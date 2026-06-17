Ngân hàng - Bảo hiểm

Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được vinh danh trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

08:16 | 17/06/2026
(TBTCO) - Tạp chí Fortune (Hoa Kỳ) vừa chính thức công bố Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 (500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á) năm 2026. Bảo Việt tiếp tục được vinh danh trong bảng xếp hạng này.
aa
Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được vinh danh trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á
Tập đoàn Bảo Việt được vinh danh trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên của Fortune, đánh giá 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á dựa trên doanh thu của năm tài chính gần nhất. Fortune thực hiện bảng xếp hạng tại Đông Nam Á nhằm phản ánh câu chuyện tăng trưởng ấn tượng của khu vực thông qua sự phát triển và tăng trưởng của các công ty lớn trong đa lĩnh vực. Theo Fortune, bảng xếp hạng phản ánh vai trò ngày càng lớn của khu vực trong chuỗi cung ứng toàn cầu, sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư cũng như khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước biến động kinh tế.

Năm 2025 là thời điểm lịch sử đánh dấu bước chuyển mình mang theo ý chí và khát vọng của Tập đoàn Bảo Việt hòa cùng vận hội mới của đất nước. Trong dòng chảy của kỷ nguyên vươn mình, Bảo Việt chọn vị thế của người tiên phong, khẳng định bản lĩnh của một thương hiệu Quốc gia trên thị trường tài chính - bảo hiểm Việt Nam với kết quả kinh doanh ấn tượng, những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng và góp phần gia tăng giá trị thương hiệu Bảo Việt.

Đáp ứng những tiêu chí khắt khe đánh giá về quy mô doanh nghiệp, giá trị đóng góp cho nền kinh tế, còn có tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn Bảo Việt - yếu tố quan trọng để tạp chí Fortune đưa Bảo Việt vào danh sách Fortune 500 của Đông Nam Á năm nay. Trong lĩnh vực bảo hiểm, Bảo Việt vinh dự là gương mặt đại diện cho ngành bảo hiểm tại Việt Nam được vinh danh, đứng thứ 159 và có sự cải thiện về thứ hạng so với trước.

Sự thăng hạng này là kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt trong bối cảnh ngưỡng doanh thu để được góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay đã tăng lên, cho thấy năng lực thích ứng, sự bền bỉ và đà tăng trưởng của Bảo Việt trong một môi trường cạnh tranh ngày càng khắt khe hơn. Trong khi các nhà đầu tư trong khu vực và trên toàn cầu đang dành sự quan tâm lớn tới những doanh nghiệp đang định hình ngành tài chính và bảo hiểm tại Đông Nam Á, sự ghi nhận này là cơ hội thuận lợi để Bảo Việt tiếp tục lan tỏa câu chuyện tăng trưởng, chiến lược phát triển và vị thế doanh nghiệp.

Trong những năm gần đây, Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai nhiều hoạt động nâng tầm, thực chất về quản trị doanh nghiệp, hướng tới các chuẩn mực quốc tế. Gần đây, Tập đoàn Bảo Việt phối hợp với Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng tầm quản trị chuẩn mực và đột phá chuyển đổi số tại Tập đoàn Bảo Việt” với sự tham dự của Lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Bảo Việt, các Giáo sư, chuyên gia trong lĩnh vực quản trị, tài chính, dữ liệu, AI, ESG và chuyển đổi số.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi chiến lược cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và đội ngũ lãnh đạo Bảo Việt trong việc nhìn nhận các yêu cầu mới về quản trị công ty, minh bạch, quản trị rủi ro, dữ liệu, AI và mô hình kinh doanh trong kỷ nguyên số. Thông qua các chuyên đề chuyên sâu, Hội thảo đã kết nối nhiều góc nhìn quan trọng như khung quản trị doanh nghiệp theo VN CG Code 2026 và thông lệ quốc tế; định vị chiến lược tài chính và vai trò của Hội đồng Quản trị; quản trị rủi ro phi tài chính và ESG; chuyển đổi số và AI trong doanh nghiệp tài chính; mô hình kinh doanh bảo hiểm số, tài chính nhúng; chuẩn mực minh bạch, yêu cầu của nhà đầu tư quốc tế và phát triển năng lực đội ngũ trong kỷ nguyên AI.

Việc được vinh danh trong bảng xếp hạng quốc tế cũng như sự nâng tầm trong quản trị doanh nghiệp đã thể hiện được giá trị, phương châm kinh doanh bền vững và vị thế của Bảo Việt - một doanh nghiệp mang thương hiệu Quốc gia, hoạt động Vì người Việt, Vì tương lai Việt.

