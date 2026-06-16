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SSI hoàn tất giao dịch đầu tiên theo mô hình Global Broker

19:46 | 16/06/2026
(TBTCO) - SSI vừa thực hiện thành công giao dịch đầu tiên theo mô hình Global Broker tại Việt Nam, đánh dấu việc cơ chế này chính thức đi vào vận hành và mở rộng khả năng kết nối với nhà đầu tư quốc tế.
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Công ty CP Chứng khoán SSI (mã Ck: SSI) vừa thông báo hoàn tất giao dịch đầu tiên theo mô hình Global Broker tại Việt Nam, đánh dấu việc cơ chế này chính thức được đưa vào vận hành thực tế sau giai đoạn chuẩn bị và hoàn thiện khung pháp lý.

Theo SSI, đây là cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng khả năng kết nối giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với các nhà đầu tư tổ chức quốc tế, đồng thời cho thấy tính khả thi của mô hình Global Broker trong thực tiễn, qua đó hỗ trợ thu hút dòng vốn ngoại vào thị trường.

SSI hoàn tất giao dịch đầu tiên theo mô hình Global Broker
SSI hoàn tất giao dịch Global Broker đầu tiên, mở rộng kết nối vốn ngoại. Ảnh: SSI.

Mô hình Global Broker được triển khai trên cơ sở quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính. Với cơ chế này, nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua các hệ thống môi giới quốc tế, giúp đơn giản hóa quy trình tham gia thị trường, đồng thời góp phần đáp ứng các tiêu chuẩn nâng hạng thị trường chứng khoán.

Global Broker là mô hình các công ty môi giới hoạt động xuyên biên giới, cung cấp dịch vụ giao dịch trên nhiều loại tài sản tài chính như chứng khoán, ngoại hối, hàng hóa và các sản phẩm đầu tư khác tại nhiều quốc gia. Việc triển khai mô hình này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức đầu tư quốc tế khi tham gia thị trường Việt Nam thông qua những định chế tài chính toàn cầu đã có sẵn mạng lưới và kinh nghiệm hoạt động.

Chia sẻ về dấu mốc này, ông Thomas Nguyen - Giám đốc Thị trường nước ngoài từ SSI cho biết, giao dịch Global Broker đầu tiên có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định vai trò điều phối của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng sự phối hợp của các thành viên trong hệ sinh thái tài chính toàn cầu nhằm đơn giản hóa khả năng tiếp cận thị trường vốn Việt Nam. Theo ông, SSI vinh dự được đồng hành cùng cơ quan quản lý, khách hàng và các đối tác trong quá trình triển khai cơ chế này.

Trước đó, ngày 2/6, SSI đã phối hợp với Virtu tổ chức sự kiện đánh dấu việc chính thức vận hành giao dịch theo mô hình Global Broker tại Việt Nam. Theo SSI, đây là một trong những bước đi đầu tiên nhằm hiện thực hóa các cải cách về hạ tầng và cơ chế giao dịch sau khi Thông tư 08 có hiệu lực.

Virtu hiện là một định chế giao dịch điện tử toàn cầu hoạt động tại hơn 235 địa điểm giao dịch thuộc 36 quốc gia. SSI đánh giá việc hợp tác với các tổ chức quốc tế như Virtu sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn Việt Nam và mạng lưới đầu tư toàn cầu, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo SSI, bên cạnh việc bổ sung thêm một kênh tiếp cận thị trường cho các nhà đầu tư tổ chức quốc tế, mô hình Global Broker còn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao dịch, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tiệm cận các tiêu chuẩn vận hành quốc tế.

Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác toàn cầu trong các lĩnh vực công nghệ, thanh khoản và thực thi giao dịch nhằm nâng cao tính cạnh tranh, minh bạch và sức hấp dẫn của thị trường vốn Việt Nam đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thu Hương
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ssi chứng khoán ssi mô hình Global Broker nhà đầu tư quốc tế ủy ban chứng khoán nhà nước thị trường vốn việt nam dòng vốn ngoại

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