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Ngày 17/6: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

06:55 | 17/06/2026
Sau nhiều phiên tăng liên tiếp và tiến sát mốc 90.000 đồng/kg, giá cà phê trong nước hôm nay (17/6) đảo chiều giảm nhẹ tại một số địa phương trọng điểm ở Tây Nguyên. Trong khi đó, giá tiêu chưa xuất hiện biến động mới so với phiên trước.
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Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 89.000 - 89.300 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà giảm nhẹ sau chuỗi tăng mạnh

Sau nhiều phiên tăng liên tiếp và tiến sát mốc 90.000 đồng/kg, thị trường cà phê trong nước sáng 17/6 ghi nhận diễn biến điều chỉnh nhẹ tại một số địa phương trọng điểm ở Tây Nguyên.

Khảo sát cho thấy, giá thu mua cà phê hiện dao động trong khoảng 89.000 - 89.300 đồng/kg, giảm từ 200 - 400 đồng/kg so với ngày trước đó.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là địa phương có mức điều chỉnh mạnh nhất khi giảm 400 đồng/kg, đưa giá giao dịch xuống còn 89.300 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 200 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 89.300 đồng/kg.

Riêng Lâm Đồng tiếp tục duy trì ổn định, giữ nguyên mức 89.000 đồng/kg và vẫn là địa phương có giá thấp nhất trong khu vực.

Trái ngược với diễn biến trong nước, thị trường cà phê quốc tế tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2026 tăng phiên thứ 4 liên tiếp, thêm 13 USD/tấn so với phiên trước, lên mức 3.607 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng 4 USD/tấn, đạt 3.529 USD/tấn.

Trên sàn New York, đà tăng còn mạnh mẽ hơn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 5,75 US cent/pound lên 262,95 US cent/pound, mức cao nhất trong 2 tuần gần đây. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 5,9 US cent/pound, đạt 259,2 US cent/pound.

Giá tiêu nội địa ổn định

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Giá tiêu hôm nay trong khoảng từ 138.500 - 140.500 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát tại các vùng trồng tiêu trọng điểm cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước chưa xuất hiện biến động mới so với phiên trước. Giá thu mua hiện phổ biến trong khoảng từ 138.500 - 140.500 đồng/kg.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là 2 địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước, duy trì ở mức 140.500 đồng/kg.

Đứng sau là khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) với giá 139.500 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đồng Nai, hồ tiêu đang được giao dịch quanh mức 138.500 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm các địa phương khảo sát.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu ổn định. Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 7.137 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ ở mức 5.950 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia duy trì mức 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia được giữ ở mức 9.211 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia tiếp tục được chào bán ở mức 12.250 USD/tấn, tiêu trắng Việt Nam ổn định quanh ngưỡng 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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