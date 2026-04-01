Ngân hàng - Bảo hiểm

Tập đoàn Bảo Việt: Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2025 đạt gần 292.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16,1%

10:06 | 01/04/2026
(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 (kiểm toán), theo đó, Công ty mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 59.700 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2024. Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2025 đạt gần 292.000 tỷ đồng, tăng trưởng khả quan 16,1% so với 31/12/2024.
Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ về tổng doanh thu phí bảo hiểm.

Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2025 đạt gần 292.000 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh năm 2025 (kiểm toán) của Tập đoàn Bảo Việt cho thấy, tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2025 đạt 291.806 tỷ đồng, tương đương 11 tỷ USD, tăng 16,1% so với thời điểm 31/12/2024. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 59.700 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt là 3.554 tỷ đồng và 2.922 tỷ đồng, đều đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 1.828 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.285 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 8% và 8,9% so với năm 2024, hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tổng tài sản Công ty mẹ đạt 18.756 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 18.531 tỷ đồng tại ngày 31/12/2025.

Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư. Trong năm 2025, Tập đoàn Bảo Việt đã chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10,551% trên mệnh giá cổ phiếu (1.055,1 đồng/cổ phiếu), tương đương hơn 783 tỷ đồng cổ tức cho các cổ đông. Như vậy, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông của BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới hơn 13.900 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 8,3% so với năm 2024

Kết thúc năm 2025, tổng doanh thu của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 12.920 tỷ đồng, tăng trưởng 8,3% so với năm 2024. Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét với nhiều thành tựu nổi bật về tăng trưởng doanh thu, hiệu quả kinh doanh và sự bứt phá trong vai trò dẫn dắt thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Tại phân khúc bảo hiểm bán lẻ - thị trường trọng tâm, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, vượt trội xét trên cả quy mô khách hàng và độ phủ dịch vụ trên toàn quốc; đồng thời đứng trong Top dẫn đầu tổng thị phần trên thị trường ngành, khẳng định quy mô, sức ảnh hưởng và uy tín của thương hiệu bảo hiểm Việt Nam đối với người dân và doanh nghiệp trên cả nước.

Đặc biệt, Bảo hiểm Bảo Việt được tín nhiệm bảo hiểm cho nhiều dự án trọng điểm quốc gia trải rộng trên các lĩnh vực hạ tầng then chốt như giao thông đường bộ, cảng hàng không, năng lượng và các công trình nghiên cứu - phát triển. Các dự án có quy mô lớn, yêu cầu bảo hiểm và quản trị rủi ro cao, với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn kinh tế nhà nước lớn. Việc đồng hành bảo hiểm cho các công trình có tính chất đặc biệt quan trọng không chỉ thể hiện năng lực triển khai và quản trị rủi ro ở cấp độ cao, mà còn khẳng định vai trò trụ cột của doanh nghiệp trong bảo vệ hệ thống hạ tầng chiến lược, góp phần bảo đảm tính liên tục và ổn định của nền kinh tế.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 3,9% so với năm 2024

Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ kết thúc năm 2025 với mức tăng trưởng tổng doanh thu 3,9%, đạt 45.260 tỷ đồng. Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ về tổng doanh thu phí bảo hiểm cũng như duy trì hiệu quả kinh doanh tăng trưởng cao.

Bảo Việt Nhân thọ luôn coi khách hàng là trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững, thấu hiểu, đồng hành bảo vệ sức khỏe tài chính và thể chất cho người Việt. Kiên định với sứ mệnh vì người Việt phụng sự, Bảo Việt Nhân thọ không ngừng đổi mới, sáng tạo, tích cực ứng dụng công cụ mới vào đào tạo kỹ năng trên toàn hệ thống để phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, Bảo Việt Nhân thọ cũng nghiên cứu và đưa vào thị trường những sản phẩm ngày càng ưu việt như Bảo hiểm An Khang Như Ý - lá chắn tới 25 tỷ đồng, An Tâm Hoạch Định - bảo vệ tới 90 tuổi, bảo hiểm sức khỏe An Vui Sống Khỏe+ - phạm vi bảo vệ toàn Đông Nam Á, giúp đáp ứng nhu cầu bảo vệ và tích lũy tài chính, an tâm sống khỏe của người dân./.

Năm 2025, mặc dù thị trường chứng khoán đối mặt với nhiều biến động, Công ty Chứng khoán Bảo Việt vẫn nỗ lực thể hiện bản lĩnh là doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm trên thị trường. Tổng doanh thu đạt 1.032 tỷ đồng, tăng trưởng 8,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 204 tỷ đồng, tương đương mức lợi nhuận đạt được của năm 2024 (số liệu thực hiện).

Với Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt, năm 2025 ghi dấu một năm thành công toàn diện, không chỉ với cột mốc kỷ niệm 20 năm thành lập, mà còn qua những kết quả kinh doanh ấn tượng. Tổng doanh thu đạt 199 tỷ đồng, tăng 13,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 77 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2024. Kết thúc năm tài chính, tổng tài sản quản lý thuần (AUM) của công ty đạt 155.704 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 11% so với năm 2024, củng cố vững chắc vị thế trên thị trường.
Hồng Chi
(TBTCO) - Giá vàng sáng ngày 5/4 không thay đổi so với phiên trước đó, với mức giá phổ biến quanh vùng 171 - 174,5 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng xanh, hệ thống ngân hàng đang ngày càng thể hiện rõ vai trò “dẫn dắt dòng vốn” trong việc đồng hành cùng các dự án trọng điểm tại địa phương, góp phần tạo nên các động lực tăng trưởng mới theo hướng phát triển bền vững.
(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 30/3 đến ngày 3/4 ghi nhận nhiều điểm đáng chú ý, có phiên phát hành kỷ lục 90.000 tỷ đồng qua OMO khi lãi suất qua đêm vượt 11%; qua đó, bơm ròng mạnh 110.153,69 tỷ đồng cả tuần. Cùng thời điểm, tỷ giá USD tự do có diễn biến trái chiều khi "hạ sốt" 450 đồng, ngược đà tăng tỷ giá trung tâm và ngân hàng thương mại.
(TBTCO) - Sáng ngày 4/4, tỷ giá trung tâm kết tuần giữ nguyên ở mức 25.107 VND/USD; lũy kế tăng 7 đồng tuần qua; trong khi tỷ giá bán ra tại các ngân hàng thương mại ổn định quanh ngưỡng trần 26.362 đồng. Trên thị trường quốc tế, DXY duy trì trên 100 điểm, phản ánh sức mạnh USD nhưng đà tăng chậm lại trong bối cảnh thị trường thận trọng trước dữ liệu lạm phát Mỹ và rủi ro địa chính trị.
(TBTCO) - Mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng năm 2026, tăng 12% của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng đang xây dựng động lực phía sau con số đó.
(TBTCO) - Phòng xử lý nợ - Khối Quản trị rủi ro thuộc ngân hàng Sacombank vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của Bamboo Airways. Tài sản bảo đảm là 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại dự án ở Gia Lai, thuộc sở hữu Tập đoàn FLC. Ngân hàng sẽ tiến hành thu giữ từ 22/4 đến 22/6/2026.
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng, nhằm đồng bộ với Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Xây dựng có hiệu lực; đồng thời, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cấp thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường.
(TBTCO) - Ngày 3/4, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Ant International, và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp tổ chức Lễ công bố mở rộng triển khai dịch vụ thanh toán QR giữa Việt Nam - Trung Quốc.
