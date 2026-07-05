Chứng khoán

Hoàn thiện khung pháp lý cho giao dịch điện tử đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường chứng khoán

Tấn Minh

Tấn Minh

15:42 | 05/07/2026
(TBTCO) - Trước yêu cầu chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ và lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, việc ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư 134/2017/TT-BTC và Thông tư 73/2020/TT-BTC được kỳ vọng sẽ tạo bước tiến quan trọng trong hoàn thiện hành lang pháp lý cho giao dịch điện tử. Những quy định mới không chỉ cập nhật theo sự phát triển của công nghệ, mà còn tăng cường an toàn hệ thống, bảo vệ nhà đầu tư và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường theo chuẩn mực quốc tế.
aa

Thúc đẩy giao dịch điện tử phát triển

Sự phát triển của công nghệ số đang làm thay đổi mạnh mẽ phương thức cung cấp dịch vụ trên thị trường chứng khoán. Định danh điện tử (eKYC), xác thực sinh trắc học, hợp đồng điện tử hay kết nối qua giao diện lập trình ứng dụng (API) đã trở thành xu hướng phổ biến trên nhiều thị trường tài chính.

Tại Việt Nam, phần lớn công ty chứng khoán đã triển khai mở tài khoản trực tuyến bằng eKYC, đồng thời áp dụng nhiều phương thức xác thực điện tử để bảo đảm an toàn giao dịch. Trong bối cảnh FTSE Russell đã xác nhận Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp và sẽ chính thức đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số từ tháng 9/2026, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho giao dịch điện tử trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về minh bạch, khả năng tiếp cận và an toàn hệ thống.

Hoàn thiện khung pháp lý cho giao dịch điện tử đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường chứng khoán
Sự phát triển của công nghệ số đang làm thay đổi mạnh mẽ phương thức cung cấp dịch vụ trên thị trường chứng khoán. Ảnh: An Thư

Sau hơn 8 năm thực hiện, Thông tư số 134/2017/TT-BTC và Thông tư số 73/2020/TT-BTC đã tạo nền tảng pháp lý cho hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của công nghệ và các mô hình dịch vụ mới, nhiều quy định không còn phù hợp, như chưa có hướng dẫn về eKYC, hợp đồng điện tử, API, xác thực giao dịch theo từng loại hình hoặc cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài thực hiện giao dịch trực tuyến.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán nhằm thay thế hai thông tư hiện hành, hướng tới hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan về giao dịch điện tử.

Dự thảo bổ sung nhiều quy định mới về cung cấp dịch vụ trực tuyến. Theo đó, các tổ chức cung cấp dịch vụ phải công khai đầy đủ thông tin tới khách hàng; quy định rõ trách nhiệm trong các khâu mở tài khoản, xác thực giao dịch, kiểm soát tính hợp lệ của lệnh và kết nối hệ thống với bên thứ ba thông qua API.

Đáng chú ý, lần đầu tiên dự thảo quy định cụ thể các hình thức xác thực giao dịch điện tử. Thông tin sinh trắc học của khách hàng phải được đối chiếu với dữ liệu trong chip căn cước công dân, tài khoản VNeID hoặc cơ sở dữ liệu đã được xác thực của cơ quan công an nhằm nâng cao độ chính xác trong nhận diện khách hàng và hạn chế nguy cơ giả mạo.

Tăng cường an toàn giao dịch, củng cố niềm tin nhà đầu tư

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Bùi Hoàng Hải cho biết, chuyển đổi số đang trở thành động lực cốt lõi thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, đồng thời là điều kiện quan trọng để đáp ứng các tiêu chí nâng hạng thị trường theo chuẩn quốc tế. Theo ông Hải, từ phương thức giao dịch truyền thống, đến nay toàn bộ hoạt động đặt lệnh trên thị trường đã được thực hiện trực tuyến. Trong những năm gần đây, các công ty chứng khoán liên tục ra mắt dịch vụ mở tài khoản eKYC, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và nhiều giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư hiện đại. Chuyển đổi số đã giúp gia tăng mạnh thanh khoản thị trường.

