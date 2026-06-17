Chứng khoán

Bộ Tài chính công bố các văn bản hướng dẫn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiếp tục có hiệu lực

Tấn Minh

Tấn Minh

[email protected]
12:18 | 17/06/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1509/QĐ-BTC công bố các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành liên quan đến hoạt động chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiếp tục có hiệu lực khi Nghị định số 200/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.
aa
Hoàn thiện chuẩn định giá cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp Hoàn thiện quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Theo Quyết định số 1509/QĐ-BTC ngày 12/6/2026, Bộ Tài chính công bố các văn bản quy định chi tiết, quy định biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị định số 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Bộ Tài chính công bố các văn bản hướng dẫn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiếp tục có hiệu lực
Ảnh minh họa

Theo đó, kể từ ngày Nghị định số 200/2026/NĐ-CP có hiệu lực, hai thông tư của Bộ Tài chính tiếp tục được áp dụng gồm: Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 5/5/2023 hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.

Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 6/11/2024 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, trừ một số quy định liên quan đến công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu.

Bộ Tài chính cho biết, việc áp dụng Nghị định số 200/2026/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Quyết định số 1509/QĐ-BTC sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025. Trường hợp các văn bản có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn./.

Tấn Minh
Từ khóa:
Nghị định số 200 văn bản hướng dẫn Bộ tài chính hướng dẫn trái phiếu doanh nghiệp

Bài liên quan

9 đợt phát hành trái phiếu huy động 12.100 tỷ đồng trong tuần qua

9 đợt phát hành trái phiếu huy động 12.100 tỷ đồng trong tuần qua

Infographics: 147.192 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

Infographics: 147.192 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

Hơn 1.400 tỷ đồng trái phiếu được mua lại trước hạn trong tuần đầu tháng 6

Hơn 1.400 tỷ đồng trái phiếu được mua lại trước hạn trong tuần đầu tháng 6

Dành cho bạn

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV tập trung quyết toán ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV tập trung quyết toán ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

C.P. Việt Nam hướng tới hoàn thành mục tiêu 3 triệu cây xanh

C.P. Việt Nam hướng tới hoàn thành mục tiêu 3 triệu cây xanh

Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được vinh danh trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được vinh danh trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

Nghị quyết 10-NQ/TW mở đường cho giai đoạn phát triển mới của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Nghị quyết 10-NQ/TW mở đường cho giai đoạn phát triển mới của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Ngày 17/6: Giá heo hơi dao động từ 62.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 17/6: Giá heo hơi dao động từ 62.000 - 68.000 đồng/kg

Đọc thêm

SSI hoàn tất giao dịch đầu tiên theo mô hình Global Broker

SSI hoàn tất giao dịch đầu tiên theo mô hình Global Broker

(TBTCO) - SSI vừa thực hiện thành công giao dịch đầu tiên theo mô hình Global Broker tại Việt Nam, đánh dấu việc cơ chế này chính thức đi vào vận hành và mở rộng khả năng kết nối với nhà đầu tư quốc tế.
F88 chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu giá 71.000 đồng, huy động nghìn tỷ cho vay cầm đồ

F88 chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu giá 71.000 đồng, huy động nghìn tỷ cho vay cầm đồ

(TBTCO) - F88 vừa điều chỉnh phương án chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 71.000 đồng/cổ phiếu, qua đó, dự kiến huy động khoảng 1.563,8 tỷ đồng để tăng vốn cho công ty con phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ. F88 cũng dự kiến các phương án trong trường hợp đợt chào bán không huy động đủ số vốn như kế hoạch.
Khối ngoại bán ròng trở lại, vẫn gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát

Khối ngoại bán ròng trở lại, vẫn gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát

(TBTCO) - Dù thị trường có thêm một phiên hồi phục kỹ thuật sau nhịp giảm sâu, khối ngoại đã quay lại trạng thái bán ròng gần 377 tỷ đồng trên ba sàn. Hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài diễn ra khá thận trọng trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục giảm.
Chứng khoán phái sinh ngày 16/6: Dòng tiền thận trọng hơn, nhà đầu tư chuyển dần sang hợp đồng tháng 7

Chứng khoán phái sinh ngày 16/6: Dòng tiền thận trọng hơn, nhà đầu tư chuyển dần sang hợp đồng tháng 7

