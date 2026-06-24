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Giá vàng hôm nay ngày 24/6: Vàng thế giới mất hơn 73 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Thu Hương

Thu Hương

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06:41 | 24/06/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm 73,41 USD/ounce xuống còn khoảng 4.110 USD/ounce. Bên cạnh đó, vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt đi xuống tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn.
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Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay giao dịch quanh mức 4.110 USD/ounce, giảm 73,41 USD/ounce so với 24 giờ trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và các loại phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh giá vàng trong nước cũng điều chỉnh giảm, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện còn khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chịu áp lực giảm mạnh khi đồng USD duy trì ở vùng cao nhất trong năm, trong khi tâm lý lo ngại rủi ro địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt khiến nhu cầu tìm đến các tài sản trú ẩn suy yếu. Cùng với đó, giá vàng kỳ hạn giao tháng 8 tại Mỹ giảm khoảng 2%, xuống còn 4.117,7 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay ngày 24/6: Vàng thế giới mất hơn 73 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm
Giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Ông Tim Waterer - chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade, cho rằng vàng chưa nhận được nhiều động lực hỗ trợ khi đồng USD tiếp tục tăng giá trong bối cảnh thị trường ngày càng tin tưởng vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường chính sách tiền tệ thận trọng.

Dữ liệu từ công cụ CME FedWatch cho thấy giới giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 88%, cao hơn đáng kể so với mức 61% trước cuộc họp gần nhất của Fed. Điều này phản ánh kỳ vọng rằng chính sách tiền tệ của Fed dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh có thể tiếp tục theo hướng cứng rắn hơn.

Theo ông Ole Hansen - Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, diễn biến giá năng lượng sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng tác động đến thị trường kim loại quý trong ngắn hạn. Trong khi đó, các chuyên gia của Morgan Stanley nhận định triển vọng tăng giá của vàng trong nửa cuối năm 2026 sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng thu hút dòng vốn từ các quỹ ETF.

Morgan Stanley cho rằng hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương có thể vẫn duy trì ổn định, song dòng vốn vào các quỹ ETF lại nhạy cảm hơn với những thay đổi trong kỳ vọng lãi suất, lợi suất thực và diễn biến của đồng USD. Việc lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên trong thời gian gần đây đã góp phần thúc đẩy dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF vàng, qua đó gây sức ép lên giá kim loại quý.

Trong thời gian tới, thị trường sẽ hướng sự chú ý tới dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát được Fed theo dõi sát sao, dự kiến công bố ngày 25/6. Kết quả này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ của Fed và xu hướng của thị trường vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 23/6, giá vàng trong nước đồng loạt giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn ở cả vàng miếng và vàng nhẫn.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và PNJ cùng giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch về mức 144 - 147 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá vàng cũng ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều doanh nghiệp. DOJI giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch về mức 143,5 - 147 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch về mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng. PNJ cũng giảm 1,5 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng nhẫn về mức 144 - 147 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 24/06/2026 07:00

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