Giá vàng hôm nay ngày 17/6: Vàng trong nước đồng loạt tăng, vàng nhẫn chạm 152 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện dao động quanh mức 4.333 USD/ounce, tương đương khoảng 138,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các loại phí). So với cách đây một tháng, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 211,2 USD/ounce, tương ứng mức giảm 4,65%.

Dù đã điều chỉnh đáng kể trong thời gian qua, giá vàng thế giới hiện vẫn thấp hơn khoảng 13 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Trong bối cảnh giá vàng liên tục thiết lập các mức cao mới từ đầu năm, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục được xem là một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với thị trường. Báo cáo Khảo sát Dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương năm 2026 do Hội đồng Vàng thế giới (WGC) công bố cho thấy xu hướng gia tăng nắm giữ vàng vẫn được duy trì mạnh mẽ.

Theo khảo sát, 89% nhà quản lý dự trữ ngoại hối được hỏi cho rằng lượng vàng nắm giữ của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong 12 tháng tới. Đồng thời, tỷ lệ các ngân hàng trung ương có kế hoạch bổ sung vàng vào dự trữ đã lên mức kỷ lục 45% trong năm nay, tăng từ 43% của năm trước.

WGC cho biết khảo sát được thực hiện trong bối cảnh vàng đã vượt trái phiếu Kho bạc Mỹ để trở thành tài sản dự trữ lớn nhất thế giới, phản ánh sự thay đổi trong cách các tổ chức chính thức quản lý danh mục dự trữ.

Trao đổi với Kitco News, ông Shaokai Fan - Giám đốc toàn cầu phụ trách Ngân hàng Trung ương của WGC nhận định niềm tin của khu vực chính thức đối với vàng vẫn ở mức rất cao. Theo ông, các ngân hàng trung ương ngày càng coi vàng là một tài sản tiền tệ mang tính chiến lược, thay vì chỉ là tài sản dự trữ truyền thống.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy nhu cầu đa dạng hóa dự trữ tiếp tục là động lực chính thúc đẩy hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương. Bên cạnh đó, các yếu tố như phòng ngừa rủi ro kinh tế, giảm phụ thuộc vào các đồng tiền dự trữ và những bất ổn địa chính trị cũng góp phần củng cố sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Ông Fan cho rằng những biến động địa chính trị gần đây không làm thay đổi quan điểm dài hạn của các ngân hàng trung ương đối với vàng. Ngược lại, trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất định, vai trò của vàng trong danh mục dự trữ tiếp tục được đánh giá cao.

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/6, giá vàng trong nước đồng loạt tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn.

Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, DOJI và PNJ cùng điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch lên mức 149,5 - 151,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết giá vàng miếng ở mức 149 - 151,5 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, xu hướng tăng giá cũng diễn ra trên diện rộng. PNJ và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cùng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, nâng giá giao dịch lên 148,5 - 151,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 149 - 151,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên 150 - 152 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải tăng nhẹ 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch tại 148,7 - 151,7 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch, giá vàng trong nước tiếp tục tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, DOJI và PNJ đồng loạt điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên mức 149,8 - 151,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết ở mức 149,8 - 151,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại thời điểm mở cửa phiên ngày 17/6. Nguồn: PV tổng hợp.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá vàng cũng ghi nhận diễn biến tăng tại nhiều doanh nghiệp. PNJ tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên 148,8 - 151,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 149,3 - 151,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tăng tương ứng, hiện giao dịch ở mức 149,8 - 151,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI giữ nguyên giá vàng nhẫn ở mức 150 - 152 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên 149 - 152 triệu đồng/lượng.