Doanh nghiệp

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp bổ sung vào nền kinh tế gần 3,1 triệu tỷ đồng

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

[email protected]
07:58 | 04/07/2026
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm 2026, cả nước có 169,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt gần 3,1 triệu tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ.
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Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
doanh nghiệp cục thống kê 6 tháng đầu năm 2026

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