Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tháng 6

Trong tháng 6/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động tổng cộng 23.375 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước huy động được 182.561 tỷ đồng, hoàn thành 37% kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2026.

Thống kê lợi suất và kỳ hạn trên thị trường trái phiếu chính phủ. Đồ hoạ: Thu Hương.

Khối lượng phát hành trong tháng chủ yếu tập trung ở kỳ hạn 10 năm và 5 năm, lần lượt chiếm 58% và 39% tổng giá trị phát hành, tương ứng 13.520 tỷ đồng và 9.050 tỷ đồng. Trong tháng, Kho bạc Nhà nước tổ chức đấu thầu tại 5 kỳ hạn gồm 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm, với toàn bộ các kỳ hạn đều phát hành thành công.

So với phiên đấu thầu cuối tháng 5, lãi suất trúng thầu của cả 5 kỳ hạn đều tăng. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 3 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 3,52%/năm; kỳ hạn 5 năm tăng 18 điểm cơ bản lên 4,18%/năm; kỳ hạn 10 năm tăng 10 điểm cơ bản lên 4,35%/năm; kỳ hạn 15 năm tăng 13 điểm cơ bản lên 4,40%/năm; và kỳ hạn 30 năm tăng 8 điểm cơ bản lên 4,58%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, đến cuối tháng 6/2026, giá trị niêm yết trái phiếu chính phủ đạt 2.715.370 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cuối tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 17.611 tỷ đồng/phiên, tăng 17,7% so với tháng 5. Trong đó, giao dịch outright chiếm 78,7% và giao dịch repos chiếm 21,3% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,7% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giảm 13,8% so với tháng trước. Dù vậy, khối ngoại vẫn mua ròng 722 tỷ đồng trong tháng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường trái phiếu chính phủ đạt 16.369 tỷ đồng/phiên, tăng 10,2% so với mức bình quân của cả năm 2025.