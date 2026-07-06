Chứng khoán

Triển vọng chứng khoán nửa cuối năm từ nền tảng vĩ mô

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
21:33 | 06/07/2026
(TBTCO) - Kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì nền tảng ổn định dù còn đối mặt với nhiều áp lực từ lạm phát, lãi suất và tỷ giá. Theo các chuyên gia, nền tảng vĩ mô, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và khả năng cải thiện thanh khoản sẽ là những yếu tố quan trọng tạo nền tảng cho triển vọng thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2026.
aa

Nền tảng vĩ mô vẫn ổn định

Nửa đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam duy trì nền tảng ổn định nhưng phải đối mặt với nhiều yếu tố bất định hơn so với kỳ vọng đầu năm. Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán cũng chịu tác động từ những biến động của môi trường vĩ mô, khiến dòng tiền và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, đồng thời hướng sự quan tâm vào chất lượng tăng trưởng của doanh nghiệp và các động lực dài hạn của thị trường.

Theo bà Bùi Thị Quỳnh Nga - Trưởng phòng Phân tích và Chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), diễn biến của nền kinh tế trong nửa đầu năm phức tạp hơn so với dự báo ban đầu, song điều đó không đồng nghĩa với việc nền kinh tế suy yếu. Các chỉ số kinh tế cơ bản vẫn cho thấy nền tảng ổn định, tuy nhiên bối cảnh vĩ mô xuất hiện nhiều áp lực hơn so với kỳ vọng.

giao dịc chứng khoán tại sàn chứng khoán MSB Ảnh Đức Thanh
Nền tảng vĩ mô tiếp tục tạo cơ sở cho triển vọng thị trường chứng khoán. Ảnh: Đức Thanh.

Một trong những yếu tố đáng chú ý là mặt bằng giá cả. Theo bà Nga, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 5 tháng đầu năm tăng 4,31%, cao hơn dự báo ban đầu của PHS và tiến sát mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ. Cùng với đó, tỷ giá dù biến động không lớn so với đầu năm nhưng vẫn chịu áp lực, phản ánh tác động từ bối cảnh kinh tế quốc tế và thị trường ngoại hối. Mặt bằng lãi suất huy động cũng có xu hướng tăng. Theo ghi nhận của PHS, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng phổ biến ở mức 6,5 - 7%/năm, trong khi một số ngân hàng điều chỉnh lên khoảng 9%/năm.

Theo chuyên gia từ PHS, câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán tiếp tục được thị trường kỳ vọng sẽ trở thành động lực hỗ trợ dòng vốn trung và dài hạn, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của thị trường vốn Việt Nam trong thời gian tới.

Bên cạnh các yếu tố về giá cả và lãi suất, bà Nga cho rằng tiêu dùng nội địa và giải ngân đầu tư công là hai vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Sau khi loại trừ yếu tố lạm phát, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 5 tháng đầu năm tăng khoảng 6,1%, thấp hơn kỳ vọng ban đầu của đơn vị này là đạt mức tăng 8 - 10% trong cả năm 2026.

Đối với đầu tư công, theo số liệu của Bộ Tài chính, đến hết tháng 5/2026, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 21,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Chuyên gia từ PHS cho biết, đầu tư công vẫn được kỳ vọng là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân sẽ góp phần tạo thêm dư địa hỗ trợ tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Bên cạnh những thách thức, nền kinh tế vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Chuyên gia từ PHS chỉ ra rằng, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục duy trì xu hướng khả quan khi tổng vốn đăng ký trong 5 tháng đầu năm tăng khoảng 34,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đăng ký mới tăng hơn hai lần. Điều này cho thấy Việt Nam vẫn duy trì sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Chờ động lực mới

Những diễn biến của kinh tế vĩ mô cũng phản ánh khá rõ trên thị trường chứng khoán khi tâm lý và dòng tiền của nhà đầu tư có nhiều thay đổi trong nửa đầu năm. Theo ông Nguyễn Nam Sơn - Phó Trưởng phòng Phân tích và Chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), sau giai đoạn đầu năm với kỳ vọng tích cực, thị trường dần trở nên thận trọng hơn khi các yếu tố bên ngoài và những biến động của kinh tế thế giới khiến nhà đầu tư có xu hướng chờ đợi thêm các dữ liệu và tín hiệu xác nhận trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Theo ông Sơn, vấn đề nổi bật của thị trường hiện nay là thanh khoản. Mặt bằng lãi suất tăng đã khiến một phần dòng tiền dịch chuyển sang kênh tiền gửi, trong khi hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài cũng ảnh hưởng đến dòng vốn trên thị trường. Trong bối cảnh thanh khoản chưa thực sự cải thiện, mỗi nhịp tăng của thị trường đều được nhà đầu tư nhìn nhận thận trọng hơn và cần thêm cơ sở để xác nhận xu hướng.

