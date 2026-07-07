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Chứng khoán ngày 7/7: Dòng tiền trở lại nhóm chứng khoán, VN-Index lấy lại sắc xanh

Tấn Minh

Tấn Minh

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18:29 | 07/07/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay (7/7) sau khi lùi về vùng hỗ trợ trong đầu phiên, VN-Index đảo chiều tăng gần 5 điểm nhờ lực cầu cải thiện ở nhóm chứng khoán và ngân hàng. Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục suy giảm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư và cho thấy đà hồi phục vẫn cần thêm sự xác nhận từ dòng tiền.
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VN-Index đảo chiều tăng điểm

Sau khi giảm mạnh với thanh khoản khá đột biến trong phiên trước. Thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên hôm nay. Đầu phiên VN-Index tiếp tục giảm về quanh 1.825 điểm với thanh khoản giảm. Áp lực bán giảm ở nhiều mã, trong khi giao dịch khá tích cực ở một số các mã chứng khoán, ngân hàng. Thị trường sau đó phục hồi và tăng điểm tốt hơn với điểm nhấn nổi bật ở nhóm chứng khoán. Kết phiên VN-Index tăng 4,75 điểm (+0,26%) lên mức 1.848,25 điểm, dưới kháng cự quanh 1.850 điểm.

Chứng khoán ngày 7/7: Dòng tiền trở lại nhóm chứng khoán, VN-Index lấy lại sắc xanh
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 7/7

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 169 mã tăng giá, 58 mã giữ giá tham chiếu và 140 mã giảm giá.

VN-Index đóng cửa cải thiện nhẹ về điểm số, tuy nhiên độ mở nghiêng về sắc đỏ khi có tới 14/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Chứng khoán, ngân hàng và bất động sản khu công nghiệp là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bán lẻ, thực phẩm tiêu dùng và công nghệ viễn thông là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có phiên phục hồi tích cực hơn khi tăng 4,8 điểm, lên mức 1.995,91 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn khi có 16 mã tăng giá và 9 mã giảm giá và 5 mã giữ giá.

Phiên hạ nhiệt nhịp độ giao dịch khi thanh khoản khớp lệnh trở lại mức thấp hơn (-10,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 557 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 16.370 tỷ đồng (-27%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -2,77 điểm, về mức 293,74 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm-0,38 điểm, lên mức 127,39 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng hiếm hoi, tuy nhiên giá trị mua ròng tại thời điểm kết phiên chỉ vỏn vẹn ở mức 34 tỷ đồng. Trong đó, MCH (+164 tỷ đồng), HDB (+54 tỷ đồng) và VNM (+41 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VHM (-203 tỷ đồng), MSN (-183 tỷ đồng), SHB (-36 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 9 tỷ đồng.

Dòng tiền vẫn thận trọng trước vùng kháng cự

Sau phiên sáng giao dịch kém tích cực, thị trường đảo chiều mạnh trong phiên chiều khi lực cầu gia tăng giúp VN-Index lấy lại sắc xanh và đóng cửa tại mức cao nhất trong ngày, vượt ngoài kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư.

Động lực hồi phục đến từ nhóm cổ phiếu chứng khoán với mức tăng nổi bật trên diện rộng. Nhiều mã tăng mạnh từ 3 - 5%, trong đó BVS và CTS tăng kịch trần, phản ánh dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ triển vọng thanh khoản thị trường cải thiện.

Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ chỉ số khi LPB, MBB, HDB, ACB và BID nằm trong nhóm cổ phiếu đóng góp nhiều điểm số nhất cho VN-Index. Ở chiều ngược lại, MSN và VHM chịu áp lực bán mạnh, lần lượt giảm 2,7% và 2,6%, trở thành hai mã tác động tiêu cực nhất đến diễn biến chung của thị trường.

Chứng khoán ngày 7/7: Dòng tiền trở lại nhóm chứng khoán, VN-Index lấy lại sắc xanh
VN-Index lấy lại sắc xanh và đóng cửa tại mức cao nhất trong ngày. Ảnh: Đức Thanh

Theo các công ty chứng khoán, dù VN-Index đảo chiều tăng 0,26% và đóng cửa tại mức cao nhất phiên sau khi lùi về gần vùng hỗ trợ 1.820 điểm, tín hiệu phục hồi vẫn cần thêm sự xác nhận khi thanh khoản tiếp tục suy giảm. Khối lượng khớp lệnh giảm 10,5% so với phiên trước và duy trì dưới mức bình quân 20 phiên.

Điểm tích cực là dòng tiền đã có sự dịch chuyển rõ rệt sang nhóm cổ phiếu tăng giá, với quy mô cao gấp gần 2,9 lần nhóm giảm giá. Tuy nhiên, thanh khoản thấp cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng. Các chuyên gia dự báo VN-Index có thể tiếp tục hồi phục để kiểm định vùng 1.860 điểm trong các phiên tới. Dù vậy, nếu dòng tiền không cải thiện, khả năng thị trường quay trở lại nhịp điều chỉnh vẫn hiện hữu.

Về kỹ thuật, VN-Index vẫn vận động trong vùng tích lũy dưới đường xu hướng giảm nối các đỉnh tháng 5 và tháng 6/2026. Vùng hỗ trợ gần nhất nằm quanh 1.840 điểm, trong khi diễn biến của nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục có ảnh hưởng lớn đến xu hướng chung của chỉ số. Trong bối cảnh thanh khoản chỉ tương đương khoảng 65% mức bình quân, thị trường vẫn phân hóa mạnh, với dòng tiền tập trung chủ yếu ở các nhóm chứng khoán, ngân hàng, hàng không và một số cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, trong khi các quỹ ETF vẫn duy trì trạng thái rút ròng./.

Tấn Minh
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Chứng khoán ngày 7/7 Thị trường chứng khoán hôm nay Nhận định VN-Index ngày 7/7 vn-index tăng điểm

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