Bãi bỏ thủ tục trùng lặp, giảm chi phí tuân thủ

Một nội dung đáng chú ý khác là dự thảo thông tư cũng bãi bỏ thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của công ty chứng khoán. Theo ban soạn thảo, các điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục đối với hoạt động này hiện đã được quy định đầy đủ tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán, do đó việc loại bỏ các quy định trùng lặp sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu duy trì nâng hạng và tiếp tục hướng đến các cấp độ nâng hạng cao hơn, UBCKNN sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi Luật Chứng khoán; bổ sung các quy định về quản lý, giám sát ứng dụng công nghệ thông tin, cơ chế thử nghiệm sandbox và các quy định liên quan đến bảo mật dữ liệu. Theo ông Bùi Hoàng Hải, chuyển đổi số không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành thị trường mà còn hướng tới xây dựng một TTCK hiện đại, minh bạch, an toàn và hội nhập quốc tế.

Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) cho rằng, việc xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 134 và Thông tư số 73 sẽ tạo bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện hành lang pháp lý cho giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Các quy định mới về eKYC, hợp đồng điện tử, xác thực sinh trắc học và kết nối API không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, an toàn và hiệu quả vận hành của thị trường.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, việc chuẩn hóa các quy định về định danh điện tử, xác thực sinh trắc học và quản lý giao dịch trực tuyến sẽ giúp hạn chế các hành vi gian lận, thao túng hoặc lợi dụng tài khoản để thực hiện các giao dịch không minh bạch. Đây là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng vận hành và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, ý nghĩa của những thay đổi này không chỉ dừng ở việc hoàn thiện hoạt động giao dịch điện tử mà còn thể hiện quyết tâm hiện đại hóa thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây cũng là một trong những nội dung được các tổ chức xếp hạng như FTSE Russell và MSCI theo dõi khi đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí về minh bạch, khả năng tiếp cận và chất lượng vận hành của thị trường.

Tấn Minh
Từ khóa:
giao dịch điện tử nâng hạng thị trường chứng khoán chuyển đổi số chứng khoán việt nam hoàn thiện khung pháp lý

Bài liên quan

Bộ Tài chính tổ chức bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Tài chính tổ chức bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức

Hải quan tăng tốc cải cách, thu ngân sách đạt gần 265.000 tỷ đồng

Hải quan tăng tốc cải cách, thu ngân sách đạt gần 265.000 tỷ đồng

Hải quan khu vực VIII tạo thuận lợi thương mại, thu ngân sách gần 9.820 tỷ đồng

Hải quan khu vực VIII tạo thuận lợi thương mại, thu ngân sách gần 9.820 tỷ đồng

Dành cho bạn

Thiếu hụt nguồn cung, giá cà phê dự báo tăng nhẹ

Thiếu hụt nguồn cung, giá cà phê dự báo tăng nhẹ

Đa dạng sản phẩm tín dụng, dồn vốn cho dự án xanh

Đa dạng sản phẩm tín dụng, dồn vốn cho dự án xanh

Dàn nghệ sĩ quốc tế hòa nhịp tại “Crescendo - Giao hưởng kết nối” bên hồ Hoàn Kiếm

Dàn nghệ sĩ quốc tế hòa nhịp tại “Crescendo - Giao hưởng kết nối” bên hồ Hoàn Kiếm

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng 12,9%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng 12,9%

Ngày 5/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%

Đọc thêm

Chứng khoán tuần mới (6/7-10/7): Thị trường chờ chất xúc tác mới

Chứng khoán tuần mới (6/7-10/7): Thị trường chờ chất xúc tác mới

VN-Index khép lại tháng 6 và bước vào tuần đầu tiên của quý III trong trạng thái tích lũy. Dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài quan sát, thị trường chứng khoán đang chờ thêm những tín hiệu mới từ kết quả kinh doanh quý II và tín hiệu từ chính sách tiền tệ toàn cầu.
Khảo sát tình hình thực tiễn, phục vụ quá trình xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi tại HOSE

Khảo sát tình hình thực tiễn, phục vụ quá trình xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi tại HOSE

