháng 6. Dù giá các hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đều giảm nhẹ theo diễn biến của chỉ số cơ sở, chênh lệch dương vẫn được duy trì trên toàn bộ các kỳ hạn, phản ánh kỳ vọng tương đối tích cực của nhà đầu tư đối với xu hướng ngắn hạn.

Đóng cửa phiên giao dịch 17/6, VN30-Index giảm 3,02 điểm (-0,15%) xuống 1.957,17 điểm, tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.940 điểm, tương ứng khu vực giá trung bình 200 phiên. Theo thống kê, VIC là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên VN30 khi lấy đi khoảng 3 điểm của chỉ số, tiếp đến là BSR, FPT, HPG và VHM. Ở chiều ngược lại, VJC đóng góp tích cực nhất với gần 2 điểm tăng.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai VN30-Index đáo hạn vào ngày mai (41I1G6000) đóng cửa tại 1.959,9 điểm, giảm 0,21% so với phiên trước nhưng vẫn cao hơn VN30-Index tới 2,73 điểm. Chênh lệch dương tại các kỳ hạn dài hạn ở mức từ 0,13 điểm đến 3,33 điểm.

Khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh đã tăng 28,2% so với phiên trước. Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các vị thế đầu cơ gia tăng trong bối cảnh VN30-Index biến động mạnh quanh vùng hỗ trợ. Dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển rõ nét sang hợp đồng tháng 7 (41I1G7000) khi hợp đồng tháng 6 chỉ còn một phiên giao dịch trước khi đáo hạn.

Khối lượng mở (OI) tại các hợp đồng đáo hạn tháng 7/2026 cũng cho thấy dòng tiền dịch chuyển mạnh mẽ khi ngày đáo hạn đến gần. OI của hợp đồng 41I1G6000 giảm xuống còn khoảng 28.700 hợp đồng do nhà đầu tư chủ động đóng vị thế trước ngày đáo hạn, trong khi vị thế nắm giữ qua đêm của hợp đồng tháng 7 tiếp tục tăng mạnh.

SHS cho rằng các nhà giao dịch đang nghiêng về kịch bản VN30 tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, lạc quan về xu hướng ngắn hạn của VN30. Hợp đồng 41I1G6000 đang trong trạng thái tích lũy với vùng kháng cự gần quanh 1.975 điểm và hỗ trợ tại 1.940 điểm. Chênh lệch dương tiếp tục được duy trì cho thấy nhà đầu tư phái sinh vẫn đặt cược vào khả năng chỉ số giữ vững vùng hỗ trợ hiện tại, dù thanh khoản trên thị trường cơ sở vẫn chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt.