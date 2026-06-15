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Chứng khoán ngày 15/6: Dòng tiền cải thiện, VN-Index tiến sát mốc 1.800 điểm

Mai Tấn

Mai Tấn

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17:43 | 15/06/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay (15/6) diễn biến tích cực khi VN-Index duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch và đóng cửa tăng điểm. Dòng tiền có dấu hiệu cải thiện rõ nét khi thanh khoản lần đầu vượt mức bình quân 20 phiên sau gần một tháng, tuy nhiên tín hiệu xác nhận xu hướng tăng vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng.
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VN-Index tăng hơn 7 điểm

Sau 4 tuần liên tiếp giảm điểm, thị trường đã có phiên giao dịch đầu tuần này tích cực hơn, thanh khoản cải thiện. VN-Index tạo khoảng trống tăng giá từ đầu phiên với thanh khoản thị trường cải thiện tốt trong phiên sáng. Sau đó dưới ảnh hưởng của nhóm Vin Group, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.775 điểm và phục hồi tốt trở lại. Kết phiên VN-Index tăng 7,66 điểm (+0,43%) lên mức 1.799,31 điểm, quanh vùng giá tâm lý 1.800 điểm.

Chứng khoán ngày 15/6: Dòng tiền cải thiện, VN-Index tiến sát mốc 1.800 điểm
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 15/6

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 209 mã tăng giá, 67 mã giữ giá tham chiếu và 95 mã giảm giá.

Xét theo nhóm ngành, VN-Index cải thiện đáng kể diễn biến các ngành khi có tới 16/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Thép, bán lẻ và cảng biển là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, phân bón và bất động sản là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có phiên phục hồi tích cực hơn khi tăng +18,12 điểm, lên mức 1.962,48 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần ưu thế khi có 20 mã tăng giá và 9 mã giảm giá và 2 mã giữ giá.

Nhịp phục hồi của thị trường đi kèm yếu tố hỗ trợ khi thanh khoản khớp lệnh lần đầu tiên cao hơn mức bình quân 20 phiên ( +0,7%) kể từ phiên ngày 21/5. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 794 triệu cổ phiếu ( 23,72%), tương đương giá trị đạt 25.448 tỷ đồng ( 55,09%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +8,42 điểm, lên mức +310,91 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,35 điểm, lên mức 126,7 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì đà bán ròng trong phiên, tuy nhiên giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VIC khiến tổng giá trị mua ròng tại thời điểm kết phiên đạt 4.155 tỷ đồng. Trong đó, VHM -191 tỷ đồng, VPB (-117 tỷ đồng), VCB (-94 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, VIC (+4.486 tỷ đồng), HPG (+167 tỷ đồng) và MWG (+138 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 29 tỷ đồng.

Tín hiệu cải thiện nhưng cần thêm xác nhận

Sau nhịp rung lắc trong phiên sáng do áp lực điều chỉnh từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup như VIC và VHM, thị trường nhanh chóng lấy lại trạng thái tích cực trong phiên chiều. VN-Index duy trì giao dịch trên mốc tham chiếu trong phần lớn thời gian còn lại với sự hỗ trợ từ nhiều nhóm ngành.

Nhóm chứng khoán là tâm điểm thu hút dòng tiền khi hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh. TCX, CTS và VPX đồng loạt tăng kịch trần, trong khi các mã vốn hóa lớn như VND, SSI, VCI và VIX tăng từ 3 - 4%. Bên cạnh đó, nhóm thép cũng ghi nhận diễn biến khởi sắc với HPG, NKG và HSG tăng điểm tích cực.

Nhóm bán lẻ tiếp tục duy trì đà phục hồi khi các cổ phiếu PNJ, MWG, DGW và MSN đồng loạt tăng giá. Ở nhóm hàng không, cổ phiếu HVN tăng kịch trần lên 22.600 đồng/cổ phiếu, trong khi ACV tăng 4,4%.

hoạt động của công công ty chứng khoán Bảo Việt
VN-Index duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch và đóng cửa tăng điểm. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo ngành, ngân hàng là nhóm có diễn biến tích cực và đồng đều nhất. Nhiều cổ phiếu như KLB, MSB, EIB và LPB tăng từ 1 - 3%, trong khi các mã vốn hóa lớn như CTG, BID và VCB giữ được sắc xanh hoặc dao động quanh tham chiếu.

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí chịu áp lực bán mạnh sau thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình, mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân. BSR giảm 5,7%, trong khi PLX và GAS cùng mất trên 3%. Nhóm phân bón cũng giao dịch kém tích cực với DCM và DPM giảm từ 2 - 6%.

Phiên hồi phục hôm nay diễn ra trong bối cảnh các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm. Thanh khoản cải thiện là điểm sáng đáng chú ý, phản ánh tâm lý nhà đầu tư đã bớt thận trọng hơn so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, đà tăng của VN-Index vẫn phần nào bị kìm hãm bởi áp lực điều chỉnh từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup và nhóm dầu khí. Điều này khiến mức tăng của chỉ số chưa thực sự bứt phá dù độ rộng thị trường khá tích cực.

Các tín hiệu lạc quan đang dần xuất hiện, song xu hướng đảo chiều tăng vẫn chưa được xác nhận khi thanh khoản chưa bùng nổ mạnh và mức tăng của chỉ số còn tương đối khiêm tốn. Vùng kháng cự quanh 1.820 điểm hiện ở rất gần và sẽ là ngưỡng thử thách quan trọng đối với thị trường trong các phiên tới./.

Mai Tấn
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