(TBTCO) - Vừa qua, Đoàn khảo sát gồm các đại diện của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có buổi làm việc tại HOSE, nhằm khảo sát, tìm hiểu tình hình thực tiễn thi hành Luật Chứng khoán tại đơn vị thành viên thị trường, phục vụ quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026 của Quốc hội.
Chứng khoán phái sinh ngày 3/7: Lạc quan hơn khi VN30-Index vẫn vững mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 3/7: Lạc quan hơn khi VN30-Index vẫn vững mốc 2.000 điểm

(TBTCO) - Chênh lệch dương tiếp tục được duy trì ở cả 8/8 hợp đồng tương lai. Dù sắc đỏ áp đảo, mức giảm khiêm tốn hơn trên thị trường chứng khoán phái sinh cho thấy tâm lý của nhà đầu tư phần nào đã lạc quan hơn.
Khối ngoại bán ròng 780 tỷ đồng, áp lực lan rộng trên nhiều nhóm cổ phiếu

Khối ngoại bán ròng 780 tỷ đồng, áp lực lan rộng trên nhiều nhóm cổ phiếu

(TBTCO) - Khối ngoại duy trì xu hướng rút vốn với giá trị bán ròng khoảng 780 tỷ đồng trên 3 sàn trong phiên thứ Sáu. Tuy nhiên, khác với các phiên trước tập trung vào một vài mã lớn, áp lực bán lần này được phân bổ trên nhiều nhóm cổ phiếu.
Chứng khoán ngày 3/7: VN-Index điều chỉnh nhẹ, dòng tiền tìm cơ hội ở nhóm cổ phiếu chứng khoán

Chứng khoán ngày 3/7: VN-Index điều chỉnh nhẹ, dòng tiền tìm cơ hội ở nhóm cổ phiếu chứng khoán

Thị trường chứng khoán hôm nay (3/7) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lực bán chiếm ưu thế ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến VN-Index giảm điểm. Tuy nhiên, mức điều chỉnh không lớn, thanh khoản vẫn duy trì ở mức trung bình và dòng tiền chuyển dịch sang nhóm cổ phiếu chứng khoán cho thấy thị trường đang trong nhịp tích lũy hơn là đảo chiều xu hướng.
Công ty Chứng khoán Việt Thành bị xử phạt 275 triệu đồng do vi phạm quy định giao dịch

Công ty Chứng khoán Việt Thành bị xử phạt 275 triệu đồng do vi phạm quy định giao dịch

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành với tổng số tiền 275 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận, thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng và cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có.
YeaH1 triển khai chào bán riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

YeaH1 triển khai chào bán riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

(TBTCO) - YeaH1 vừa thông qua triển khai phương án chào bán riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 250 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ và bổ sung nguồn lực cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.
Đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán

Đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán

(TBTCO) - Nhiều quy định mới đối với quỹ đầu tư chứng khoán được đề xuất tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán nhằm tăng tính linh hoạt trong hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm đầu tư, mở rộng sự tham gia của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Những sửa đổi này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển ngành quỹ, góp phần nâng cao chất lượng và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tăng chất lượng quản lý tài chính công bằng cơ chế phối hợp kiểm toán

Tăng chất lượng quản lý tài chính công bằng cơ chế phối hợp kiểm toán

Mở thêm "cửa" huy động nguồn lực xã hội cho các đại dự án giao thông

Mở thêm "cửa" huy động nguồn lực xã hội cho các đại dự án giao thông

Kinh doanh “chu trình ngược”, doanh nghiệp bảo hiểm tìm thế cân bằng

Kinh doanh “chu trình ngược”, doanh nghiệp bảo hiểm tìm thế cân bằng

Minh bạch, thống nhất về khai báo hải quan

Minh bạch, thống nhất về khai báo hải quan

Cục Dự trữ Nhà nước: Hoạt động ổn định sau sắp xếp, tăng tốc cải cách

Cục Dự trữ Nhà nước: Hoạt động ổn định sau sắp xếp, tăng tốc cải cách

Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ

Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 4/7: Vàng thế giới phục hồi mạnh, vàng trong nước tăng lên 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 4/7: Vàng thế giới phục hồi mạnh, vàng trong nước tăng lên 151,4 triệu đồng/lượng

