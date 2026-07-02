Giá vàng hôm nay ngày 2/7: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.035,7 USD/ounce, tăng 5,93 USD/ounce so với 24 giờ trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm, qua đó thu hẹp chênh lệch giữa thị trường trong nước và thế giới xuống còn khoảng 17,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng phục hồi sau khi nhận được lực hỗ trợ từ các số liệu kinh tế Mỹ kém tích cực hơn kỳ vọng và những phát biểu liên quan đến triển vọng lạm phát của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 8 tại Mỹ tăng 1,6%, lên 4.103,1 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tính đến thời điểm 6 giờ 15 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Theo báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 98.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn mức dự báo 118.000 việc làm của giới phân tích và giảm so với mức 122.000 việc làm của tháng trước. Dữ liệu này làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Bên cạnh đó, ông Kevin Warsh cho biết kỳ vọng và rủi ro lạm phát đã giảm trong những tuần gần đây, đồng thời tái khẳng định mục tiêu đưa lạm phát trở lại mức 2%. Theo ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến cùng các phát biểu của Chủ tịch Fed đã kéo lợi suất trái phiếu đi xuống, tạo động lực để thị trường vàng phục hồi sau giai đoạn giao dịch trầm lắng.

Dù vậy, vàng vẫn chịu tác động từ triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed hạ lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 67%. Trong bối cảnh vàng không mang lại lợi suất, mặt bằng lãi suất cao vẫn là yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của kim loại quý.

Ở góc độ dài hạn, nhu cầu nắm giữ vàng của các ngân hàng trung ương vẫn duy trì tích cực. Báo cáo Nhà đầu tư công toàn cầu năm 2026 của OMFIF cho thấy vàng tiếp tục là một trong những tài sản được hưởng lợi từ bất ổn địa chính trị, lo ngại về nợ công và xu hướng hình thành hệ thống tiền tệ đa cực. Theo báo cáo, nhiều nhà quản lý dự trữ vẫn xem vàng là công cụ quan trọng để bảo vệ tài sản quốc gia trước những biến động của kinh tế toàn cầu.

Trao đổi với Kitco News, bà Andrea Correa - Trưởng bộ phận Nghiên cứu của OMFIF, cho biết dù chi phí bổ sung dự trữ tăng lên khi giá vàng duy trì ở vùng cao, các ngân hàng trung ương vẫn giữ định hướng tiếp tục gia tăng nắm giữ kim loại quý này.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 1/7, giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch xuống còn 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 142,5 - 146,4 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch về mức 143 - 146,4 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá cũng giảm tại nhiều doanh nghiệp. DOJI giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 142,5 - 146 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá về 143 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn xuống mức 142,2 - 146,2 triệu đồng/lượng.