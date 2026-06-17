Bộ Tài chính công bố các văn bản hướng dẫn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiếp tục có hiệu lực

Theo Quyết định số 1509/QĐ-BTC ngày 12/6/2026, Bộ Tài chính công bố các văn bản quy định chi tiết, quy định biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị định số 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành.

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Theo đó, kể từ ngày Nghị định số 200/2026/NĐ-CP có hiệu lực, hai thông tư của Bộ Tài chính tiếp tục được áp dụng gồm: Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 5/5/2023 hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.

Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 6/11/2024 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, trừ một số quy định liên quan đến công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu.

Bộ Tài chính cho biết, việc áp dụng Nghị định số 200/2026/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Quyết định số 1509/QĐ-BTC sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025. Trường hợp các văn bản có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn./.