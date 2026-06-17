Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được vinh danh trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

Tập đoàn Bảo Việt được vinh danh trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên của Fortune, đánh giá 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á dựa trên doanh thu của năm tài chính gần nhất. Fortune thực hiện bảng xếp hạng tại Đông Nam Á nhằm phản ánh câu chuyện tăng trưởng ấn tượng của khu vực thông qua sự phát triển và tăng trưởng của các công ty lớn trong đa lĩnh vực. Theo Fortune, bảng xếp hạng phản ánh vai trò ngày càng lớn của khu vực trong chuỗi cung ứng toàn cầu, sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư cũng như khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước biến động kinh tế.

Năm 2025 là thời điểm lịch sử đánh dấu bước chuyển mình mang theo ý chí và khát vọng của Tập đoàn Bảo Việt hòa cùng vận hội mới của đất nước. Trong dòng chảy của kỷ nguyên vươn mình, Bảo Việt chọn vị thế của người tiên phong, khẳng định bản lĩnh của một thương hiệu Quốc gia trên thị trường tài chính - bảo hiểm Việt Nam với kết quả kinh doanh ấn tượng, những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng và góp phần gia tăng giá trị thương hiệu Bảo Việt.

Đáp ứng những tiêu chí khắt khe đánh giá về quy mô doanh nghiệp, giá trị đóng góp cho nền kinh tế, còn có tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn Bảo Việt - yếu tố quan trọng để tạp chí Fortune đưa Bảo Việt vào danh sách Fortune 500 của Đông Nam Á năm nay. Trong lĩnh vực bảo hiểm, Bảo Việt vinh dự là gương mặt đại diện cho ngành bảo hiểm tại Việt Nam được vinh danh, đứng thứ 159 và có sự cải thiện về thứ hạng so với trước.

Sự thăng hạng này là kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt trong bối cảnh ngưỡng doanh thu để được góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay đã tăng lên, cho thấy năng lực thích ứng, sự bền bỉ và đà tăng trưởng của Bảo Việt trong một môi trường cạnh tranh ngày càng khắt khe hơn. Trong khi các nhà đầu tư trong khu vực và trên toàn cầu đang dành sự quan tâm lớn tới những doanh nghiệp đang định hình ngành tài chính và bảo hiểm tại Đông Nam Á, sự ghi nhận này là cơ hội thuận lợi để Bảo Việt tiếp tục lan tỏa câu chuyện tăng trưởng, chiến lược phát triển và vị thế doanh nghiệp.

Trong những năm gần đây, Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai nhiều hoạt động nâng tầm, thực chất về quản trị doanh nghiệp, hướng tới các chuẩn mực quốc tế. Gần đây, Tập đoàn Bảo Việt phối hợp với Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng tầm quản trị chuẩn mực và đột phá chuyển đổi số tại Tập đoàn Bảo Việt” với sự tham dự của Lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Bảo Việt, các Giáo sư, chuyên gia trong lĩnh vực quản trị, tài chính, dữ liệu, AI, ESG và chuyển đổi số.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi chiến lược cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và đội ngũ lãnh đạo Bảo Việt trong việc nhìn nhận các yêu cầu mới về quản trị công ty, minh bạch, quản trị rủi ro, dữ liệu, AI và mô hình kinh doanh trong kỷ nguyên số. Thông qua các chuyên đề chuyên sâu, Hội thảo đã kết nối nhiều góc nhìn quan trọng như khung quản trị doanh nghiệp theo VN CG Code 2026 và thông lệ quốc tế; định vị chiến lược tài chính và vai trò của Hội đồng Quản trị; quản trị rủi ro phi tài chính và ESG; chuyển đổi số và AI trong doanh nghiệp tài chính; mô hình kinh doanh bảo hiểm số, tài chính nhúng; chuẩn mực minh bạch, yêu cầu của nhà đầu tư quốc tế và phát triển năng lực đội ngũ trong kỷ nguyên AI.

Việc được vinh danh trong bảng xếp hạng quốc tế cũng như sự nâng tầm trong quản trị doanh nghiệp đã thể hiện được giá trị, phương châm kinh doanh bền vững và vị thế của Bảo Việt - một doanh nghiệp mang thương hiệu Quốc gia, hoạt động Vì người Việt, Vì tương lai Việt.