Khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt trong 6 tháng đầu năm

Trong tháng 6/2026, Việt Nam đón khoảng 1,68 triệu lượt khách quốc tế, giảm 5,7% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt 12,3 triệu lượt, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu khách quốc tế, khách đến bằng đường hàng không đạt 10,1 triệu lượt, chiếm 82,6% tổng lượng khách; đường bộ đạt 1,9 triệu lượt, tăng mạnh 37,5%; khách đến bằng đường biển đạt 209 nghìn lượt, tăng 15,2%.

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng trong những tháng đầu năm 2026. Ảnh: Đức Thanh

Trong khi đó, số lượt người Việt Nam xuất cảnh trong quý II/2026 ước đạt 1,5 triệu lượt người, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, số người Việt Nam xuất cảnh đạt 2,7 triệu lượt người, giảm 33,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với sự phục hồi của lượng khách, doanh thu du lịch tiếp tục tăng trưởng tích cực. Sáu tháng đầu năm, doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 49,8 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn Cục Thống kê

Nhiều địa phương ghi nhận mức tăng cao như Khánh Hòa tăng 32,2%, Huế tăng 27,7%, Quảng Ninh tăng 27,1%, Quảng Ngãi tăng 24,5%, Hải Phòng tăng 16,2%, Hà Nội tăng 14,5% và TP. Hồ Chí Minh tăng 11,4%.

Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt khoảng 493 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Một số địa phương có mức tăng nổi bật gồm Đà Nẵng tăng 20,1%, Quảng Ninh và Khánh Hòa cùng tăng 19,7%, Huế tăng 19%, Thanh Hóa tăng 15,9%, TP. Hồ Chí Minh tăng 15,3% và Hà Nội tăng 14,2%.

Năm 2026, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ ngành du lịch đạt khoảng 1.125 nghìn tỷ đồng./.