Hồng Chi
Từ khóa:
danh sách Fortune 500 Fortune Southeast Asia tập đoàn bảo việt

Bài liên quan

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I/2026 đạt 1.006 tỷ đồng, tăng trưởng 18,7%

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I/2026 đạt 1.006 tỷ đồng, tăng trưởng 18,7%

Tập đoàn Bảo Việt: Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2025 đạt gần 292.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16,1%

Tập đoàn Bảo Việt: Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2025 đạt gần 292.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16,1%

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035

Dành cho bạn

Tạo dựng niềm tin - chìa khóa để thị trường tài sản mã hóa phát triển bền vững

Tạo dựng niềm tin - chìa khóa để thị trường tài sản mã hóa phát triển bền vững

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV tập trung quyết toán ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV tập trung quyết toán ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

C.P. Việt Nam hướng tới hoàn thành mục tiêu 3 triệu cây xanh

C.P. Việt Nam hướng tới hoàn thành mục tiêu 3 triệu cây xanh

Nghị quyết 10-NQ/TW mở đường cho giai đoạn phát triển mới của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Nghị quyết 10-NQ/TW mở đường cho giai đoạn phát triển mới của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Ngày 17/6: Giá heo hơi dao động từ 62.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 17/6: Giá heo hơi dao động từ 62.000 - 68.000 đồng/kg

Đọc thêm

F88 chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu giá 71.000 đồng, huy động nghìn tỷ cho vay cầm đồ

F88 chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu giá 71.000 đồng, huy động nghìn tỷ cho vay cầm đồ

(TBTCO) - F88 vừa điều chỉnh phương án chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 71.000 đồng/cổ phiếu, qua đó, dự kiến huy động khoảng 1.563,8 tỷ đồng để tăng vốn cho công ty con phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ. F88 cũng dự kiến các phương án trong trường hợp đợt chào bán không huy động đủ số vốn như kế hoạch.
Khảo sát WGC: 89% ngân hàng trung ương dự kiến tăng nắm giữ vàng trong 12 tháng tới

Khảo sát WGC: 89% ngân hàng trung ương dự kiến tăng nắm giữ vàng trong 12 tháng tới

Khảo sát từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy 89% nhà quản lý dự trữ dự báo các ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ tiếp tục tăng nắm giữ vàng trong 12 tháng tới, vàng vượt qua trái phiếu chính phủ Mỹ để trở thành tài sản dự trữ được ưu tiên nhất. Các ngân hàng trung ương đã tích lũy trung bình 1.000 tấn vàng trong 04 năm qua.
Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 6/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 6/2026

(TBTCO) - Khảo sát gần 50 ngân hàng thương mại cho thấy, mặt bằng lãi suất huy động ít "gợn sóng", Hong Leong Bank là trường hợp hiếm hoi hạ lãi suất kỳ hạn 6 tháng xuống 6,8%/năm. Dù vậy, cuộc đua huy động tiền gửi sôi động qua các chương trình cộng lãi suất và ưu đãi gửi tiền trực tuyến. Lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng ở mức 8,35% theo ghi nhận của MBS, tăng 257 điểm cơ bản.
Thế hệ bánh mì kẹp: Khi một người phải gánh tương lai của cả ba thế hệ

Thế hệ bánh mì kẹp: Khi một người phải gánh tương lai của cả ba thế hệ

(TBTCO) - Bước vào độ tuổi 40, khi cha mẹ ngày một lớn tuổi, con cái bước vào những năm học tập quan trọng và bản thân cũng bắt đầu nghĩ đến tuổi nghỉ hưu, nhiều người nhận ra mình đang phải chuẩn bị cho tương lai của cả ba thế hệ. Điều khiến họ trăn trở không chỉ là những khoản chi hôm nay, mà là làm sao để những kế hoạch đã dành nhiều năm vun đắp không bị dang dở giữa chừng.
Bước qua góc khuất, cuộc chuyển mình của ngành cầm đồ tỷ USD

