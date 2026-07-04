Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp bổ sung vào nền kinh tế gần 3,1 triệu tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 3/7/2026, Tập đoàn Vingroup ra mắt "Đất nước Thiên hùng ca” – đại sử thi sân khấu nhập vai quy mô lớn, tái hiện hành trình dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Với sự hội tụ của nhiều loại hình nghệ thuật, công nghệ trình diễn đỉnh cao và nội dung đặc biệt ý nghĩa, “Đất nước Thiên hùng ca” xứng tầm là “kỳ quan sân khấu”, nơi 4.000 năm lịch sử được phục dựng sống động trong 75 phút với những trải nghiệm đa giác quan lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Show sẽ công diễn chính thức từ ngày 10/7/2026 tại Vinpearl Theatre (Ocean City, Hà Nội).