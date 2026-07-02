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Ngày 2/7: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng ở cả ba miền

07:17 | 02/07/2026
Giá heo hơi hôm nay (2/7) tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng khi cả ba miền đều xuất hiện các địa phương điều chỉnh hạ giá, trong đó nhiều địa phương miền Nam đã lùi về mốc 60.000 đồng/kg.
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Ngày 2/7: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng ở cả ba miền
Giá heo hơi tại nhiều địa phương miền Nam hôm nay đã lùi về mốc 60.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm tại nhiều địa phương. Đáng chú ý, Hà Nội và Hưng Yên cùng giảm mạnh 2.000 đồng/kg so với hôm qua, trong khi Tuyên Quang, Lào Cai và Lai Châu cũng hạ thêm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, các địa phương này đều giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg.

Trong đó, mức 65.000 đồng/kg được ghi nhận tại Hà Nội, Hưng Yên, Tuyên Quang, Lào Cai và Lai Châu. Các địa phương còn lại gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La vẫn duy trì mức 66.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 65.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng tiếp tục đi xuống. Thanh Hóa và Nghệ An cùng giảm 1.000 đồng/kg, còn 65.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, Khánh Hòa cũng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 61.000 đồng/kg.

Khánh Hòa là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 61.000 đồng/kg. Nhóm địa phương gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức 62.000 đồng/kg. Huế đang giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg, Quảng Trị đạt 64.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng dẫn đầu khu vực với giá 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 61.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ghi nhận thêm nhiều điểm giảm. Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 62.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp và Cà Mau cùng lùi về mốc 60.000 đồng/kg sau khi mất thêm 1.000 đồng/kg.

Đồng Tháp và Cà Mau là hai địa phương có giá thu mua thấp nhất, ở mức 60.000 đồng/kg. Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ đang giao dịch ở mức 61.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng duy trì mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 60.000 đồng/kg đến 62.000 đồng/kg, là vùng có mặt bằng giá thấp nhất cả nước.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng khi cả ba miền đều xuất hiện các địa phương điều chỉnh hạ giá. Với việc miền Nam đã có nơi lùi về mốc 60.000 đồng/kg, giá heo hơi trên cả nước hiện dao động trong khoảng 60.000 - 66.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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