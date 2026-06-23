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Người đàn ông tại Quảng Trị trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 gần 9,99 tỷ đồng nhờ chọn số theo giấc mơ

Mai Tấn

Mai Tấn

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20:29 | 23/06/2026
(TBTCO) - Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ QSMT số 00707 cho ông V.H, người chơi hiện đang sinh sống tại tỉnh Quảng Trị, với giá trị trúng thưởng 9.987.952.500 đồng. Tại buổi lễ trao thưởng, ông V.H đã trao tặng 150 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.
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Ngày 23 tháng 6 năm 2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ QSMT số 00707 cho ông V.H, người chơi hiện đang sinh sống tại tỉnh Quảng Trị, với giá trị trúng thưởng 9.987.952.500 đồng. Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ QSMT số 00707 với giá trị 9.987.952.500 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) thuộc về ông V.H – thuê bao Vinaphone đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS).

Người đàn ông tại Quảng Trị trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 gần 9,99 tỷ đồng nhờ chọn số theo giấc mơ
Ông V.H nhận giải Độc Đắc Lotto 5/35 với giá trị gần 9,99 tỷ đồng

Ông V.H hiện đang sinh sống tại tỉnh Quảng Trị và làm trong lĩnh vực xây dựng. Ông biết đến Vietlott thông qua các kênh truyền thông từ khoảng 7 - 8 năm trước và bắt đầu tham gia dự thưởng từ thời điểm đó đến nay.

Chia sẻ về thói quen mua vé, ông cho biết bản thân duy trì việc tham gia Vietlott như một hình thức giải trí quen thuộc. Mỗi ngày, ông thường mua từ 2 - 10 vé tùy theo thời điểm. Các sản phẩm ông thường tham gia gồm xổ số tự chọn Power 6/55, xổ số quay nhanh Lotto 5/35, Keno và đặc biệt yêu thích xổ số tự chọn Mega 6/45.

Người đàn ông tại Quảng Trị trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 gần 9,99 tỷ đồng nhờ chọn số theo giấc mơ
Bộ số đem lại giải thưởng gần 9,99 tỷ đồng cho ông V.H

Trước đó, ông V.H từng có lần may mắn trúng giải Keno 9 số bậc 10 với giá trị giải thưởng 150 triệu đồng. Theo ông, bên cạnh niềm vui giải trí, một trong những lý do khiến ông duy trì thói quen mua vé Vietlott là ngoài việc cầu may thì còn vì mỗi 10.000 đồng mua vé, sẽ có gần 3000 đồng được đóng góp vào ngân sách nhà địa phương.

Chia sẻ về bộ số mang lại may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần này, ông V.H cho biết đây là một bộ số đặc biệt xuất phát từ giấc mơ của mình.

Ông kể lại: “Trong một giấc mơ hôm trước, tôi thấy người cậu mình về báo 4 con số nhưng sau đó có ca làm đêm nên chưa kịp mua vé. Vào khoảng 10h00 sáng hôm sau, khi đang nằm nghỉ ngơi thì tôi mở ứng dụng Vietlott SMS và lựa chọn bộ số dự thưởng dựa trên 4 con số xuất hiện trong giấc mơ: 14, 19, 21, 27. Tôi mua 3 dãy số đều với 4 con số đó, còn 2 số còn lại thì để tính năng Thần Tài chọn số. Thật may mắn khi cả 3 dãy số tôi mua đều trúng thưởng.”

Ông V.H cũng chia sẻ nhận được tin nhắn báo trúng thưởng ngay sau kỳ quay số lúc 13h00 nhưng vẫn tiếp tục đi làm ca. Sáng hôm sau, ông V.H đã đến Trụ sở Vietlott để xác nhận thông tin trúng thưởng. Sau khi xác nhận thông tin trúng thưởng, ông V.H đã chia sẻ ngay niềm vui với những người thân trong gia đình của mình.

Sau khi nhận thưởng, ông V.H chia sẻ sẽ sử dụng một phần tiền thưởng để hỗ trợ bố mẹ, anh em trong gia đình. Bên cạnh đó, ông dự kiến thực hiện các hoạt động thiện nguyện tại địa phương, đóng góp xây dựng đình làng tại quê nhà. Phần còn lại, ông sẽ dành để chăm lo cho gia đình nhỏ, sửa sang nhà cửa, lo cho con cái học tập và gửi tiết kiệm nhằm tạo nền tảng ổn định cho tương lai. Ông cũng cho biết sẽ tiếp tục duy trì công việc hiện tại. Với tinh thần trách nhiệm xã hội, ông V.H đã trao tặng 150 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Người đàn ông tại Quảng Trị trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 gần 9,99 tỷ đồng nhờ chọn số theo giấc mơ
Ông V.H trao tặng 150 triệu cho Quỹ Tâm Tài Việt

Theo quy định, ông V.H có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 900 triệu đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) tại tỉnh Quảng Trị – địa phương đăng ký tham gia dự thưởng, và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Quy trình QSMT của Vietlott hoàn toàn công khai minh bạch và được giám sát chặt chẽ bởi Hội đồng giám sát xổ số và được tường thuật trực tiếp trên:

- Kênh truyền hình TodayTV-SCTV2

- Fanpage chính thức của Vietlott tại www.facebook.com/vietlott.vn

- Website chính thức của Vietlott tại http://www.vietlott.vn/

Sau 1 năm có mặt tại thị trường Việt Nam (29/6/2025 – 29/6/2026), xổ số quay nhanh Lotto 5/35 đã nhanh chóng trở thành trò chơi giải trí có thưởng được yêu thích với các tính năng độc đáo: quay số 2 lần mỗi ngày; giải Độc Đắc tối thiểu 6 tỷ đồng; trùng một số cũng trúng và đặc biệt tính năng chia giải Độc Đắc. Chính vì vậy, chỉ sau 1 năm, xổ số quay nhanh Lotto 5/35 đã ghi nhận 80 người chơi trúng thưởng các giải thưởng trên 1 tỷ đồng với tổng giá trị hơn 460 tỷ đồng. Tìm hiểu thêm về xổ số quay nhanh Lotto 5/35: https://www.vietlott.vn/vi/choi/lotto535/gioi-thieu-san-pham-535

Mai Tấn
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Độc đắc xổ số Số giải thưởng Chọn số theo giấc mơ trúng độc đắc Lotto 5/35 xổ số quay nhanh

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