(TBTCO) - Sau nhịp phục hồi mạnh trước đó, thị trường phái sinh ghi nhận diễn biến thận trọng hơn khi thanh khoản sụt giảm mạnh và dòng tiền tiếp tục dịch chuyển sang các hợp đồng kỳ hạn xa hơn.
Chứng khoán ngày 16/6: VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp, tín hiệu hồi phục rõ nét hơn

Chứng khoán ngày 16/6: VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp, tín hiệu hồi phục rõ nét hơn

Thị trường chứng khoán hôm nay (16/6) tiếp tục duy trì sắc xanh khi VN-Index tăng 8,63 điểm, đóng cửa trên ngưỡng tâm lý 1.800 điểm. Độ rộng thị trường cải thiện, dòng tiền lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là nhóm chứng khoán, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang tích cực hơn.
Chính thức niêm yết hai quỹ ETF chiến lược đầu tiên, tham chiếu rổ VNMITECH và VN50 GROWTH

Chính thức niêm yết hai quỹ ETF chiến lược đầu tiên, tham chiếu rổ VNMITECH và VN50 GROWTH

(TBTCO) - Tính đến ngày 31/05/2026, hai quỹ ETF chiến lược của VinaCapital đã ghi nhận hiệu quả bước đầu tích cực với mức tăng trưởng NAV/CCQ của VinaCapital VNMITECH và VinaCapital VN50 GROWTH lần lượt là 3% và 15,7%.
Sửa đổi Luật Chứng khoán: Thúc đẩy phát triển thị trường vốn, tăng hiệu quả huy động nguồn lực cho nền kinh tế

Sửa đổi Luật Chứng khoán: Thúc đẩy phát triển thị trường vốn, tăng hiệu quả huy động nguồn lực cho nền kinh tế

(TBTCO) - Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đang được đặt ra trong bối cảnh thị trường vốn bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và khả năng hội nhập quốc tế. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, quá trình sửa đổi không chỉ nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực cho nền kinh tế mà còn cần tham chiếu có chọn lọc các thông lệ quốc tế tốt, qua đó tăng sức hấp dẫn của thị trường và đáp ứng các tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.
Khối ngoại duy trì mua ròng trên thị trường trái phiếu chính phủ

Khối ngoại duy trì mua ròng trên thị trường trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Khối ngoại tiếp tục mua ròng 710,6 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tuần qua, nối dài xu hướng mua ròng sau khi ghi nhận giá trị mua ròng 433,8 tỷ đồng ở tuần trước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng hơn 14% sau 5 tháng

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng hơn 14% sau 5 tháng

Bộ Tài chính công bố các văn bản hướng dẫn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiếp tục có hiệu lực

Bộ Tài chính công bố các văn bản hướng dẫn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiếp tục có hiệu lực

Tăng trưởng hai con số: Không có kịch bản nào là lùi bước

Tăng trưởng hai con số: Không có kịch bản nào là lùi bước

Ngày 17/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 17/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Bất động sản du lịch 2026: Cuộc săn tìm “kênh lưu trú dòng tiền” bắt đầu

Bất động sản du lịch 2026: Cuộc săn tìm “kênh lưu trú dòng tiền” bắt đầu

Những điểm mới về thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp cần cập nhật

Những điểm mới về thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp cần cập nhật

TP. Hồ Chí Minh: Kích hoạt động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

TP. Hồ Chí Minh: Kích hoạt động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tạo dựng niềm tin - chìa khóa để thị trường tài sản mã hóa phát triển bền vững

Tạo dựng niềm tin - chìa khóa để thị trường tài sản mã hóa phát triển bền vững

Giá vàng hôm nay ngày 15/6: Giá vàng thế giới tăng lên 4.302 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 15/6: Giá vàng thế giới tăng lên 4.302 USD/ounce

Ngày 15/6: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu phục hồi tích cực

Ngày 15/6: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu phục hồi tích cực

Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Tuần từ 15 - 21/6: Một tuần bận rộn về lãi suất của các ngân hàng trung ương

Tuần từ 15 - 21/6: Một tuần bận rộn về lãi suất của các ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (15/6): Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, DXY suy yếu sau tín hiệu kết thúc xung đột Mỹ - Iran gần 4 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (15/6): Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, DXY suy yếu sau tín hiệu kết thúc xung đột Mỹ - Iran gần 4 tháng

