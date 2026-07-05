Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng 12,9%

Giá cao su thế giới hôm nay (4/7) đồng loạt giảm trên hầu hết các sàn giao dịch lớn tại châu Á khi giới đầu tư lo ngại nguồn cung cao su thiên nhiên sẽ gia tăng trong thời gian tới. Trong khi đó, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn trong nước tiếp tục ổn định so với phiên trước.