Cùng với đó, thanh khoản khó có thể cải thiện trong thời gian ngắn do chịu tác động của nhiều yếu tố vĩ mô, đặc biệt là lãi suất và tỷ giá. Đây đều là những biến số có liên hệ chặt chẽ với bối cảnh kinh tế quốc tế cũng như định hướng điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Vì vậy, diễn biến của các yếu tố này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến dòng tiền trên thị trường chứng khoán.

Trong ngắn hạn, ông Sơn cho rằng, sự quan tâm của nhà đầu tư sẽ tập trung vào mùa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026. Thay vì chỉ nhìn vào tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, thị trường sẽ đánh giá nhiều hơn về chất lượng tăng trưởng, khả năng duy trì biên lợi nhuận cũng như sức chống chịu của doanh nghiệp trước các yếu tố như chi phí đầu vào, mặt bằng lãi suất và biến động tỷ giá. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để nhà đầu tư đánh giá triển vọng của từng doanh nghiệp cũng như xu hướng của thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, câu chuyện nâng hạng thị trường vẫn được xem là yếu tố hỗ trợ trong dài hạn. Nếu quá trình này tiếp tục có những bước tiến tích cực, nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao, đặc biệt là nhóm chứng khoán, ngân hàng và một số doanh nghiệp vốn hóa lớn, sẽ có thêm điều kiện thu hút dòng vốn. Dù vậy, trong ngắn hạn, diễn biến của thị trường vẫn sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và khả năng cải thiện thanh khoản.

Nhìn chung, các chuyên gia của PHS cho rằng dù nền kinh tế và thị trường chứng khoán đang phải đối mặt với nhiều thách thức hơn so với kỳ vọng đầu năm, các nền tảng cơ bản vẫn được duy trì. Trong bối cảnh đó, diễn biến kinh tế vĩ mô, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cùng khả năng cải thiện thanh khoản sẽ là những yếu tố quan trọng định hình triển vọng của thị trường chứng khoán trong nửa cuối năm 2026.

Thu Hương
Từ khóa:
nền tảng vĩ mô thị trường chứng khoán thanh khoản thị trường tỷ giá lãi suất nâng hạng thị trường kết quả kinh doanh

Bài liên quan

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Khảo sát tình hình thực tiễn, phục vụ quá trình xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi tại HOSE

Khảo sát tình hình thực tiễn, phục vụ quá trình xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi tại HOSE

Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, số tiền chiếm đoạt tới 2.600 tỷ đồng

Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, số tiền chiếm đoạt tới 2.600 tỷ đồng

Dành cho bạn

Khối ngoại bán ròng gần 2.830 tỷ đồng trong phiên 6/7

Khối ngoại bán ròng gần 2.830 tỷ đồng trong phiên 6/7

Quy định về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết

Quy định về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết

Thị phần môi giới quý II: VPS co hẹp, top 10 nắm giữ hơn 65%

Thị phần môi giới quý II: VPS co hẹp, top 10 nắm giữ hơn 65%

Chứng khoán tháng 6/2026: Khối ngoại chiếm hơn 13,8% giao dịch

Chứng khoán tháng 6/2026: Khối ngoại chiếm hơn 13,8% giao dịch

BVBank chuẩn bị kế hoạch tăng vốn, hơn 640 triệu cổ phiếu sắp "đổ bộ" HOSE

BVBank chuẩn bị kế hoạch tăng vốn, hơn 640 triệu cổ phiếu sắp "đổ bộ" HOSE

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước góp ý hoàn thiện Báo cáo Đánh giá Thị trường vốn Việt Nam của OECD

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước góp ý hoàn thiện Báo cáo Đánh giá Thị trường vốn Việt Nam của OECD

Đọc thêm

Chứng khoán phái sinh ngày 6/7: VN30-Index tuột mốc 2.000 điểm, khối lượng mở (OI) tăng mạnh

Chứng khoán phái sinh ngày 6/7: VN30-Index tuột mốc 2.000 điểm, khối lượng mở (OI) tăng mạnh

