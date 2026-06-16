Bộ Tài chính "gánh" nhiều nhiệm vụ lập pháp nhất trong nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng ngày 16/6/2026, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Tại hội nghị, các đại biểu đại diện Chính phủ đã trình bày nhiều báo cáo, tham luận chi tiết về kế hoạch, giải pháp triển khai công tác xây dựng pháp luật.

Chính phủ phải hoàn thành 104 nhiệm vụ lập pháp trong năm 2026

Trình bày Báo cáo của Chính phủ về dự thảo Kế hoạch thực hiện Định hướng lập pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết Chính phủ được giao 171/192 nhiệm vụ lập pháp, bao gồm cả nghiên cứu, rà soát đề xuất sửa đổi và xây dựng mới, chiếm tới 90% tổng số nhiệm vụ lập pháp toàn khóa. Trong đó, số lượng lớn nhất dồn vào năm 2026 với 104 nhiệm vụ. Một số bộ có khối lượng nhiệm vụ rất lớn như Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh

Để triển khai khối lượng công việc lớn này, Kế hoạch của Chính phủ đặt ra yêu cầu phải bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ cơ quan phối hợp, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ trách nhiệm”. Việc phân công cơ quan chủ trì tuân theo thứ tự ưu tiên: giao cho cơ quan đề xuất; kế thừa phân công đã có; và dựa trên chức năng, lĩnh vực quản lý nhà nước trực tiếp.

Về tổ chức thực hiện, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng. Đối với các nhiệm vụ liên ngành, cơ quan chủ trì phải chủ động phối hợp từ đầu, không để phát sinh tình trạng đùn đẩy, chờ đợi hoặc chỉ phối hợp hình thức. Các bộ, ngành cũng cần ưu tiên rà soát để tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, khơi thông nguồn lực, xử lý các vấn đề cấp bách và hoàn thành trước ngày 1/3/2027, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho hay.

Bộ Tài chính ưu tiên, tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng thể chế

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Đại diện bộ đa ngành có khối lượng nhiệm vụ lập pháp lớn hàng đầu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết công tác xây dựng về chính sách pháp luật luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của ngành Tài chính, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi có nhiều cải cách lớn về quản trị quốc gia cũng như thực hiện những mục tiêu lớn của đất nước.

Bối cảnh đó, theo Thứ trưởng, đòi hỏi nhiệm vụ lập pháp trong thời gian tới là rất nặng nề, đặc biệt là đối với ngành Tài chính. Thứ trưởng cho biết, nhiệm vụ lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI rất là lớn, trong đó Bộ Tài chính được giao 29 nhiệm vụ, chiếm khoảng gần 20%. Bên cạnh nhiệm vụ về lập pháp theo quyết định của Quốc hội, Bộ Tài chính còn thực hiện nhiều nhiệm vụ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiếm khoảng gần 40% nhiệm vụ của Chính phủ trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

“Có thể nói đây là những nhiệm vụ có phạm vi rất rộng lớn, ảnh hưởng rất rộng lớn và tác động đến các ngành, các cấp, các đối tượng trong nền kinh tế. Vì vậy mà chúng tôi đặt ra đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện” - Thứ trưởng nêu rõ.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ của ngành có phạm vi rất rộng lớn, ảnh hưởng sâu rộng tác động đến các ngành, các cấp, các đối tượng trong nền kinh tế, Thứ trưởng Bộ Tài chính đề cập một số đạo luật lớn như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công... sẽ trình Quốc hội trong kỳ họp tới đây. Bên cạnh đó, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm phát triển kinh tế - xã hội thì Bộ Tài chính cũng phải sửa đổi hàng loạt những luật liên quan như Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu...

Các đại biểu đại diện Chính phủ dự hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 64 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ về chương trình hành động triển khai thực hiện kế hoạch của Chính phủ thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Bộ Tài chính đã khẩn trương xây dựng và ban hành chương trình hành động cụ thể của Bộ, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể theo nguyên tắc “6 rõ” cho các đơn vị chủ trì để triển khai thực hiện xây dựng chương trình lập pháp của Quốc hội khóa XVI.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các cơ quan ngang bộ trong Chính phủ cũng như các cơ quan của Quốc hội trong xây dựng luật pháp, sẽ tham gia hết sức có trách nhiệm với các bộ, ngành trong việc xây dựng các văn bản lập pháp thuộc nhiệm vụ của Chính phủ.

“Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Bộ Tài chính cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, các đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ lập pháp của Quốc hội khóa XVI đề ra theo đúng kế hoạch” - Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định.