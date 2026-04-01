Tập đoàn Bảo Việt: Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2025 đạt gần 292.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16,1%

Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ về tổng doanh thu phí bảo hiểm.

Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2025 đạt gần 292.000 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh năm 2025 (kiểm toán) của Tập đoàn Bảo Việt cho thấy, tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2025 đạt 291.806 tỷ đồng, tương đương 11 tỷ USD, tăng 16,1% so với thời điểm 31/12/2024. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 59.700 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt là 3.554 tỷ đồng và 2.922 tỷ đồng, đều đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 1.828 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.285 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 8% và 8,9% so với năm 2024, hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tổng tài sản Công ty mẹ đạt 18.756 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 18.531 tỷ đồng tại ngày 31/12/2025.

Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư. Trong năm 2025, Tập đoàn Bảo Việt đã chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10,551% trên mệnh giá cổ phiếu (1.055,1 đồng/cổ phiếu), tương đương hơn 783 tỷ đồng cổ tức cho các cổ đông. Như vậy, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông của BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới hơn 13.900 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 8,3% so với năm 2024

Kết thúc năm 2025, tổng doanh thu của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 12.920 tỷ đồng, tăng trưởng 8,3% so với năm 2024. Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét với nhiều thành tựu nổi bật về tăng trưởng doanh thu, hiệu quả kinh doanh và sự bứt phá trong vai trò dẫn dắt thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Tại phân khúc bảo hiểm bán lẻ - thị trường trọng tâm, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, vượt trội xét trên cả quy mô khách hàng và độ phủ dịch vụ trên toàn quốc; đồng thời đứng trong Top dẫn đầu tổng thị phần trên thị trường ngành, khẳng định quy mô, sức ảnh hưởng và uy tín của thương hiệu bảo hiểm Việt Nam đối với người dân và doanh nghiệp trên cả nước.

Đặc biệt, Bảo hiểm Bảo Việt được tín nhiệm bảo hiểm cho nhiều dự án trọng điểm quốc gia trải rộng trên các lĩnh vực hạ tầng then chốt như giao thông đường bộ, cảng hàng không, năng lượng và các công trình nghiên cứu - phát triển. Các dự án có quy mô lớn, yêu cầu bảo hiểm và quản trị rủi ro cao, với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn kinh tế nhà nước lớn. Việc đồng hành bảo hiểm cho các công trình có tính chất đặc biệt quan trọng không chỉ thể hiện năng lực triển khai và quản trị rủi ro ở cấp độ cao, mà còn khẳng định vai trò trụ cột của doanh nghiệp trong bảo vệ hệ thống hạ tầng chiến lược, góp phần bảo đảm tính liên tục và ổn định của nền kinh tế.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 3,9% so với năm 2024

Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ kết thúc năm 2025 với mức tăng trưởng tổng doanh thu 3,9%, đạt 45.260 tỷ đồng. Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ về tổng doanh thu phí bảo hiểm cũng như duy trì hiệu quả kinh doanh tăng trưởng cao.

Bảo Việt Nhân thọ luôn coi khách hàng là trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững, thấu hiểu, đồng hành bảo vệ sức khỏe tài chính và thể chất cho người Việt. Kiên định với sứ mệnh vì người Việt phụng sự, Bảo Việt Nhân thọ không ngừng đổi mới, sáng tạo, tích cực ứng dụng công cụ mới vào đào tạo kỹ năng trên toàn hệ thống để phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, Bảo Việt Nhân thọ cũng nghiên cứu và đưa vào thị trường những sản phẩm ngày càng ưu việt như Bảo hiểm An Khang Như Ý - lá chắn tới 25 tỷ đồng, An Tâm Hoạch Định - bảo vệ tới 90 tuổi, bảo hiểm sức khỏe An Vui Sống Khỏe+ - phạm vi bảo vệ toàn Đông Nam Á, giúp đáp ứng nhu cầu bảo vệ và tích lũy tài chính, an tâm sống khỏe của người dân./.