(TBTCO) - Giữa nhịp điều chỉnh của thị trường cơ sở, sắc đỏ cũng áp đảo trên chứng khoán phái sinh khi VN30-Index đánh mất mốc tâm lý 2.000 điểm. Các nhà đầu tư tăng mạnh vị thế nắm giữ qua đêm dù thanh khoản giao dịch suy giảm.
Chứng khoán ngày 6/7: Áp lực chốt lời gia tăng, VN-Index giảm điểm trong phiên đầu tuần

Chứng khoán ngày 6/7: Áp lực chốt lời gia tăng, VN-Index giảm điểm trong phiên đầu tuần

Thị trường chứng khoán hôm nay (6/7) áp lực bán gia tăng trên diện rộng khiến VN-Index giảm hơn 18 điểm. Thanh khoản tăng mạnh, số lượng cổ phiếu giảm áp đảo và nhiều nhóm ngành đồng loạt điều chỉnh cho thấy tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong bối cảnh thị trường đang kiểm định vùng hỗ trợ ngắn hạn.
Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn giữa thông tin liên quan vụ án buôn lậu kim cương

Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn giữa thông tin liên quan vụ án buôn lậu kim cương

(TBTCO) - Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn xuống còn 54.600 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch hôm nay, với dư bán giá sàn hơn 13 triệu cổ phiếu, khiến vốn hóa doanh nghiệp giảm hơn 2.000 tỷ đồng.
Quản trị toàn vòng đời trở thành yêu cầu mới của thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Quản trị toàn vòng đời trở thành yêu cầu mới của thị trường trái phiếu doanh nghiệp

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu, với trọng tâm chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng vận hành, minh bạch thông tin và quản trị toàn bộ vòng đời trái phiếu nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Hoàn thiện khung pháp lý cho giao dịch điện tử đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường chứng khoán

Hoàn thiện khung pháp lý cho giao dịch điện tử đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Trước yêu cầu chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ và lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, việc ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư 134/2017/TT-BTC và Thông tư 73/2020/TT-BTC được kỳ vọng sẽ tạo bước tiến quan trọng trong hoàn thiện hành lang pháp lý cho giao dịch điện tử. Những quy định mới không chỉ cập nhật theo sự phát triển của công nghệ, mà còn tăng cường an toàn hệ thống, bảo vệ nhà đầu tư và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường theo chuẩn mực quốc tế.
Chứng khoán tuần mới (6/7-10/7): Thị trường chờ chất xúc tác mới

Chứng khoán tuần mới (6/7-10/7): Thị trường chờ chất xúc tác mới

VN-Index khép lại tháng 6 và bước vào tuần đầu tiên của quý III trong trạng thái tích lũy. Dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài quan sát, thị trường chứng khoán đang chờ thêm những tín hiệu mới từ kết quả kinh doanh quý II và tín hiệu từ chính sách tiền tệ toàn cầu.
Chứng khoán phái sinh ngày 3/7: Lạc quan hơn khi VN30-Index vẫn vững mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 3/7: Lạc quan hơn khi VN30-Index vẫn vững mốc 2.000 điểm

(TBTCO) - Chênh lệch dương tiếp tục được duy trì ở cả 8/8 hợp đồng tương lai. Dù sắc đỏ áp đảo, mức giảm khiêm tốn hơn trên thị trường chứng khoán phái sinh cho thấy tâm lý của nhà đầu tư phần nào đã lạc quan hơn.
Khối ngoại bán ròng 780 tỷ đồng, áp lực lan rộng trên nhiều nhóm cổ phiếu

Khối ngoại bán ròng 780 tỷ đồng, áp lực lan rộng trên nhiều nhóm cổ phiếu

(TBTCO) - Khối ngoại duy trì xu hướng rút vốn với giá trị bán ròng khoảng 780 tỷ đồng trên 3 sàn trong phiên thứ Sáu. Tuy nhiên, khác với các phiên trước tập trung vào một vài mã lớn, áp lực bán lần này được phân bổ trên nhiều nhóm cổ phiếu.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư

Thuế tỉnh Hưng Yên: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu

Thuế tỉnh Hưng Yên: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu

Triển vọng chứng khoán nửa cuối năm từ nền tảng vĩ mô

Triển vọng chứng khoán nửa cuối năm từ nền tảng vĩ mô

F88 mở bán hơn 22 triệu cổ phiếu dự kiến thu hơn 1.500 tỷ đồng, giảm phụ thuộc vốn vay

F88 mở bán hơn 22 triệu cổ phiếu dự kiến thu hơn 1.500 tỷ đồng, giảm phụ thuộc vốn vay

