TP. Hồ Chí Minh: Kích hoạt động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Lời cam kết của đầu tàu kinh tế

Năm 2026 được xem là năm bản lề đối với TP. Hồ Chí Minh khi thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và phấn đấu thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng. Đây là những mục tiêu chưa từng dễ dàng với bất kỳ địa phương nào, kể cả trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực trong 5 tháng đầu năm đang tạo nền tảng quan trọng cho hành trình này. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 401.879 tỷ đồng, bằng 49,9% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 39,47 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch đạt khoảng 193.000 tỷ đồng, bằng 58,5% kế hoạch năm. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 3,8 tỷ USD, tăng 20,3%.

Kết quả 5 tháng đầu năm cho thấy nền kinh tế thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và cán đích thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, TP. Hồ Chí Minh cần tạo ra những động lực mới mạnh mẽ hơn trong những tháng còn lại của năm.

Tại buổi làm việc gần đây với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình và mục tiêu phát triển của TP. Hồ Chí Minh trong năm 2026, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành ở mức độ cao nhất. Cam kết quan trọng thứ hai là hứa với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí là TP. Hồ Chí Minh năm nay sẽ tăng trưởng hai con số”.

Không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng, thành phố còn được giao chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026 ở mức 1 triệu tỷ đồng. Hiện TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch tăng thu khoảng 20% so với năm 2025, với khả năng đạt khoảng 964.000 tỷ đồng. Như vậy, thành phố còn phải nỗ lực thêm khoảng 36.000 tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu được giao.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng để đạt được mốc 1 triệu tỷ đồng, nhưng theo nguyên tắc không chỉ thu từ đất mà phải chắt chiu, khai thác hiệu quả các nguồn lực khác để bảo đảm hoàn thành mục tiêu này” - ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Lời cam kết ấy không dừng ở một tuyên bố mang tính quyết tâm. Từ thành phố đến các sở, ngành, địa phương, mục tiêu tăng trưởng hai con số đang được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động và những kế hoạch phát triển mới.

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 5 tháng đầu năm. Ảnh minh hoạ.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực tăng trưởng chủ đạo, Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh tiếp tục được kỳ vọng đóng góp quan trọng cho mục tiêu chung.

Là một trong 57 doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Khu Công nghệ cao, Công ty Samil của Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD đang chuẩn bị đưa sản phẩm ra thị trường trong năm nay.

Ông Busung Ji - Đại diện Công ty Samil Hàn Quốc tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Chúng tôi đã nhận nhiều hỗ trợ thiết thực từ Ban quản lý Khu Công nghệ cao trong việc tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, hỗ trợ kết nối với các cơ quan chức năng liên quan và cung cấp thông tin chính sách một cách nhanh chóng, kịp thời. Từ đó giúp chúng tôi tập trung nguồn lực vào hoạt động sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, tạo sự yên tâm trong quá trình đầu tư lâu dài tại TP. Hồ Chí Minh”.

Chung sức tạo động lực mới cho mục tiêu hai con số

Theo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, đơn vị đang triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm gia tăng đóng góp vào GRDP và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng của thành phố.

Mục tiêu đặt ra là đưa giá trị sản xuất vượt 23 tỷ USD, giá trị xuất khẩu trên 20 tỷ USD, đồng thời duy trì tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động ổn định trên 95%.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng - Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh cho rằng, thu hút đầu tư tiếp tục là nhiệm vụ then chốt để tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng. Ngay trong quý I/2026, Khu Công nghệ cao đã thu hút thành công 1,23 tỷ USD vốn đầu tư.

Ông Phùng cho biết, trong tháng 7 tới, Chủ tịch TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư tại Silicon Valley nhằm kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược vào khu đất 52 ha của Khu Công nghệ cao, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, sản xuất thử nghiệm, dịch vụ công nghệ cao và hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển. Khu Công nghệ cao kỳ vọng thu hút khoảng 20 tỷ USD vốn đầu tư từ chương trình này. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã được phê duyệt mở rộng thêm 200 ha để phát triển công viên khoa học.

Song song với thu hút đầu tư, chuyển đổi số cũng được xác định là một trong những động lực quan trọng giúp nâng cao năng lực quản trị và hỗ trợ doanh nghiệp.

Hiện Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh đang phối hợp với Tập đoàn Viettel triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, dữ liệu điều hành, hỗ trợ doanh nghiệp, hạ tầng công nghệ và các nền tảng phục vụ chính quyền số.

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh - Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, chuyển đổi số và khai thác hiệu quả dữ liệu sẽ là một trong những giải pháp quan trọng hỗ trợ công tác điều hành và phục vụ mục tiêu phát triển của thành phố. Sở Tài chính hiện đang phối hợp với Viettel xây dựng hệ thống dữ liệu bảo đảm chính xác, thông suốt và an toàn.

TP. Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu thành lập mới 70.000 doanh nghiệp trong năm 2026. Việc số hóa, tự động hóa quy trình giải quyết thủ tục được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

“Kỳ vọng người dân và doanh nghiệp sẽ rất vui với những việc làm mới, cách làm mới trong việc thực hiện đúng chỉ đạo, đó là quản trị và phục vụ” - ông Thảnh nói.

TP. Hồ Chí Minh đang từng bước tạo nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Ảnh minh hoạ.

Nhiều ý kiến chuyên gia cũng cho rằng TP. Hồ Chí Minh đang sở hữu những điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng.

PGS.TS Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh nhận định, mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ mang tính mệnh lệnh, đòi hỏi thành phố phải huy động mọi giải pháp để thực hiện. Theo ông, mục tiêu này hoàn toàn khả thi khi TP. Hồ Chí Minh đang sở hữu nhiều động lực phát triển mới. Sau sáp nhập, quy mô của siêu đô thị này chiếm xấp xỉ 1/4 GDP cả nước; cùng với đó, việc triển khai hiệu quả các cơ chế đặc thù sẽ tạo thêm dư địa để thành phố bứt phá trong thời gian tới.

Trong khi đó, PGS.TS Vũ Tuấn Hưng - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ cho rằng đổi mới sáng tạo và kinh tế số sẽ là nền tảng cho sự phát triển bứt phá của thành phố. Theo ông, nguồn lực tạo ra từ tăng trưởng cần tiếp tục được đầu tư trở lại cho an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo thêm động lực để mọi thành phần cùng tham gia đóng góp cho sự phát triển chung.