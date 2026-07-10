Lần đầu mua vé số trên Vietlott SMS, người phụ nữ tại Hưng Yên trúng giải độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 hơn 6,6 tỷ đồng

Ngày 9 tháng 7 năm 2026, Đại lý Viettel - VDI (Đại lý kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott) đã tổ chức lễ chúc mừng chị T.T.Q.V - người chơi may mắn trúng giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ QSMT số 00740.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Đại lý Viettel - VDI xác định tấm vé trúng giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ QSMT số 00740 với giá trị 6.656.822.500 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) thuộc về chị T.T.Q.V – thuê bao Viettel đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS).

Dãy số đã mang lại giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 cho chị T.T.Q.V trên ứng dụng Vietlott SMS

Chị T.T.Q.V cho biết hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Chị chia sẻ: “Mình đã nghe nhiều về Vietlott trước đó với các thông tin trúng thưởng hàng chục, hàng trăm tỷ đồng nhưng chưa thử mua bao giờ. Hôm đó, mình lướt Viettel Money thì thấy có biểu tượng Vietlott SMS thì ấn vào và thử đăng ký tài khoản dự thưởng. Do là lần đầu tham gia, mình gần như chưa có nhiều hiểu biết về cách chơi và thấy xổ số quay nhanh Lotto 5/35 được hiển thị đầu tiên nên quyết định thử vận may”.

Chia sẻ về bộ số trúng thưởng, chị cho biết trong ngày hôm đó, con số 5 xuất hiện nhiều lần trong sinh hoạt hằng ngày khiến chị đặc biệt chú ý. Khi đi chợ, chị mua đúng 5 kg hoa quả, tổng số tiền thanh toán cũng vừa tròn 500.000 đồng. Cảm thấy đây là một sự trùng hợp thú vị, chị quyết định mua 5 bộ số với tổng giá trị 50.000 đồng.

Chị T.T.Q.V nhận giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với giá trị giải thưởng hơn 6,6 tỷ đồng.

Chị lựa chọn số 5 vừa là số chính, vừa là số đặc biệt cho một dãy số tham gia dự thưởng. Bên cạnh đó, chị còn chọn số 11, gắn với ngày tháng sinh của mình. Các số còn lại chị chọn theo sở thích của mình. Không ngờ chính dãy số được lựa chọn theo những cảm nhận rất ngẫu nhiên ấy đã mang đến cho chị giải Độc đắc hơn 6,6 tỷ đồng.

Chị T.T.Q.V cho biết thời điểm nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng, chị đang di chuyển trên đường nên chỉ lướt qua mà không để ý giá trị giải thưởng. Khi về nhà mở lại ứng dụng để kiểm tra, chị nhận thấy số tiền hiển thị khá lớn nhưng vẫn nghĩ đó là nhầm lẫn.

Không dám tin vào sự thật, chị chụp màn hình tin nhắn gửi cho chị gái để hỏi. Sau đó, chị tiếp tục chia sẻ với các thành viên trong gia đình và mọi người đều khuyên chị nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tin rằng mình đã trúng giải.

Phải đến khi nhận được cuộc gọi chính thức từ Vietlott thông báo và hướng dẫn làm thủ tục nhận thưởng, chị mới thực sự tin mình là chủ nhân của giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35. Chị chia sẻ, lúc đó bản thân vô cùng hồi hộp, tim đập nhanh và không giấu được sự xúc động trước niềm vui bất ngờ.

Chị T.T.Q.V trao tặng 100 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt

Sau khi nhận thưởng, chị T.T.Q.V cho biết sẽ tiếp tục công việc và cuộc sống thường ngày như trước. Do giải thưởng đến quá bất ngờ, chị muốn dành thêm thời gian để cân nhắc, xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền một cách hợp lý, đảm bảo cuộc sống ổn định cho bản thân và gia đình trong tương lai. Chị chia sẻ chị sẽ tiếp tục tìm hiểu và mua các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott để thử vận may của mình.

Bên cạnh đó, với tinh thần trách nhiệm xã hội, chị đã trao tặng 100 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, chị T.T.Q.V có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng với số tiền hơn 660 triệu đồng (10% phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng) tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Hưng Yên và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.