Bước qua góc khuất, cuộc chuyển mình của ngành cầm đồ tỷ USD

(TBTCO) - Từ những tiệm cầm đồ truyền thống vốn nhiều góc khuất, ngành cầm đồ chuyển mình mạnh mẽ, nhờ công nghệ và khung pháp lý ngày càng hoàn thiện. Với quy mô dư nợ khoảng 10,3 tỷ USD, chiếm áp đảo 68% thị trường tài chính thay thế, các chuỗi cầm đồ thế hệ mới nổi lên như kênh tiếp cận vốn minh bạch, tiện lợi cho nhóm khó vay ngân hàng và tệp khách trẻ đầy tiềm năng.
Giá vàng hôm nay ngày 16/6: Giá vàng tăng mạnh, vượt mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 16/6: Giá vàng tăng mạnh, vượt mốc 150 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh tại nhiều doanh nghiệp, với mức điều chỉnh từ 3,5 - 4,5 triệu đồng/lượng, đưa giá giao dịch phổ biến vượt mốc 150 triệu đồng/lượng.
Thanh khoản cải thiện, áp lực huy động vốn giảm dần

Thanh khoản cải thiện, áp lực huy động vốn giảm dần

(TBTCO) - Tiền gửi dân cư tiếp tục tăng mạnh, góp phần cải thiện thanh khoản hệ thống trong bối cảnh áp lực huy động vốn được dự báo giảm dần trong nửa cuối năm 2026.
Mastercard: Kết nối và niềm tin sẽ định hình giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của kinh tế số Việt Nam

Mastercard: Kết nối và niềm tin sẽ định hình giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của kinh tế số Việt Nam

(TBTCO) - Thanh toán số tại Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, theo Mastercard, giai đoạn tăng trưởng tiếp theo sẽ không còn được quyết định chủ yếu bởi số lượng người dùng hay số lượng giao dịch, mà bởi khả năng kết nối giữa các hệ sinh thái thanh toán và mức độ tin cậy mà người dùng dành cho các trải nghiệm số.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan siết kiểm tra xuất xứ hàng hóa, ngăn gian lận và chuyển tải bất hợp pháp

Hải quan siết kiểm tra xuất xứ hàng hóa, ngăn gian lận và chuyển tải bất hợp pháp

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng hơn 14% sau 5 tháng

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng hơn 14% sau 5 tháng

Bộ Tài chính công bố các văn bản hướng dẫn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiếp tục có hiệu lực

Bộ Tài chính công bố các văn bản hướng dẫn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiếp tục có hiệu lực

Tăng trưởng hai con số: Không có kịch bản nào là lùi bước

Tăng trưởng hai con số: Không có kịch bản nào là lùi bước

Ngày 17/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 17/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Bất động sản du lịch 2026: Cuộc săn tìm “kênh lưu trú dòng tiền” bắt đầu

Bất động sản du lịch 2026: Cuộc săn tìm “kênh lưu trú dòng tiền” bắt đầu

Những điểm mới về thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp cần cập nhật

Những điểm mới về thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp cần cập nhật

TP. Hồ Chí Minh: Kích hoạt động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

TP. Hồ Chí Minh: Kích hoạt động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Giá vàng hôm nay ngày 15/6: Giá vàng thế giới tăng lên 4.302 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 15/6: Giá vàng thế giới tăng lên 4.302 USD/ounce

Ngày 15/6: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu phục hồi tích cực

Ngày 15/6: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu phục hồi tích cực

Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Tuần từ 15 - 21/6: Một tuần bận rộn về lãi suất của các ngân hàng trung ương

Tuần từ 15 - 21/6: Một tuần bận rộn về lãi suất của các ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (15/6): Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, DXY suy yếu sau tín hiệu kết thúc xung đột Mỹ - Iran gần 4 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (15/6): Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, DXY suy yếu sau tín hiệu kết thúc xung đột Mỹ - Iran gần 4 tháng

Giá vàng hôm nay ngày 17/6: Vàng trong nước đồng loạt tăng, vàng nhẫn chạm 152 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/6: Vàng trong nước đồng loạt tăng, vàng nhẫn chạm 152 triệu đồng/lượng

