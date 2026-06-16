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Chứng khoán ngày 16/6: VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp, tín hiệu hồi phục rõ nét hơn

Mai Tấn

Mai Tấn

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18:47 | 16/06/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay (16/6) tiếp tục duy trì sắc xanh khi VN-Index tăng 8,63 điểm, đóng cửa trên ngưỡng tâm lý 1.800 điểm. Độ rộng thị trường cải thiện, dòng tiền lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là nhóm chứng khoán, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang tích cực hơn.
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VN-Index tăng hơn 8 điểm

Sau phiên tăng điểm nhẹ với thanh khoản và độ rộng thị trường cải thiện. Thị trường tiếp tục có phiên giao dịch tương đối tích cực với điểm nhấn nổi bật ở nhóm cổ phiếu chứng khoán. VN-Index tăng điểm đầu phiên hướng đến vùng giá 1.810 điểm, chịu áp lực rung lắc kiểm định lại vùng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm và duy trì tăng điểm cuối phiên. Kết phiên VN-Index tăng 8,63 điểm (+0,48%) lên mức 1.807,94 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Chứng khoán ngày 16/6: VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp, tín hiệu hồi phục rõ nét hơn
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 16/6.
Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 187 mã tăng giá, 74 mã giữ giá tham chiếu và 113 mã giảm giá.

Xét theo nhóm ngành, độ mở thị trường tiếp tục nghiêng về sắc xanh khi có tới 13/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Chứng khoán, bán lẻ và hàng không là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, phân bón, dệt may và thép là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại có diễn biến trái chiều khi giảm -2,29 điểm về mức 1.960,19 điểm. Trong rổ VN30, mặc dù chỉ số giảm điểm nhưng số cổ phiếu tăng chiếm phần ưu thế khi có 15 mã tăng giá và 9 mã giảm giá và 6 mã giữ giá.

Thị trường duy trì nhịp độ giao dịch, tránh khỏi tình trạng “chợ chiều vắng khách” khi thanh khoản khớp lệnh ở mức xấp xỉ so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 674 triệu cổ phiếu (-15,22%), tương đương giá trị đạt 16.673 tỷ đồng (-34,48%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +8,71 điểm, lên mức +319,62 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,05 điểm, lên mức 126,75 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì đà bán ròng trong phiên, tuy nhiên giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VIC khiến tổng giá trị mua ròng tại thời điểm kết phiên đạt -368 tỷ đồng. Trong đó, VHM (-150 tỷ đồng), MBB (-102 tỷ đồng), TCB (-92 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, HPG (+125 tỷ đồng), NLG (+83 tỷ đồng) và TCX (+66 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 6 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường cải thiện, dòng tiền lan tỏa trở lại

VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp với diễn biến thị trường tích cực hơn so với giai đoạn điều chỉnh trước đó. Dù mức tăng của chỉ số chưa thực sự mạnh, độ lan tỏa của dòng tiền đã được cải thiện khi nhiều nhóm ngành xuất hiện các cổ phiếu dẫn dắt tăng giá nổi bật. Đáng chú ý, thị trường không còn phụ thuộc quá lớn vào biến động của nhóm cổ phiếu họ Vingroup như trong các phiên trước. Nhiều mã thuộc nhóm chứng khoán như CTS, FTS, BSI; bất động sản như NLG; bán lẻ như PET, FRT, PNJ đồng loạt tăng mạnh, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần tích cực hơn.

Trên phương diện kỹ thuật, VN-Index lần đầu tiên đóng cửa vượt đường trung bình động MA10 sau gần một tháng giao dịch dưới ngưỡng này kể từ khi điều chỉnh từ vùng đỉnh 1.920 điểm. Thanh khoản cũng không còn suy giảm mạnh mà duy trì quanh mức bình quân 20 phiên, phản ánh dòng tiền bắt đầu quay trở lại thị trường.

Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục đóng góp đáng kể cho đà tăng của chỉ số. VIC tăng 0,7%, lên 194.000 đồng/cổ phiếu, đóng góp khoảng 2,3 điểm cho VN-Index. Các mã còn lại gồm VHM, VRE và VPL cũng duy trì sắc xanh với mức tăng từ 0,3% đến 0,8%.

hoạt động của công công ty chứng khoán Bảo Việt
VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Bên cạnh đó, nhóm dầu khí lấy lại trạng thái tích cực sau nhịp điều chỉnh đầu tuần. Các cổ phiếu như PVD, POW, BSR, OIL và PLX đều đóng cửa trên tham chiếu. Riêng GAS giảm nhẹ 1%, trở thành một trong số ít mã vốn hóa lớn gây áp lực lên thị trường.

Ở nhóm ngân hàng, diễn biến phân hóa tiếp tục xuất hiện. BID, LPB, VCB và TCB đóng góp tích cực cho đà tăng của chỉ số, trong khi ACB, MSB, STB và MBB điều chỉnh từ 0,4% đến 2%.

Xét về dòng tiền, số lượng cổ phiếu tăng giá tiếp tục áp đảo, cao gấp hơn 3 lần số mã giảm giá. Đặc biệt, nhóm chứng khoán vốn được xem là nhóm cổ phiếu nhạy cảm với xu hướng thị trường đã có hai phiên giao dịch tích cực liên tiếp, phát đi tín hiệu sớm về khả năng hình thành nhịp hồi phục ngắn hạn./.

Tuy nhiên, các tín hiệu xác nhận xu hướng vẫn chưa thực sự rõ ràng. Để củng cố khả năng đảo chiều, VN-Index cần tiếp tục duy trì đà tăng và vượt vùng kháng cự 1.820 - 1.830 điểm với thanh khoản cải thiện, vượt mức bình quân 20 phiên. Khi đó, xu hướng phục hồi của thị trường mới có cơ sở vững chắc hơn và tâm lý nhà đầu tư có thể chuyển sang trạng thái tích cực rõ nét hơn.

Mai Tấn
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Chứng khoán ngày 16/6 Thị trường chứng khoán hôm nay VN-Index ngày 16/6 vn-index tăng điểm Cổ phiếu chứng khoán dẫn dắt Biến động cổ phiếu họ Vingroup

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