Quảng Ninh có gần 2.500 doanh nghiệp thành lập mới trong nửa đầu năm 2026

Quảng Ninh có gần 2.500 doanh nghiệp thành lập mới trong nửa đầu năm 2026

Giá vàng hôm nay ngày 4/7: Vàng thế giới phục hồi mạnh, vàng trong nước tăng lên 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 4/7: Vàng thế giới phục hồi mạnh, vàng trong nước tăng lên 151,4 triệu đồng/lượng

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Doanh nghiệp hiến kế, tìm lực đẩy mới cho tăng trưởng GDP nửa cuối năm

Doanh nghiệp hiến kế, tìm lực đẩy mới cho tăng trưởng GDP nửa cuối năm

Ngày 4/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Ngày 4/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +54.03
06/07 | +54.03 (7,537.27 +54.03 (+0.72%))
DJI -20.57
06/07 | -20.57 (52,879.50 -20.57 (-0.04%))
IXIC +357.54
06/07 | +357.54 (26,190.22 +357.54 (+1.38%))
NYA +71.97
06/07 | +71.97 (24,029.05 +71.97 (+0.30%))
XAX +40.07
06/07 | +40.07 (7,896.98 +40.07 (+0.51%))
BUK100P -1.55
06/07 | -1.55 (1,057.18 -1.55 (-0.15%))
RUT +21.51
06/07 | +21.51 (3,017.62 +21.51 (+0.72%))
VIX +0.12
06/07 | +0.12 (15.93 +0.12 (+0.76%))
FTSE -27.26
06/07 | -27.26 (10,651.77 -27.26 (-0.26%))
GDAXI +42.33
06/07 | +42.33 (25,821.64 +42.33 (+0.16%))
FCHI -28.20
06/07 | -28.20 (8,479.87 -28.20 (-0.33%))
STOXX50E -14.30
06/07 | -14.30 (6,398.38 -14.30 (-0.22%))
N100 -4.10
06/07 | -4.10 (1,934.40 -4.10 (-0.21%))
BFX -81.20
06/07 | -81.20 (5,732.45 -81.20 (-1.40%))
MOEX.ME -0.11
06/07 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +266.29
06/07 | +266.29 (23,616.32 +266.29 (+1.14%))
STI +15.52
06/07 | +15.52 (5,259.81 +15.52 (+0.30%))
AXJO -13.40
06/07 | -13.40 (8,831.00 -13.40 (-0.15%))
AORD -11.30
06/07 | -11.30 (9,037.00 -11.30 (-0.12%))
BSESN +521.16
06/07 | +521.16 (78,285.07 +521.16 (+0.67%))
JKSE +40.29
06/07 | +40.29 (5,916.07 +40.29 (+0.69%))
KLSE +4.48
06/07 | +4.48 (1,683.53 +4.48 (+0.27%))
NZ50 +144.68
06/07 | +144.68 (13,763.10 +144.68 (+1.06%))
KS11 -37.01
06/07 | -37.01 (8,051.33 -37.01 (-0.46%))
TWII -224.23
06/07 | -224.23 (46,556.39 -224.23 (-0.48%))
GSPTSE -97.56
06/07 | -97.56 (35,177.28 -97.56 (-0.28%))
BVSP -1,939.83
06/07 | -1,939.83 (172,130.44 -1,939.83 (-1.11%))
MXX +447.38
06/07 | +447.38 (67,507.87 +447.38 (+0.67%))
IPSA +73.66
06/07 | +73.66 (10,894.80 +73.66 (+0.68%))
MERV +46,895.00
06/07 | +46,895.00 (3,243,794.75 +46,895.00 (+1.47%))
TA125.TA +45.15
06/07 | +45.15 (4,144.77 +45.15 (+1.10%))
CASE30 +1,371.80
06/07 | +1,371.80 (52,502.70 +1,371.80 (+2.68%))
JN0U.JO -36.22
06/07 | -36.22 (6,799.14 -36.22 (-0.53%))
DX-Y.NYB +0.18
06/07 | +0.18 (101.04 +0.18 (+0.18%))
125904-USD-STRD -14.25
06/07 | -14.25 (2,831.85 -14.25 (-0.50%))
XDB +0.18
06/07 | +0.18 (133.66 +0.18 (+0.14%))
XDE -0.07
06/07 | -0.07 (114.25 -0.07 (-0.06%))
000001.SS -2.41
06/07 | -2.41 (4,041.24 -2.41 (-0.06%))
N225 -6.38
06/07 | -6.38 (69,737.69 -6.38 (-0.01%))
XDN -0.46
06/07 | -0.46 (61.61 -0.46 (-0.74%))
XDA +0.29
06/07 | +0.29 (69.44 +0.29 (+0.42%))