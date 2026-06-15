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Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 125.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất năm 2026

Hoàng Yến

Hoàng Yến

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16:15 | 15/06/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026.
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Theo dự thảo tờ trình, mặc dù trong 5 tháng đầu năm 2026, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, nhưng kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục gặp khó khăn, thách thức. Áp lực điều hành kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng, kiểm soát lạm phát rất lớn. Tăng trưởng các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chưa đạt kịch bản; cầu hàng hóa và dịch vụ chưa đạt kỳ vọng.

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 125.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất năm 2026
Cần thiết có giải pháp về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động phức tạp, khó đoán định, tác động đến triển vọng tăng trưởng toàn cầu. Do đó, để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế..., cần thiết có giải pháp về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, đảm bảo phù hợp với thẩm quyền được giao của Chính phủ.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong thời gian tối đa 5 tháng.

Cụ thể, đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, sẽ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế phát sinh của các kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026 và kỳ tính thuế quý II, quý III năm 2026. Thời hạn nộp thuế chậm nhất cho các kỳ tính thuế này dao động từ ngày 20/11/2026 đến ngày 31/12/2026.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn nộp đối với số thuế tạm nộp của kỳ tính thuế quý II và quý III năm 2026.

Đối với tiền thuê đất, gia hạn đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2026 của người nộp thuế đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp. Thời hạn nộp tiền thuê đất được gia hạn chậm nhất là ngày 2/11/2026.

Về thủ tục, người nộp thuế chỉ cần nộp Thông báo đề nghị gia hạn trực tiếp một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn, chậm nhất vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý III năm 2026.

Đối tượng áp dụng quy định tại dự thảo Nghị định là: doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 43 ngành kinh tế, lĩnh vực (quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định); các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Trong đó, bao gồm các ngành nghề như: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Sản xuất, chế biến thực phẩm; Dệt; Xây dựng; Vận tải kho bãi; Dịch vụ lưu trú và ăn uống; Giáo dục và đào tạo; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; Hoạt động kinh doanh bất động sản; Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; Lập trình máy tính, dịch vụ tư vấn;... và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 125.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất năm 2026

Chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2026. Sau thời gian gia hạn theo Nghị định này, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định hiện hành. Trường hợp người nộp thuế đã nộp các khoản thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không điều chỉnh lại.

Với dự báo tốc độ tăng thu khoảng 10% thì ước tính tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định này là khoảng 125.000 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, việc ban hành Nghị định góp phần tiếp tục hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, cá nhân tập trung vốn vào sản xuất, kinh doanh, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế. Đồng thời, quan điểm xây dựng dự thảo là cơ bản đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước ở cả trung ương và các địa phương so với dự toán Quốc hội đã thông qua, việc gia hạn nộp thuế không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước.

Tổng kết việc thực hiện chính sách gia hạn nộp thuế trong 3 năm qua, Bộ Tài chính cho hay, năm 2023, theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ, tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 95.156,9 tỷ đồng. Năm 2024, theo Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn là: 83.009,3 tỷ đồng. Năm 2025, theo Nghị định số 82/2025/NĐ-CP ngày 02/4/2025 của Chính phủ, tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là: 114.789,6 tỷ đồng.

Hoàng Yến
Từ khóa:
gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất hỗ trợ doanh nghiệp chính sách thuế

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