Ngày 16/6: Giá heo hơi tại nhiều địa phương ở miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 16/6: Giá heo hơi tại nhiều địa phương ở miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,980 ▲30K 15,180 ▲30K
Kim TT/AVPL 15,000 15,200
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 15,000 15,200
Nguyên Liệu 99.99 14,150 ▼150K 14,350 ▼150K
Nguyên Liệu 99.9 14,100 ▼150K 14,300 ▼150K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,650 15,050
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,600 15,000
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 14,530 14,980
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,800 ▲300K 151,800 ▲300K
Hà Nội - PNJ 148,800 ▲300K 151,800 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 148,800 ▲300K 151,800 ▲300K
Miền Tây - PNJ 148,800 ▲300K 151,800 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 148,800 ▲300K 151,800 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,800 ▲300K 151,800 ▲300K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,980 ▲30K 15,180 ▲30K
Miếng SJC Nghệ An 14,980 ▲30K 15,180 ▲30K
Miếng SJC Thái Bình 14,980 ▲30K 15,180 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,980 ▲80K 15,180 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,980 ▲80K 15,180 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,980 ▲80K 15,180 ▲30K
NL 99.90 13,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 14,000
Trang sức 99.9 14,370 ▲30K 15,070 ▲30K
Trang sức 99.99 14,380 ▲30K 15,080 ▲30K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,498 ▲3K 1,518 ▲3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,498 ▲3K 15,182 ▲30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,498 ▲3K 15,183 ▲30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,497 ▲3K 1,517 ▲3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,497 ▲3K 1,518 ▲3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,477 ▲3K 1,502 ▲3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,713 ▲297K 148,713 ▲297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,311 ▲225K 112,811 ▲225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,796 ▲204K 102,296 ▲204K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,281 ▲183K 91,781 ▲183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 78,225 ▲70420K 87,725 ▲78970K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,329 ▼47836K 6,279 ▼56386K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,498 ▲3K 1,518 ▲3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,498 ▲3K 1,518 ▲3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,498 ▲3K 1,518 ▲3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,498 ▲3K 1,518 ▲3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,498 ▲3K 1,518 ▲3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,498 ▲3K 1,518 ▲3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,498 ▲3K 1,518 ▲3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,498 ▲3K 1,518 ▲3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,498 ▲3K 1,518 ▲3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,498 ▲3K 1,518 ▲3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,498 ▲3K 1,518 ▲3K
Cập nhật: 17/06/2026 13:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18049 18323 18903
CAD 18268 18544 19161
CHF 32568 32952 33603
CNY 0 3854 3947
EUR 29927 30150 31226
GBP 34542 34934 35867
HKD 0 3229 3431
JPY 157 161 167
KRW 0 16 18
NZD 0 15018 15608
SGD 19993 20275 20850
THB 724 788 841
USD (1,2) 26052 0 0
USD (5,10,20) 26093 0 0
USD (50,100) 26122 26136 26433
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,113 26,113 26,433
USD(1-2-5) 25,069 - -
USD(10-20) 25,069 - -
EUR 30,064 30,088 31,449
JPY 159.74 160.03 169.31
GBP 34,734 34,828 35,945
AUD 18,276 18,342 18,991
CAD 18,466 18,525 19,164
CHF 32,819 32,921 33,812
SGD 20,117 20,180 20,929
CNY - 3,823 3,960
HKD 3,294 3,304 3,435
KRW 16.05 16.74 18.17
THB 771.91 781.44 834.93
NZD 15,027 15,167 15,578
SEK - 2,767 2,858
DKK - 4,022 4,154
NOK - 2,734 2,824
LAK - 0.91 1.26
MYR 6,048.46 - 6,813.66
TWD 752.9 - 909.94
SAR - 6,897.82 7,248.14
KWD - 83,493 88,626
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,093 26,113 26,433
EUR 29,988 30,108 31,297
GBP 34,704 34,843 35,862
HKD 3,290 3,303 3,419
CHF 32,631 32,762 33,682
JPY 159.89 160.53 168.33
AUD 18,247 18,320 18,912
SGD 20,169 20,250 20,836
THB 789 792 827
CAD 18,458 18,532 19,095
NZD 15,092 15,629
KRW 16.68 18.30
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26110 26110 26433
AUD 18244 18344 19267
CAD 18446 18546 19560
CHF 32796 32826 34408
CNY 3833.8 3858.8 3994.3
CZK 0 1210 0
DKK 0 4060 0
EUR 30102 30132 31858
GBP 34823 34873 36633
HKD 0 3355 0
JPY 160.56 161.06 171.61
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.9 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6720 0
NOK 0 2770 0
NZD 0 15134 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2776 0
SGD 20140 20270 21001
THB 0 753.3 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14980000 14980000 15180000
SBJ 13000000 13000000 15180000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,135 26,185 26,433
USD20 26,135 26,185 26,433
USD1 23,917 26,185 26,433
AUD 18,292 18,392 19,515
EUR 30,248 30,248 31,682
CAD 18,393 18,493 19,817
SGD 20,219 20,369 20,946
JPY 161.04 162.54 167.22
GBP 34,725 35,075 35,966
XAU 14,948,000 0 15,152,000
CNY 0 3,743 0
THB 0 788 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 17/06/2026 13:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80