Ngày 4/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Ngày 4/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (3/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY mất mốc 101 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (3/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY mất mốc 101 điểm

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +0.01
05/07 | +0.01 (7,483.24 +0.01 (+0.00%))
DJI +594.83
05/07 | +594.83 (52,900.07 +594.83 (+1.14%))
IXIC -207.36
05/07 | -207.36 (25,832.67 -207.36 (-0.80%))
NYA +219.90
05/07 | +219.90 (23,957.08 +219.90 (+0.93%))
XAX +143.03
05/07 | +143.03 (7,856.92 +143.03 (+1.85%))
BUK100P +1.07
05/07 | +1.07 (1,058.73 +1.07 (+0.10%))
RUT -16.48
05/07 | -16.48 (2,996.11 -16.48 (-0.55%))
VIX -0.34
05/07 | -0.34 (15.81 -0.34 (-2.11%))
FTSE +26.16
05/07 | +26.16 (10,679.03 +26.16 (+0.25%))
GDAXI +198.43
05/07 | +198.43 (25,779.31 +198.43 (+0.78%))
FCHI +33.21
05/07 | +33.21 (8,508.07 +33.21 (+0.39%))
STOXX50E +52.21
05/07 | +52.21 (6,412.68 +52.21 (+0.82%))
N100 +17.41
05/07 | +17.41 (1,938.50 +17.41 (+0.91%))
BFX +24.68
05/07 | +24.68 (5,813.65 +24.68 (+0.43%))
MOEX.ME -0.11
05/07 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +295.00
05/07 | +295.00 (23,350.03 +295.00 (+1.28%))
STI +27.14
05/07 | +27.14 (5,244.29 +27.14 (+0.52%))
AXJO +119.90
05/07 | +119.90 (8,844.40 +119.90 (+1.37%))
AORD +117.40
05/07 | +117.40 (9,048.30 +117.40 (+1.31%))
BSESN +261.79
05/07 | +261.79 (77,763.91 +261.79 (+0.34%))
JKSE +131.22
05/07 | +131.22 (5,875.78 +131.22 (+2.28%))
KLSE +17.22
05/07 | +17.22 (1,679.05 +17.22 (+1.04%))
NZ50 +36.23
05/07 | +36.23 (13,618.42 +36.23 (+0.27%))
KS11 +440.25
05/07 | +440.25 (8,088.34 +440.25 (+5.76%))
TWII +36.46
05/07 | +36.46 (46,780.62 +36.46 (+0.08%))
GSPTSE +308.17
05/07 | +308.17 (35,274.84 +308.17 (+0.88%))
BVSP +1,282.64
05/07 | +1,282.64 (174,070.27 +1,282.64 (+0.74%))
MXX -10.62
05/07 | -10.62 (67,060.49 -10.62 (-0.02%))
IPSA +26.88
05/07 | +26.88 (10,821.14 +26.88 (+0.25%))
MERV +39,808.50
05/07 | +39,808.50 (3,196,899.75 +39,808.50 (+1.26%))
TA125.TA +1.41
05/07 | +1.41 (4,099.62 +1.41 (+0.03%))
CASE30 +542.80
05/07 | +542.80 (51,030.80 +542.80 (+1.08%))
JN0U.JO +80.43
05/07 | +80.43 (6,835.36 +80.43 (+1.19%))
DX-Y.NYB 0.00
05/07 | 0.00 (100.86 0.00 (0.00%))
125904-USD-STRD +69.66
05/07 | +69.66 (2,846.10 +69.66 (+2.51%))
XDB +0.73
05/07 | +0.73 (133.48 +0.73 (+0.55%))
XDE +0.53
05/07 | +0.53 (114.32 +0.53 (+0.46%))
000001.SS +14.74
05/07 | +14.74 (4,043.64 +14.74 (+0.37%))
N225 +1,010.92
05/07 | +1,010.92 (69,744.07 +1,010.92 (+1.47%))
XDN +0.56
05/07 | +0.56 (62.07 +0.56 (+0.91%))
XDA +0.20
05/07 | +0.20 (69.15 +0.20 (+0.29%))