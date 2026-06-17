Thời sự

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga)

06:21 | 17/06/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm ASEAN - Nga, chiều 16/6, tại TP. Kazan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gặp Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov.
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Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu gồm lãnh đạo nhiều bộ, ngành Việt Nam thăm TP. Kazan; tin tưởng chuyến đi sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Cộng hòa Tatarstan nói riêng với Việt Nam và Nga - Việt Nam nói chung.

Ông Rustam Minnikhanov cho biết, thời gian qua, quan hệ giữa các địa phương hai nước diễn ra hết sức sôi động, tuy nhiên mức độ và đóng góp vào phát triển kinh tế - thương mại song phương vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu mỗi nước, còn nhiều dư địa để địa phương hai nước triển khai hợp tác hiệu quả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov. Ảnh: VGP

Ông Rustam Minnikhanov nhấn mạnh, Tatarstan có những ngành công nghiệp mũi nhọn như sản xuất xe tải Kamaz, hóa chất, máy bay dân dụng, hóa dầu, dệt may, sản xuất đồ gỗ. Địa phương cũng chú trọng phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các khu công nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin tạo ra việc làm cho hơn 45.000 người, doanh thu 10 tỷ USD/năm. Tatarstan mong muốn thiết lập quan hệ với các địa phương của Việt Nam, không chỉ giới thiệu mô hình phát triển, mà còn kết nối các doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Bày tỏ mong muốn được đón thêm nhiều khách du lịch Việt Nam đến với Tatarstan và góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước Nga - Việt Nam, ông Rustam Minnikhanov đề xuất phía Việt Nam xem xét mở Tổng lãnh sự quán tại Kazan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng đến thăm TP. Kazan, Cộng hòa Tatarstan, đánh giá cao việc Cộng hòa Tatarstan và TP. Kazan đã chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga với quy mô lớn và sự tham gia đông đảo của các lãnh đạo và chuyên gia các nước; tin tưởng rằng, Hội nghị sẽ tạo động lực tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Nga nói chung và quan hệ giữa các nước thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam với Nga.

Thủ tướng chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện cuộc sống của người dân mà lãnh đạo và nhân dân Cộng hòa Tatarstan đã đạt được thời gian qua. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Nga; mong muốn duy trì, củng cố hợp tác trên các lĩnh vực vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng nhắc lại việc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 5/2025), Lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước đã đạt được nhận thức chung và quyết tâm nâng tầm toàn diện hợp tác song phương cùng có lợi trên mọi lĩnh vực, phù hợp với những yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới.

Khẳng định trong tiến trình đó, các địa phương, các doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam quan tâm hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp mũi nhọn của Cộng hòa Tatarstan và Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga, trong đó có doanh nghiệp Tatarstan kinh doanh, làm ăn lâu dài, ổn định tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ cảm ơn chính quyền Cộng hòa Tatarstan và cá nhân ông Rustam Minnikhanov đã luôn quan tâm, ưu tiên, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Tatarstan, hoan nghênh việc trong thời gian tới, Cộng hòa Tatarstan sẽ tìm được địa phương Việt Nam phù hợp để thiết lập quan hệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hóa. Thủ tướng Chính phủ đồng thời khuyến khích các công ty hàng không hai nước quan tâm phát triển thêm đường bay thương mại kết nối Kazan với Hà Nội./.

Theo chinhphu.vn
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Thủ tướng Lê Minh Hưng cộng hòa tatarstan thăm Liên bang Nga Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm ASEAN - Nga

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