Giá vàng hôm nay ngày 17/6: Vàng trong nước đồng loạt tăng, vàng nhẫn chạm 152 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/6: Vàng trong nước đồng loạt tăng, vàng nhẫn chạm 152 triệu đồng/lượng

Ngày 16/6: Giá heo hơi tại nhiều địa phương ở miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 16/6: Giá heo hơi tại nhiều địa phương ở miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -42.94
17/06 | -42.94 (7,511.35 -42.94 (-0.57%))
DJI +328.64
17/06 | +328.64 (51,999.67 +328.64 (+0.64%))
IXIC -307.60
17/06 | -307.60 (26,376.34 -307.60 (-1.15%))
NYA +30.37
17/06 | +30.37 (23,704.03 +30.37 (+0.13%))
XAX -118.11
17/06 | -118.11 (8,272.69 -118.11 (-1.41%))
BUK100P +6.67
17/06 | +6.67 (1,042.63 +6.67 (+0.64%))
RUT -25.89
17/06 | -25.89 (2,939.19 -25.89 (-0.87%))
VIX +0.21
17/06 | +0.21 (16.41 +0.21 (+1.30%))
FTSE +63.59
17/06 | +63.59 (10,494.21 +63.59 (+0.61%))
GDAXI +16.40
17/06 | +16.40 (24,910.41 +16.40 (+0.07%))
FCHI +63.26
17/06 | +63.26 (8,447.27 +63.26 (+0.75%))
STOXX50E +27.99
17/06 | +27.99 (6,257.42 +27.99 (+0.45%))
N100 +5.56
17/06 | +5.56 (1,917.89 +5.56 (+0.29%))
BFX -19.20
17/06 | -19.20 (5,664.53 -19.20 (-0.34%))
MOEX.ME -0.11
17/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -154.24
17/06 | -154.24 (24,339.71 -154.24 (-0.63%))
STI +71.09
17/06 | +71.09 (5,187.95 +71.09 (+1.39%))
AXJO +51.10
17/06 | +51.10 (8,968.80 +51.10 (+0.57%))
AORD +56.30
17/06 | +56.30 (9,187.60 +56.30 (+0.62%))
BSESN +289.09
17/06 | +289.09 (77,097.56 +289.09 (+0.38%))
JKSE -52.50
17/06 | -52.50 (6,202.47 -52.50 (-0.84%))
KLSE 0.00
17/06 | 0.00 (1,709.99 0.00 (0.00%))
NZ50 -33.15
17/06 | -33.15 (13,392.98 -33.15 (-0.25%))
KS11 +104.89
17/06 | +104.89 (8,831.49 +104.89 (+1.20%))
TWII +68.20
17/06 | +68.20 (45,877.39 +68.20 (+0.15%))
GSPTSE +113.94
17/06 | +113.94 (35,389.58 +113.94 (+0.32%))
BVSP -766.66
17/06 | -766.66 (169,648.47 -766.66 (-0.45%))
MXX +275.34
17/06 | +275.34 (68,482.94 +275.34 (+0.40%))
IPSA +24.61
17/06 | +24.61 (10,903.59 +24.61 (+0.23%))
MERV -98,002.00
17/06 | -98,002.00 (3,254,705.50 -98,002.00 (-2.92%))
TA125.TA -47.82
17/06 | -47.82 (4,143.99 -47.82 (-1.14%))
CASE30 -259.50
17/06 | -259.50 (52,047.20 -259.50 (-0.50%))
JN0U.JO +235.63
17/06 | +235.63 (7,143.88 +235.63 (+3.41%))
DX-Y.NYB -0.04
17/06 | -0.04 (99.50 -0.04 (-0.04%))
125904-USD-STRD +6.86
17/06 | +6.86 (2,808.90 +6.86 (+0.24%))
XDB +0.12
17/06 | +0.12 (134.27 +0.12 (+0.09%))
XDE +0.20
17/06 | +0.20 (116.11 +0.20 (+0.17%))
000001.SS +4.42
17/06 | +4.42 (4,096.31 +4.42 (+0.11%))
N225 +600.96
17/06 | +600.96 (70,005.46 +600.96 (+0.87%))
XDN -0.05
17/06 | -0.05 (62.32 -0.05 (-0.08%))
XDA -0.04
17/06 | -0.04 (70.69 -0.04 (-0.05%))